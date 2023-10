Diputados oficialistas se suman a críticas por ausencia de Crispi en comisión por lío de platas y oposición evalúa recortar presupuesto de Presidencia

Por segunda vez consecutiva, el jefe de asesores del Segundo Piso y exdiputado, Miguel Crispi (RD), se ausentó de la comisión especial de la Cámara de Diputados y Diputadas que investiga las responsabilidades políticas en el lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado.

Para justificar su ausencia, el jefe de asesores envió un documento de seis páginas a la comisión, para responder a algunos de los cuestionamientos que surgieron cuando fue subsecretario de Desarrollo Regional, rol que lideró hasta septiembre de 2022.

Sin embargo, su nueva ausencia caldeó los ánimos en la instancia y, a raíz de ello, los diputados aprobaron por seis votos a favor y tres en contra oficiar a la Contraloría de la República para que se pronuncie sobre si el jefe de asesores entra o no en la categoría de funcionario público, argumento que esgrimió Crispi y su equipo para excusarse cuando se ausentó por primera vez de la comisión.

“Se deben remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República con el propósito de iniciar el procedimiento administrativo sancionador que se establece en el artículo 10 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional”, dice el texto del acuerdo alcanzado por la comisión.

Además, la oposición analiza -a modo de medida de presión- recortar el presupuesto de Presidencia en la tramitación del proyecto sobre el erario fiscal para el 2024, particularmente en el pago de honorarios.

“Hay personas en el gobierno que simplemente no quieren venir a dar explicaciones por los traspasos millonarios a las fundaciones pro Boric y se creen superiores, al parecer ellos creen que hay funcionarios públicos de primera y segunda categoría. (...) Vamos a tener que evaluar entonces la continuidad de estos funcionarios públicos, porque Miguel Crispi no tiene porque sentirse superior al resto de los funcionarios, ni por ser la mano derecha del Presidente Boric y amigo de Giorgio Jackson”, apuntó la diputada republicana Chiara Barchiesi.

Por su parte, el diputado José Miguel Castro (RN), quien preside la instancia, detalló que pedirán “una prórroga para seguir invitando y citando personas para poder llegar a cabo buenas leyes y buenas interpretaciones en la ley de Presupuesto para que esto no se vuelva a repetir desde el próximo año y para nunca jamás”.

Críticas oficialistas

En el oficialismo, el diputado PPD Raúl Soto señaló que la ausencia de Crispi era “imprudente” y que genera un “efecto nocivo” en el objetivo de la comisión. Tanto él como el diputado Marcos Ilabaca (PS) votaron a favor de oficiar a Contraloría.

“Lo que ha hecho el señor Crispi es una falta de respeto para este poder del Estado, es una falta de respeto para la labor fiscalizadora que tenemos en la Cámara de Diputados, habiendo sido además el señor Crispi diputado y conociendo esta facultad fiscalizadora. Por lo tanto, más allá de la discusión jurídica que va a ser zanjada por la Contraloría, respecto de si es funcionario público o no, tenía el deber ético, el deber político de dar la cara”, cuestionó Soto.

En tanto, la diputada Marcela Bulnes (Ind.-RD) señaló que es “imprudente que el señor Crispi no haya venido, pero no creo que tenga la calidad de funcionario público que lo obligaba a asistir, porque hay dictámenes de Contraloría que dicen que las personas que trabajan honorarios para el Estado no tienen la calidad de funcionarios públicos”.

El PS ilabaca fue más allá y criticó en duros términos la posición asumida por Crispi: “Es impresentable que cualquier funcionario de gobierno evada la acción fiscalizadora de la Cámara de Diputados. Mi tema es con esa situación, no podemos admitir que funcionarios públicos que cumplen un rol público no asistan a una citación de la cámara porque lo que estamos desarrollando es perjudicar la acción propia que le corresponde a cada uno de los parlamentarios”.