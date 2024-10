Las reflexiones de Bachelet a días de un nuevo aniversario del estallido social

La mañana de este viernes la expresidenta Michelle Bachelet participó del seminario “Reflexiones sobre el panorama político en la recta final de las elecciones municipales”, organizado por la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.

Allí, además de abordar los desafíos, que a su juicio, tienen los municipios, la también exalta comisionada de la ONU, abordó el denominado estallido social, periodo de una serie de manifestaciones en el país, que está a una semana de cumplir cinco años de su inicio, el 18 de octubre de 2019.

“Yo estaba fuera de Chile y como alta comisionada, todos los días leía las noticias del mundo de violación del derecho humano y en ese periodo, en ese año hubo 80 países donde la gente salió a las calles, desde África, Líbano, Chile, también Ecuador, en fin, por distintas temáticas, pero yo identifiqué dos temáticas fundamentales. Uno es que la gente no estaba contenta con la democracia, en el sentido de que la democracia no le garantizaba el bienestar que suponían que tenía que producir la democracia. Y la otra, no estaban contentas con los modelos económicos existentes”, comenzó señalando la exmandataria tras ser consultada al respecto.

Foto: Patricio Fuentes

En esa línea, afirmó: “Entonces, la verdad es que había un descontento muy brutal, no solo en Chile, pero en el caso de nuestro país, había descontento social, económico, y probablemente, muchas de estas cosas venían de antes”.

Continuando con su relato, Bachelet señaló: “ ¿Entonces por qué no se produjo antes esto? Mi impresión es que tampoco hubo un manejo adecuado de la situación. Se tomaron algunas decisiones que creo que no fueran las más adecuadas”.

En ese sentido, aseguró: “Yo conversé con el presidente (Piñera), yo hablé con él varias veces durante ese periodo por teléfono, él me llamaba, conversábamos, yo le di algunas recomendaciones. Si él siguió o no siguió esas sugerencias, cosa de él, digamos, porque yo pensaba que era importante que, y siempre he pensado eso, que aunque uno pueda tener miradas distintas, es importante el país”.

Así las cosas, y a modo de cierre, la exjefa de Estado sostuvo: “Yo siento que hay muchos de estos temas que no están resueltos hoy día todavía, pero es porque son difíciles, no son temas que se resuelvan de un día para otro, sobre todo temas como la desigualdad”.