“No me interesa polemizar con el caballero”: Vallejo responde a la arremetida de Kast contra Boric y Bachelet

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, salió a responder los duros comentarios que el fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, dijo contra el Presidente Gabriel Boric y la exmandataria Michelle Bachelet en el Foro Madrid esta jornada.

Desde Buenos Aires, Argentina, el abanderado presidencial emitió un discurso de casi media hora, en el que además de criticar a los gobiernos de izquierda en Iberoamérica, lanzó sus dardos contra Boric y Bachelet.

“En Chile, lamentablemente, hemos perdido el rumbo. Y esto fue hace varios años. Un país, ejemplo a nivel mundial de orden, libertad y progreso económico, ha ido cayendo paso a paso en los últimos años. Un país donde se respetaba la ley y la autoridad, donde se protegía y promovía la libertad y donde se crecía de manera integral y con fuerza”, dijo.

“Y cuando empezó este deterioro, esta pesadilla en Chile, fue cuando gobernaba quien hoy pretende ser por tercera vez gobernante de Chile, que es Michelle Bachelet”, acusó.

Foto: Andres Perez

En esa línea, continuó señalando que “hoy nos gobierna curiosamente, un Presidente que partió su carrera política criticando lo que hacía Michelle Bachelet, pero como para ellos no hay límite y no hay vergüenza, hoy día no tiene problema en decir que es su líder espiritual, la que lo convoca y lo inspira, es precisamente Michel Bachelet”.

Sus dichos causaron molestia en algunos parlamentarios oficialistas y también de oposición. Algunos, de hecho, dijeron que hacía daño a la democracia, y que la “ropa sucia debe lavarse en casa”.

Más tarde, durante una vocería realizada desde el Palacio de La Moneda, la ministra Vallejo fue consultada al respecto.

“Obviamente somos un país, una sociedad que consiguió libertad a pesar de que algunos como él promovían la dictadura, y está bien que tenga libertad de expresar su opinión casi permanentemente al extranjero, pero no vamos a entrar en ese juego”, respondió la portavoz del Ejecutivo.

“Nuestro trabajo como gobierno es seguir gobernando y es seguir promoviendo y concretando los avances que Chile espera. Nuestro país ha sido capaz de grandes avances por acuerdos políticos, pero también por empuje de la sociedad civil. Lo vimos con 40 horas, royalty minero, salario mínimo de 500 mil pesos, pago de las deudas de pensión alimenticia, tantas cosas que hemos logrado y queremos resaltar eso, que sigamos avanzando”, agregó.

En ese sentido, sostuvo que “el resto son peleas o intentos de hacernos pelear que no llevan a ninguna parte. Nuestro foco está puesto en Chile, sus necesidades y los avances que aún están pendientes”.

Para cerrar, la ministra recalcó: “No me interesa polemizar más con el caballero”.