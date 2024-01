La querella de Sutil, el cruce con Fidel Espinoza y el roce con el PPD: las otras polémicas de Diego Ibáñez

Diversas reacciones ha generado la intervención que realizó ayer miércoles el diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social) en la Cámara de Diputadas y Diputados en medio de la tramitación de la idea de legislar la reforma previsional. En la instancia, el parlamentario atacó a la senadora y fundadora de Demócratas, Ximena Rincón, en un momento donde los votos de esa colectividad eran claves para apoyar el objetivo del Ejecutivo de aprobar la eventual discusión de la reforma de pensiones.

Ibáñez señaló que “con cariño” solicitaba a los diputados de esa colectividad que “no se dejen iluminar por la senadora Ximena Rincón, exdirectora de AFP Provida, porque ustedes no tienen conflicto de interés y el gobierno sí acogió su propuesta de 3% y 3%, completita”.

Lo que no tenía presente el parlamentario, es que minutos antes de la arremetida, el gobierno había alcanzado un acuerdo con la bancada de Demócratas, para que esta votara a favor de la idea de legislar la reforma de pensiones.

La situación generó la molestia de la tienda de centro, quienes amenazaron con congelar el diálogo con el gobierno hasta que no reciba disculpas públicas de parte del diputado y del Ejecutivo.

El malestar también se dejó sentir desde el gobierno. Según pudo corroborar La Tercera, tras los dichos del diputado, los ministros presentes en el hemiciclo conversaron con el parlamentario y le manifestaron su molestia. Es más, quienes estaban a cargo de las negociaciones del Ejecutivo habían advertido de manera reiterada a los parlamentarios oficialistas que no debían atacar a quienes iban a votar a favor de legislar. La más enojada fue la ministra del Trabajo, quien le reconoció el error a los parlamentarios de Demócratas.

Ibáñez vs Juan Sutil

En el marco de las elecciones para el Consejo Constitucional, el diputado Ibáñez, en una entrevista televisiva en abril de 2023, acusó que el empresario Juan Sutil habría entregado “un par de millones” a parlamentarios de derecha para votar según sus intereses. Sus dichos llevaron a que el 10 de mayo del año pasado el expresidente de la CPC presentara ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago una querella por calumnias en contra del parlamentario, y consigo, se solicitara su desafuero.

El 10 de agosto del año pasado la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud de desafuero en contra del presidente de CS.

Horas después, Ibáñez abordó la situación en un punto de prensa. “El mensaje es que nadie se tiene que amedrentar por la querella de un hombre poderoso”, señaló en esa oportunidad el diputado.

Y agregó: “Estamos tranquilos con el fallo, se ha ratificado lo que dijimos desde un principio, aquí frente a una crítica política no hay ninguna adjudicación de un delito”.

El empresario Juan Sutil. Foto: Mario Téllez / La Tercera.

El cruce con Fidel Espinoza por los computadores del Mindeso

La madrugada del 20 de julio del 2023, se reportó el robo de 23 notebooks y una caja de seguridad desde las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social (Mindeso) cartera que en ese entonces era liderada por Giorgio Jackson. Según señalaron los guardias del ministerio, estos habrían recibido un llamado de una persona que se hacía pasar por el secretario de Estado.

Horas después, el senador Fidel Espinoza (PS) acusó al entonces ministro de Jackson de ser el “líder de la banda”. “Lo dijimos. Si no se apuran en incautar desde Fiscalía ocurrirá esto. Son una red de sinvergüenzas, que ya perdieron el pudor. Renuncia Jackson. Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas a que me calle, que me has hecho llegar”, escribió el senador en su cuenta de X.

A través de la misma red social, el diputado Ibáñez respondió a Espinoza: “El hambre por figurar lo tiene absolutamente descompensado, senador. Acusaciones así de graves necesitan más pruebas que su puro ego. Sea responsable, cuide sus palabras y, si tiene evidencia que sustente sus dichos, entréguela como lo obliga la ley”.

Las palabras del timonel de CS tuvieron la réplica de Espinoza, quien le dijo al diputado que “los descompensados son otros Dieguito, los que hicieron del Minvu un botín con las fundaciones. No defiendas lo indefendible. Ya superaron todo lo inimaginable, sé honesto y reconoce que se pasaron”.

Quien también entró en la discusión fue la diputada de RD, Maite Orsini, quien acusó un “maltrato” de Espinoza hacia el otrora ministro Jackson y emplazó al PS a “hacerse cargo” de los dichos de sus senadores.

“Creo que el maltrato que el senador socialista Fidel Espinoza hace, no solo en contra del ministro sino en contra de todos nosotros y cada uno de los militantes del Frente Amplio tiene que cesar y el Partido Socialista tiene que hacerse responsable por lo que sus voceros dicen a la opinión pública”, fue parte de lo que dijo la parlamentaria.

Senador Fidel Espinoza. Foto: Manuel Lema / Agencia Uno.

El roce con el PPD por las listas separadas

Tras el fracaso del primer proceso constitucional, los partidos oficialistas no lograron llegar a acuerdo y terminaron enfrentando las elecciones para definir a los integrantes del Consejo Constitucional en listas separadas. De esa forma, el PS y Apruebo Dignidad ratificaran un pacto juntos, mientras que el PPD optó por ir con el PR y a la DC.

Un día después de la inscripción ante el Servicio Electoral (Servel) de las listas, el diputado Ibáñez abordó la división en la alianza de gobierno para enfrentar los comicios y aseguró que “hoy la democracia se ha convertido en una especie de pelea de audiencias, cada uno tiende a hablarle a sus propias audiencias: ‘Yo soy del Frente Amplio, le voy a hablar a los jóvenes, yo como PPD le quiero hablar... no sé, a un centro espurio’”.

Junto a ello, agregó que desde su colectividad “siempre fuimos desde un principio propensos desde la unidad lo más amplia posible, no fue posible con el PPD, con la DC”.

Tras ello, la entonces presidenta del PPD y una de las impulsoras de ir en listas separadas, Natalia Piergentili, señaló que abordaría en privado con Ibáñez sus dichos.

“Si aún hay alguien que cree que aquí hay un afán de divisionismo, lo lamento, habrá que ahondar en las conversaciones, pero no quiero ahondar en una falsa pugna, porque nuestro ánimo es de contribuir, de seguir trabajando juntos. De modo que no voy ahondar en esas percepciones, pero me voy a hacer cargo de conversarlas privadamente, como se tienen que hacer estas cosas con el diputado Diego Ibáñez”, indicó en es oportunidad.

Imagen de archivo. Foto: Carolina Reyes / Agencia Uno.

El tuit que tensionó el acuerdo constituyente

En diciembre de 2022, cuando las fuerzas políticas mantenían conversaciones para tramitar un nuevo proceso constituyente tras el fracaso del primer intento por cambiar la Constitución, Convergencia Social compartió un tuit en el cual se utilizó una imagen con personeros de Chile Vamos.

La publicación se subió horas después de que los políticos terminaran una reunión que buscaba negociar si el órgano sería 100% electo o mixto.

“No hay democracia sin la voz y el voto de la ciudadanía Porque la Constitución es la guía del país y no se puede hacer sin escuchar las demandas del pueblo de Chile. ¡No dejemos que queden en manos de los mismos de siempre!”, decía la publicación.

El tuit no cayó nada bien la derecha, principalmente porque se dio luego que las fuerzas políticas del oficialismo y la oposición flexibilizaran por primera vez sus posiciones.

Si bien, conocedores de la decisión de la publicación de CS, aseguraron que la idea no fue solicitada por Ibáñez y que el mensaje estaba destinado, principalmente, a los militantes de la colectividad, el diputado ofreció disculpas en la siguiente ronda de negociaciones que se llevó a cabo en el Senado.