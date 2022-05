Las dudas del oficialismo ante propuesta intermedia del gobierno para contener violencia en la Macrozona Sur

Reparos, dudas e inquietudes plantearon los partidos oficialistas al gobierno este lunes sobre el proyecto de reforma que alista La Moneda para contener la violencia en la Macrozona Sur.

El tema se tomó el comité político, donde la ministra del Interior, Izkia Siches, expuso que una de las medidas apunta a agregar una nueva hipótesis a los actuales estados de excepción contemplados en la Constitución, para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar en el control público en rutas y caminos.

Esto, luego de que en los últimos días se registrara una escalada en los hechos de violencia en la zona, entre los que destaca el que afectó la madrugada del jueves a una planta de áridos en la localidad de Los Álamos, provincia de Arauco, y que dejó 33 vehículos destruidos, entre camiones, camionetas y otras maquinarias.

Uno de los reparos que plantearon los dirigentes, principalmente de Apruebo Dignidad, fue que ya han rechazado un estado de excepción en la zona y que sería complejo políticamente sostener una posición favorable.

Asimismo, se advirtió que la coalición de gobierno se mostró contraria al proyecto de infraestructura crítica presentado por la administración anterior, lo que también los dejaría en una posición compleja de cara a la tramitación de la iniciativa.

Ante esto, desde Interior quedaron de presentar una contrapropuesta de aquí al miércoles

“Interior esta conversando con distintas organizaciones, con los partidos y los movimientos para proteger a la ciudadania. Somos conscientes de la difícil situación q se está viviendo en la región y estamos buscando la mejor solución para ofrecer seguridad a los distintos actores y no repetir las viejas formulas que dificultan el diálogo”, señaló Carolina García, vicepresidenta de Comunes.

“Tal como lo ha dicho el Presidente (Gabriel Boric), los estados de excepcion son medidas de última ratio. Hay que explorar alternativas intermedias que permitan mayores resguardo en las rutas, asegurar la movilidad y el libre tránsito. La disposición es a seguir conversando, ya que es una medida alternativa a las que ya existen y tiene que pasar por el Congreso”, agregó.

Por su parte, el diputado de Acción Humanista Tomás Hirsch destacó la necesidad de una acción integral para enfrentar el conflicto en la zona.

“Sin duda que la situación de La Araucanía es tremendamente compleja y requiere respuesta por parte del gobierno. Ahora bien, esa propuesta debe ser integral. Que por una parte se responda a la necesidad de seguridad sobre todo de los trabajadores de las distintas industrias y empresas de la zona y simultáneamente tienen que haber propuestas que permitan avanzar en una solución estructural e integral respecto del conflicto histórico entre el Estado de Chile y el pueblo nación mapuche. Acá no basta con una solución que aborde solo un aspecto”, sostuvo.

El legislador agregó que “tal como ha dicho el Presidente, el camino no es el estado de excepción, no es la militarización, no es la represión, claramente el camino es el diálogo con todos aquellos que quieran sentarse a dialogar para encontrar un camino de solución”.