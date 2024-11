“Partió con el paso equivocado”: senador Flores (DC) critica llamado de Leitao al Congreso para avanzar en agenda de seguridad

El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores (DC), criticó las declaraciones de la entrante subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao (Ind. exDC), quien llamó este jueves al Congreso Nacional a avanzar en la agenda de seguridad.

La exalcaldesa de Peñalolén -que hizo su ingreso al gobierno ayer tras la salida del subsecretario Eduardo Vergara (PPD)- dijo en conversación con Radio Infinita esta mañana que “lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar juntos a sacar una agenda que es prioritaria”.

“Espero trabajar con todos los parlamentarios, voy a llamarlos a todos hoy día, tengo la tarea de llamar a todos los que componen las comisiones de seguridad y todo para ver cuáles son las principales preocupaciones y sacar adelante la agenda, que es lo que la gente más necesita”, anunció Leitao.

Al respecto, el senador Flores aseveró en una entrevista concedida a CNN Chile que Leitao “ya partió con el paso equivocado, cuando dijo en su primera intervención en una entrevista que ella se va a preocupar de apurar la agenda legislativa y le pasa la pelota la Congreso Nacional y que va a llamar a todos los parlamentarios de las comisiones de seguridad, se equivoca pues”.

El legislador acusó que el emplazamiento de la autoridad entrante estuvo errado, ya que “el único proyecto que tiene la Subsecretaría de Prevención del Delito ya lo despachamos el año pasado y el otro proyecto que no era de ellos, pero que se canalizó en nuestra comisión y que la contraparte era la Subsecretaría de Prevención, ya es ley de la República desde ayer, que es la ley de los funerales de riesgo, la anterior era la ley de seguridad privada”.

El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores (DC). Foto: Mario Téllez.

“Entonces, dígame qué gestión va a hacer la subsecretaria como función propia de apurar el trámite legislativo. ¿El proyecto del Ministerio de Seguridad? No, eso le corresponde a la subsecretaría del Interior y a la ministra (Tohá), ¿el de antiterrorista? No, porque eso viene por otro carril ¿el de las RUF (Reglas de Uso de la Fuerza), o el de los agentes policiales? No, ninguno. No tiene la Subsecretaría de Prevención del Delito en el Congreso Nacional. Entonces, partió leyendo el libro equivocado”, criticó.

Asimismo, expresó reparos hacia el nombramiento de la exjefa comunal: “Yo no soy quien para valorar o calificar a una nueva autoridad, sin embargo, hubiese preferido dada la situación que vivimos como país, alguien que tenga muchísima especialidad en materia de delincuencia, particularmente crimen organizado”.

“Yo creo que la significancia de la subsecretaría de Prevención es baja respecto de lo que necesitamos hacer. Y en eso, el subsecretario Vergara estaba empoderado. Ahora regresamos atrás y hay que empoderar a otra persona para que se vaya ‘enchufando’ no solamente en la relación con los municipios, que sí lo conoce Leitao, pero hoy necesitamos a alguien que trabaje en materia de seguridad”, argumentó.

La defensa del Ejecutivo al nombramiento de Leitao

Desde el gobierno, el ministro secretario general de Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), reiteró el mensaje que sus pares han indicado sobre el cambio de gabinete y de los subsecretarios “es una atribución exclusiva del Presidente de la República”.

“Así que independientemente de las opiniones que pudieran generar las decisiones del Presidente conforme a la constitución, a él le corresponde elaborar el gabinete y definir los cambios”, agregó en respuesta a las críticas de la oposición y del PPD por la salida de Vergara.

Asimismo, Elizalde expresó que la figura de Leitao y las críticas que ha recibido en base a su experiencia “no da cuenta de la destacada y larga trayectoria que tiene la nueva subsecretaria de Prevención del Delito”.