Líos de platas: oficialismo blinda a Montes tras salida de Ricardo Trincado del Minvu y oposición dice esperar “más acciones concretas”

Este lunes el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, solicitó la renuncia de Ricardo Trincado Cvjetkovic, jefe del Departamento de Asentamientos Precarios, dependiente de la División de Política Habitacional.

Su salida se hizo inevitable luego de que el viernes se conociera, a través de una publicación de La Segunda, que recibió el informe redactado por el exseremi de Vivienda en Antofagasta, Carlos Contreras (ex -RD), en el que intentaba aclarar la denuncia de la Asociación de Funcionarios de Antofagasta -que acusaba los convenios entre la Seremi y Democracia Viva- que originó la crisis del lío de platas.

En ese contexto, el diputado Raúl Soto (PPD), quien integra la comisión investigadora de la Cámara por este caso, se mostró satisfecho con la decisión del ministro Montes y valoró que “acá se han hecho valer las responsabilidades administrativas y es lo que corresponde, ahora lo importante es que avancen las investigaciones de la fiscalía y se radiquen las responsabilidades criminales para que los corruptos paguen y se les aplique toda la fuerza de la ley”.

Asimismo Jaime Araya (ind-PPD) dijo que “respalda completamente” la renuncia solicitada por el titular de Vivienda hacia Trincado, ya que éste último “no fue capaz de calibrar la gravedad de la información que recibió en sus manos y tampoco ponerla a disposición del ministro como correspondía, me parece que gente con esas características no puede ocupar cargos con tanta relevancia en la administración pública”.

Más enfático fue el presidente de la bancada del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, quien hizo una cerrada defensa a la autoridad de sus filas: “El ministro Montes ha perseguido todas las responsabilidades de los funcionarios, ha actuado de la manera más correcta y pedir su renuncia es un acto de la politiquería más miserable”.

Las reacciones desde la oposición

Por otro lado, el RN y presidente de la instancia investigadora en la Cámara, José Miguel Castro, aseguró que “la salida de Trincado solo deja entrever que el gobierno sí sabía mucho antes acerca del escándalo”.

“La salida debe también coincidir con salidas y con sumarios a distintas personas del Ministerio. No es posible que solamente la gente de Antofagasta haya sabido de este tema. Es por eso que el ministro Montes debe ir mucho más allá para no considerar una acusación constitucional o cualquier otra línea que pudiésemos tomar como Parlamento”, advirtió.

Desde la misma comisión, Juan Fuenzalida (UDI) desdramatizó una posible acusación constitucional en contra del titular de Vivienda y valoró que “se están dando los pasos correctos”.

“Creo que era lo que se tenía que hacer, cada vez que hay que ir pidiendo responsabilidades también por parte de aquellos que en su oportunidad cometieron graves errores como el de este funcionario, que validó lo que se estaba haciendo en Antofagasta con Democracia Viva. Creo que ya era hora de que estas responsabilidades se hicieran efectivas de manera de poder ir configurando el camino para que podamos tener investigaciones serias, objetivas”, afirmó.

El presidente de Andrés Jouannet (Amarillos), quien también integra la comisión investigadora por el caso de líos de platas, tildó de “muy adecuada” la solicitud de renuncia a Trincado por parte del ministro y dijo que le parece “una consecuencia lógica para una persona que le guardó (a Montes) información sensible, importante, sobre todo en un contexto de discusión que teníamos”.

El parlamentario relevó que el secretario de Estado “ha actuado en consecuencia”, pero cuestionó que no se haya actuado de la misma manera con el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi: “La pregunta que nos hacemos es por qué, bajo las mismas circunstancias o con las mismas agravantes, Crispi, quien le guardó información sensible e importante al Presidente por nueve días (...) ¿Por qué el presidente no le ha pedido la renuncia al jefe de los asesores? Es una cuestión que tendría que haber hecho hace mucho tiempo”.

Por su parte, la diputada Camila Flores (RN) dijo que espera que “sigan tomando acciones concretas para que se paguen por las responsabilidades políticas y administrativas, en uno de los casos más graves que tenemos de corrupción en este último tiempo”. Y agregó que “no es lo suficiente”, ya que “no solamente una salida de un asesor va a apaciguar los ánimos, porque sin duda alguna acá hay responsabilidades compartidas al más alto nivel”.

Más críticos contra Montes fueron Catalina del Real (Partido Republicano), Karen Medina (PDG) y Stephan Schubert (ind), quienes lo responsabilizaron por el caso de los líos de platas e, incluso, pidieron su renuncia. “Lo cierto es que no solo debió renunciar Trincado sino también el responsable final, que es el ministro de la cartera. La responsabilidad no se delega y en este caso el presidente Boric debió pedir la renuncia a Montes”, aseguró Del Real.

“Por consideración a su trayectoria política, a su gran aporte al país, debiera dar un paso al costado voluntariamente y no exponerse a una acusación constitucional que suma fuerzas”, agregó por su parte Medina. Mientras tanto, Schubert calificó de “extemporáneo” la solicitud de renuncia a Trincado y acusó que el ministro Montes estaría “haciendo todos los gestos que puede para tratar de no renunciar al cargo y que podamos tener otro ministro que se pueda hacer cargo de una cartera tan importante en condiciones distintas y con un piso propicio que le permita avanzar”.