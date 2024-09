¿Delegado presidencial o seremi? La defensa de Tohá por una figura regional en el Ministerio de Seguridad

Una vez más la Comisión Mixta del Senado sesionó para destrabar los nudos críticos del proyecto Ministerio de Seguridad que todavía generan asperezas entre los legisladores. Uno de ellos es la representación territorial, que se traduciría en una Secretaría Regional Ministerial.

En un principio, los parlamentarios estuvieron en contra de esta figura, argumentando que en la teoría y práctica podría eliminar el rol de los delegados presidenciales, idea que fue cortada de raíz muy tempranamente por la ministra del Interior, Carolina Tohá, sin embargo, las atribuciones de esas eventuales seremis siguen generando desconfianza principalmente en los senadores de oposición.

A minutos de terminar la sesión, el diputado Diego Schalper (RN) solicitó adelantar la discusión sobre este inciso que se verá durante la próxima sesión, lo que fue respondido por Tohá.

“Si la persona que está a cargo de llevar adelante las tareas de seguridad en el territorio no depende del ministerio a cargo de la seguridad, ese ministerio no existe. Porque la seguridad funciona en el territorio, no funciona en ninguna otra parte. Entonces, si uno está a cargo de la seguridad y hace todas las leyes, las políticas, pero al final el que manda lo que se hace en el terreno es de otro ministerio, no solo no vamos a crear un Ministerio de Seguridad fuerte, como todos queremos, sino que vamos a debilitar la tarea de la seguridad”, explicó Tohá.

La titular defendió que si dicha responsabilidad a cargo de otro entidad, “el conjunto del Estado va a bajar la capacidad de sacar adelante la tarea de la seguridad. Por eso nosotros hemos sido muy insistentes. Así como en el artículo anterior defendíamos que era necesario fortalecer el interior para que no se debilite, somos muy insistentes en que seguridad no lo podemos debilitar en el sentido de que lo que pasa en el territorio es su responsabilidad”.

Ante las aprehensiones de que esta figura le quitaría relevancia a la Delegación Presidencial, Tohá propuso que quede “explícito que el delegado tiene una relación respecto a los temas de seguridad que le implica que puede tomar decisiones, puede solicitar el auxilio de la fuerza pública, pero que lo haga a través de la persona del Ministerio de Seguridad: el seremi”.