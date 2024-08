Lautaro Carmona niega haber acudido ante subsecretario Gajardo para realizar gestiones a favor de Daniel Jadue

El timonel del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, descartó haber acudido a su compañero de militancia, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, para abogar a favor de Daniel Jadue, quien se encuentra en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber en el marco de la investigación en su contra por delitos de fraude al Fisco.

“Yo no he hecho ninguna gestión en beneficio exclusivo de Daniel Jadue, si hubiera hecho una gestión a título de partido lo habría llevado al comité político o le habría mandado una carta al Presidente”, sostuvo la mañana de este martes.

Las declaraciones a las que se refiere Carmona las realizó este fin de semana en conversación con radio Nuevo Mundo, en donde presentó sus reclamos por las condiciones para los reclusos en el recinto penal: “Fíjate que las visitas son dos veces a la semana, de 14.00 a 17.00 horas. ¡Cinco personas como máximo! Si uno de los cinco no va, se queda con cuatro (…) Todo lo que sea lo más drástico. Eso yo no lo comprendo, no está todavía para mí cuál es la argumentación que sostiene eso”.

En esa línea, el presidente del PC reconoció que por lo mismo conversó con el subsecretario de Justica para plantear sus inquietudes.

“Se lo hemos pedido incluso al propio subsecretario de Justicia, a quien conocemos mucho, porque es de nuestra militancia, por qué no se ha afinado un reglamento que sea para todos por igual. Nosotros no estamos pidiendo privilegios para Daniel (Jadue), pero para todos por igual. No es bueno esto, no le hace bien. Es casi abusar de la condición de ‘acá está la justicia’ y aplastar la contraparte. Eso a mí me preocupa mucho”, detalló.

Tras los reproches que generó su conversación con Gajardo, esta mañana en un contacto con Cooperativa aclaró que solo fue “un alcance sobre un tema concreto, referido a todos quiénes están en ese espacio de privación de libertad, y la respuesta del subsecretario fue impecable, esto lo podríamos hacer el día en que no esté Jadue, porque se podría malinterpretar como una cosa a la medida de beneficio para él y eso lo compartimos en nuestro intercambio”.

Al ser consultado si contactar a subsecretario fue un error de su parte respondió que “con este debate, claro que sí. Si esta es la interpretación, que nos toma esta cantidad de tiempo en vez de hablar de otras cosas, sin ninguna duda que se puede asumir así”.

Por el contacto entre los militantes comunistas, la bancada de Renovación Nacional (RN) ofició al Ministerio de Justicia para que entreguen detalles sobre la conversación. Desde RN manifestaron que es “peligroso que estos canales de comunicación permanente entre el subsecretario de Justicia y la jefatura de su partido puedan ser utilizados para cuestionar la acción de la justicia y transmitir críticas, ya sea al Poder Judicial o al órgano encargado administrativo de la ejecución de condena”.