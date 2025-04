La visita de Winter a Sierra Bella en 2023 que terminó en polémica

“Yo no sabía que esto era con prensa, a mí me invitaron a conocer el inmueble, no soy el organizador del evento”, dijo el diputado Gonzalo Winter a los medios presentes en las instalaciones de la exclínica Sierra Bella, el 30 de marzo de 2023. Ese día, fue el único parlamentario del distrito 10 que participó de la “visita inspectiva” al recinto.

A más de dos años de concretada la actividad, aquel episodio volvió a ser recordado, y con el parlamentario incluido, a propósito de una querella interpuesta por Marcelo Becker -denunciado por estafar a sus parejas- en contra del dueño del inmueble, Felipe Sánchez.

En la acción judicial se menciona supuestos nexos de Winter en la cuestionada transacción con la Municipalidad de Santiago, según Mega, lo que le abrió una polémica al diputado de cara a las primarias presidenciales de su sector.

Luego que se conociera de esta supuesta vinculación, la noche de este jueves el actual candidato presidencial del Frente Amplio, publicó una declaración. “No estoy involucrado de modo alguno en la compra de la Clínica Sierra Bella”, dijo el precandidato y agregó que la información era falsa.

Este viernes, desde la sede del FA, volvió a referirse a los hechos en un punto de prensa que se extendió por casi media hora.

El abanderado reiteró que “no tengo absolutamente nada que ver con la compraventa”.

También criticó el reportaje del canal de televisión. En varias ocasiones calificó la información como un “tongo” y agregó que se trata “probablemente una operación política”.

Junto con eso, Winter detalló que, “según el propio reportaje, este estafador anda vendiendo esta historia hace meses, pero justo lo publican cuatro días antes de que yo inscriba a mi candidatura a presidencia. Que Chile saque sus conclusiones”.

Además, afirmó que “no conozco a Marcelo Becker, no tengo idea quien es”. En esa línea, añadió que la primera vez que conoció a Sánchez fue en la visita a la clínica, “no tengo relación alguna con el señor Sánchez”.

Y agregó: “La única persona en Chile que asevera que yo he participado de reuniones para la compraventa de Sierra Bella es el estafador de Tinder (Marcelo Becker). No hay ninguna otra”.

En tanto, consultada por este medio, la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler respaldó a Winter y afirmó que “no hay fundamento ni relación del diputado con la fallida compra, recordemos que ésta no se realizó”.

Durante la tarde de este viernes, en tanto, la Fiscalía Regional de Coquimbo informó en un comunicado que el precandidato “no está en calidad de testigo o imputado y no ha prestado declaración en la causa”.

Y detallaron que “la instrucción particular que se efectuó a la Policía de Investigaciones de Chile, se derivó de la petición de una parte querellante para ubicar a un testigo, quien supuestamente podría tener conocimiento de información en torno al caso y que se mencionaría -eventualmente- al parlamentario”.

La controvertida visita

Hasta Sierra Bella 1181, comuna de Santiago, llegaron durante la mañana del jueves 30 de marzo de 2023 algunas autoridades relacionadas con la zona y vecinas. Así, además de Winter estuvo la consejera regional María Eugenia Puelma (PC) y la concejala Dafne Concha (PC).

Según pudo conocer este medio fue precisamente Concha quien organizó la actividad que buscaba visibilizar que la exclínica cumplía con las condiciones para funcionar. Para esa fecha, los cuestionamientos a la adquisición del inmueble eran amplios.

De hecho, quienes fueron parte de la alcaldía de la época, descartan que haya sido una actividad que ellos hayan convocado.

La Tercera intentó comunicarse con la concejala, pero no hubo respuesta.

La prensa también había sido invitada, pero se les impidió recorrer las instalaciones y, ante los reclamos, el diputado Winter dijo que no sabía que habría presencia de medios de comunicación.

Respecto a su presencia en el lugar, señaló que fue para “entender y observar algo que como abogado no tenía las herramientas para comprender, que es la diferencia entre comprar un inmueble que puede servir para una clínica y comprar un inmueble que cuenta con resoluciones sanitarias para realizar operaciones quirúrgicas”.

Y agregó: “Lo que yo vi es muy superior a lo que yo he visto de los Cesfam de mi distrito”.

Ese día llamó la atención que el único parlamentario presente fue Winter. Según recuerdan otros parlamentarios del distrito, no todos fueron invitados e incluso algunos habían sido convocados para otra fecha, pero finalmente no fueron.

La diputada Alejandra Placencia (PC), por ejemplo, sí fue invitada esa jornada, pero no asistió. Sin embargo, la diputada Lorena Fríes (FA), no fue, pero había sido citada para otro día.

Winter, según quienes conocieron de esa actividad, no solo no habría estado enterado de que habría prensa, tampoco habría sido advertido de que habría vecinas en el lugar.