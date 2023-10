Larroulet aborda inasistencia de Crispi a comisión investigadora por líos de platas

La mañana de este martes, Cristián Larroulet, exministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en el primer periodo presidencial de Sebastián Piñera y exjefe de asesores del Segundo Piso en la siguiente administración del exmandatario; se refirió a la situación del actual jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi (RD), quien no se ha asistido a la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados y Diputadas que indaga las responsabilidades políticas en torno al lío de platas entre reparticiones del públicas y fundaciones.

Crispi ha sido invitado a la instancia en dos oportunidades. El jueves pasado, tras ausentarse por segunda vez de la CEI, el asesor presidencial envió un documento de seis páginas a la comisión para responder a algunos de los cuestionamientos que surgieron cuando fue subsecretario de Desarrollo Regional, cargo que ejerció hasta septiembre de 2022 y en el que presuntamente -según acusa la oposición- tuvo incidencia en la asignación de ciertos recursos cuestionados y en el nombramiento de exfuncionarios implicados en irregularidades.

La situación molestó a la comisión, desde donde aprobaron oficiar a la Contraloría de la República para que se pronuncie. De esa forma, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, asistió ayer lunes a la CEI, donde señaló a los diputados que oficiará a la administración del Presidente Gabriel Boric para que el jefe de los asesores de la Presidencia explique por qué cree estar exceptuado del control de la Cámara Baja.

Bajo ese contexto, esta mañana, en conversación con Radio Agricultura, Larroulet fue consultado por su visión de la situación y si, a su juicio, considera que Crispi debe comparecer ante la comisión.

Al respecto, el también académico señaló que no sabe “exactamente las circunstancias, así que no me atrevería a opinar... Pero bueno, el jefe del segundo piso son funcionarios públicos con contratos distintos que un contrato de planta, pero no sé exactamente las circunstancias, no puedo dar una opinión”.

En esa línea, el exasesor presidencial planteó que no conoce “la citación, no conozco los antecedentes, así no podría opinar”.