Los distintos tonos en el gabinete del Presidente Boric por régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

La situación en Venezuela no solo ha generado tensión entre los partidos de la alianza de gobierno, sino también marcadas diferencias de tono al interior del propio Ejecutivo.

La falta de transparencia en la entrega de los resultados de las elecciones presidenciales y la manera en que han funcionado las instituciones en el régimen de Nicolás Maduro hizo que el Presidente Gabriel Boric endureciera el tono y por primera vez calificara a Venezuela como una dictadura. Además, la postura oficial del gobierno es no reconocer el “triunfo autoproclamado” del actual gobernante en el país caribeño.

A nivel de gabinete el relato es que la política exterior es atribución del Jefe de Estado y que la postura del gobierno es la que ha marcado Boric en cada una de sus intervenciones. Y que ha sido reforzada por el canciller Alberto van Klaveren.

Pese a este discurso común, los tonos de las respuestas varían de uno a otro secretario de Estado.

El ministro de Justicia de Derechos Humanos, Luis Cordero, planteó en esta jornada que “la situación de derechos humanos en Venezuela es grave” y expresó que le especialmente compleja “cuando se utiliza todo el sistema institucional para reprimir a opositores políticos”.

También criticó que el régimen de Maduro utilice las instituciones “con el propósito de desconocer las elecciones”, lo que a sui juicio “no puede ser sino calificado como dictadura”.

Ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Aton Chile.

El titular de Educación, Nicolás Cataldo (PC), por su parte, señaló este lunes que “lo importante es que nosotros mantenemos una posición respecto a compartir la línea que ha trazado el Presidente, la Cancillería, que efectivamente son quienes se refieren a esta materia”.

“Yo lo he dicho de todas las formas y en todos los tonos posibles, pero estoy acá para hablar en otro contexto, porque yo soy ministro de Estado y además, como lo dijo la ministra Vallejo en la mañana, las opiniones personales y militantes no tienen un espacio para poder desarrollarse en función de precisamente los roles que hoy día tenemos”, recalcó.

En ese sentido, apuntó que “los espacios de convergencia son los más relevantes en esta materia, pensar en una solución pacífica al conflicto y en todos los criterios que se han señalado”.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), en tanto, señaló: “Respaldo plenamente la opinión internacional por parte del Presidente de la República. Y que, como militante del Partido Comunista, cualquier opinión que tenga que darla, la daré al interior de mi partido”.

Inquirida respecto a la existencia de una dictadura en Venezuela, Jara reiteró que el “Presidente de la República es quien conduce las relaciones internacionales del país y yo soy ministra de su gobierno”.

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. Foto: MARIO TELLEZ / LA TERCERA.

La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, también abordó la situación de Venezuela en esta jornada, y al igual que sus correligionarios del PC, evitó una apreciación personal.

“Como ministra de Estado, vocera de gobierno, como ministra del gobierno del Presidente Gabriel Boric, no sólo respaldo las palabras, las posiciones y las estrategias de nuestro Presidente y de Cancillería, sino que además no cabe el espacio para hablar en calidad militante, personal, ni nada por el estilo, ni a mí ni a ningún otro colaborador ministerial de nuestro gobierno”, enfatizó.

Así mismo, sostuvo que “no hay ninguna diferencia en la estrategia del Estado de Chile respecto a lo que ha planteado el Partido Comunista u otros partidos (del oficialismo), que es exigir la total transparencia de, además, no el consolidado, sino que el desglose del resultado electoral a través de la entrega de las actas y la revisión dependiente de organismos internacionales”.