La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, se refirió durante este domingo a las críticas desde diversos sectores respecto a su experiencia en su nuevo cargo en Interior, el que asumió esta semana en reemplazo de Eduardo Vergara.

Sobre su rol en la subsecretaría, en una entrevista con CHV Noticias, Leitao explicó que debe “registrar información para poder tener buenos datos para ejecutar una política pública y una estrategia de seguridad que tenga efectos positivos en el tiempo”.

En ese sentido, detalló que “hoy en día hay una especie de confusión y cuando alguien dice si es experto o no experto en seguridad, los municipios somos por esencia aquellos que ejecutamos en la prevención, no hay otro que lo haga por nosotros”.

Leitao se blinda ante críticas a su llegada a la Subsecretaría del Interior: “Tengo indicadores de sobra para mostrar” Foto: Javier Salvo / Aton Chile.

Agregando a ese punto, mencionó que su trabajo “es cómo gestionar con los alcaldes y alcaldesas que se transfieran recursos para eso y cómo se ejecutan los programas en las distintas comunas que se están desarrollando”.

Así, respondiendo a las críticas por su experiencia en la materia, explicó: “Si alguien me va a juzgar por el rol de seguridad, no es respecto de los índices delictuales de la comuna que no dependen de nosotros, dependen de la intervención policial y que nosotros no lo manejamos, sino que me juzgue por cual fue, cuáles fueron los resultados de los planes de intervención que nosotros ejecutamos en barrios y para eso tengo indicadores de sobra para mostrar, no sólo experiencia, sino que además eficacia en la intervención”.

Durante la semana, la nueva subsecretaría realizó un llamado al congreso para avanzar en la agenda de seguridad, el que no fue del todo bien recibido.

El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores (DC) señaló que “partió con el paso equivocado, cuando dijo en su primera intervención en una entrevista que ella se va a preocupar de apurar la agenda legislativa y le pasa la pelota la Congreso Nacional y que va a llamar a todos los parlamentarios de las comisiones de seguridad, se equivoca pues”.

Consultada por una falta de comprensión del problema en la centroizquierda, Leitao explicó: “Yo tengo la idea de poder conversar con todos. He estado llamando a algunos, con otros todavía no me he podido comunicar. Voy a ir al parlamento, ya he hablado con varios presidentes de comisión también, para poder presentarme, para poder escuchar sus críticas. Yo siempre voy a aceptar la crítica mientras sea respetuosa y constructiva, si eso es así, bienvenida sea”.

A lo que agregó: “Me subí en una micro que viene andando, no hay tiempo de inducción ni de nada y yo tengo que ejecutar los planes y programas que están previstos y así va a ser, que es lo que me encomendó el Presidente”.