Llamados a controlar deuda, “un Chile que cuida” y “no queremos letra chica”: las reacciones de los parlamentarios al anuncio del Presupuesto 2025

Diversas reacciones generó en los integrantes del Congreso Nacional el anuncio del Presupuesto 2025, hecho por el Presidente Gabriel Boric durante la noche de este domingo, a través de una cadena nacional. Algunos valoraron los anuncios, otros pidieron una “ejecución” eficiente, como también no abandonar las regiones.

Durante la presentación, el Mandatario aseguró que el erario nacional está “hecho para cumplir con Chile”, además de comprometer que “el Presupuesto de 2025 va a crecer en un 2,7% respecto al de este año, consolidando los avances en seguridad pública, seguridad económica y seguridad social, y dispondremos de nuevos recursos para ir más allá”. En el ámbito de la seguridad, el Jefe de Estado, manifestó que se aumentará en más de $28 mil millones los dineros destinados en combatir el crimen organizado dentro de las cárceles, dando paso al aumento en los inhibidores de señales telefónicas en siete cárceles adicionales. La medida cubrirá hasta al 47% de la población penal. También hubo anuncios en Salud y Educación, como también en Arte y Culturas.

Al respecto, el diputado oficialista, Jaime Sáez (FA), aseguró en su cuenta de X que “el Presidente Gabriel Boric anuncia presupuesto 2025 con responsabilidad fiscal, centralidad en medidas de seguridad, fortalecimiento del sistema de cuidados, más recursos para cultura, mejoras en el sistema de salud y otras importantes medidas que mejorarán la calidad de vida de las y los chilenos”.

A su vez, la diputada Mercedes Bulnes (IND-FA) aseguró que el “2025 nos ofrece la oportunidad de consolidar un Chile que cuide, que se ponga al servicio de las personas, mejorando su calidad de vida, protegiendo su bienestar y construyendo un futuro más justo para todos y todas” y afirmó que “¡este gobierno cumple sus promesas!”.

Desde la vereda opuesta, el diputado Miguel Mellado (RN), integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, afirmó tras la cadena nacional que “la verdad es que se notó una persona que no entiende mucho de estos temas, leía sin convicción, pero creyendo de que de verdad los presupuestos 2023, 2024 y 2025 traerán más seguridad al país, eso es estar completamente desconectado con la realidad que vivían todos los chilenos, o el presupuesto de la lista de espera, pero si los hospitales a septiembre de este año ya se quedaron sin presupuesto para que esa gestión pueda realizarse, es una gestión mediocre, lo que sucedió en ese presupuesto”.

“(...) Entonces, creo que cada ítem que se aumentará, que ya dijo en este discurso que va a aumentar, se deberá demostrar qué se hizo estos años, y su real impacto en la ciudadanía, pues, caso contrario, solo será un presupuesto de campaña”, agregó Mellado.

Su par, el diputado de RN, Frank Sauerbaum, afirmó que “el gobierno anuncia un alza del gasto del 2,7% en consideración que el Consejo Fiscal Autónomo ha recomendado acercarnos más bien al 1,6% entre el 2025 y el 2028 para poder cumplir la regla fiscal que el propio gobierno se impuso”.

“El gobierno ha tenido lamentablemente incapacidad para poder generar nuevos ingresos. No hay crecimiento económico, no hay inversión, no hay generación de empleo y obviamente eso hace que los compromisos que hoy día asuma van a tener que hacerse a través de la emisión de nuevas deudas”, planteó el legislador.

A su vez, afirmó que “hoy día el Estado chileno está endeudado en más del 41% del Producto Interno Bruto y estamos pagando solamente intereses de 600 millones de dólares anuales. Por lo tanto, disminuir la deuda tiene que ser una prioridad y tenemos que de nuevo recomponer los ahorros fiscales que tuvimos antes de la pandemia y que se gastaron por esa emergencia. Pero hoy día hay que volver a hablar de ahorro. También hay que impulsar medidas de autoridad y contención del gasto porque lo que no podemos hacer es seguir prometiendo política social que no vamos a poder financiar porque no tenemos suficientes ingresos”.

Desde el Partido Republicano, el diputado Stephan Schubert, planteó que “nosotros ya hemos visto cómo se realiza la ejecución de los proyectos de ley de este Presidente, mucha transferencia entre partidas y también muchas veces como el mayor gasto cuando se incrementan los presupuestos se termina utilizando para un aparato estatal más grande, más burocracia y en definitiva más trabajos para sus amigos y familiares”.

“Hay anuncio respecto de incremento en seguridad, lo que nos parece bien, eso es indispensable, pero no hizo ninguna referencia a un incremento del presupuesto en inteligencia en especial de la Agencia Nacional de Inteligencia que por ahora y por algunos años es la única que tendremos a cargo del sistema de inteligencia y que con más recursos podría hacer mucho más y requiere entonces de un incremento sustancial en su presupuesto”, cerró.

Reacciones de senadores

El anuncio también se tomó las reacciones de los integrantes del Senado, quienes plantearon las necesidades de sus regiones o a nivel nacional.

El presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, Iván Flores (DC), aseguró que lo anunciado por Boric va en línea con lo solicitado, es decir, que se priorice la seguridad pública.

“Vamos a revisar con mucho detalle lo que ingrese mañana al Congreso Nacional, por cuanto no queremos trucos, ni malas interpretaciones, ni letras chicas. Confiamos en que lo que ha dicho el Presidente de la República se va a concretar en la letra y en el texto del proyecto de ley de presupuesto. Necesitamos recursos para inteligencia, para las policías, para gendarmería. Y con urgencia”, sostuvo Flores.

En ese contexto, el senador por Los Ríos complementó que “no hay que esperar la tramitación total de la ley de inteligencia o de otros proyectos que tienen su ritmo y su forma. Necesitamos que el presupuesto esté puesto ahora para ser aplicado el primero de enero. Cosa que no ha ocurrido con los presupuestos anteriores, en donde una cosa es lo que se anuncia, otra cosa es lo que está en el proyecto y otra cosa es lo que termina siendo, uno o dos años después, producto de la excesiva burocracia”.

La senadora por la misma región, María José Gatica (RN), señaló que la zona que representa “está postergada”. “La prioridad en educación pública debe llegar a Los Ríos, en Valdivia la construcción de Escuela Chile sigue esperando y reconstrucción. Escuela Radimadi en La Unión, alumnos llevan más de 1 año estudiando solo media jornada por no contar con salas emergencia”, aseguró mediante X.

La legisladora también planteó que “Los Ríos se encuentra postergado, es urgente que el gobierno incluya en presupuesto 2025 el compromiso con obras importantes como nuevo hospital para Valdivia, doble vía norte y sur de Valdivia, reposición y nuevos cuarteles de Carabineros Guacamayo, Las Ánimas, Reumén, entre otras”.

A su vez, la senadora por la Región de Atacama, Yasna Provoste (DC), solicitó “el Presupuesto 2025 debe priorizar no solo recursos, sino una ejecución eficiente”.

“En seguridad, educación y salud, las familias chilenas necesitan menos promesas y más acción. Proponemos Acuerdo Transversal para acelerar ejecución de programas esenciales”, agregó Provoste.

El integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, el PPD Ricardo Lagos Weber, agregó que espera conocer el detalle durante la tramitación de la iniciativa, pero que “creo que están en la senda más que correcta. Primero que todo el tema de seguridad ciudadana, van a haber más recursos y va a seguir incrementándose la dotación de carabineros y de funcionarios policiales, siendo este gobierno uno de los que más presupuesto va a haber puesto en materia de apoyo a las policías de los últimos 15 años”.

También valoró los anuncios realizados en materia de Salud, respecto a las listas de espera; la Política Nacional de Cuidados y las cifras anunciadas en Vivienda. “Las prioridades están correctas, vamos a ver los detalles y ojalá podamos ponernos de acuerdo y despachar este presupuesto que es tremendamente necesario”, agregó el parlamentario.