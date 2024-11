Los énfasis de Boric en seguridad y el espaldarazo a Tohá ad portas de inminente cambio de gabinete

El Presidente Gabriel Boric tenía a la ministra Carolina Tohá sentada a su lado, en el Salón Montt Varas de La Moneda, cuando ante el resto de su gabinete le dio un espaldarazo a su trabajo a la cabeza de la cartera del Interior.

El Mandatario se encontraba encabezando un nuevo consejo de gabinete -en horas de la mañana de este lunes- al momento de hacer la mención para respaldar la labor de la secretaria de Estado.

“Acá, en materia de seguridad, como he dicho en otras oportunidades, no se puede improvisar. Y las soluciones no son con varita mágica, sino que son con trabajo, con responsabilidad, con persistencia. Y en eso no me cabe ninguna duda, porque lo he visto, que las policías, la Fiscalía, la ministra del Interior y todos los equipos están completamente dedicados a que esto salga adelante”, declaró al inicio de la instancia.

No sería el única oportunidad en esta jornada en que el Jefe de Estado pondría el énfasis en materia de seguridad, como una manera de apoyar el trabajo de la titular de Interior. Esto, ante el inminente cambio de gabinete que prepara Boric, y en el cual uno de los puntos a resolver es la continuidad de Tohá, puesto que su desempeño ha sido puesto en entredicho luego de que estalló el caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

El respaldo de Boric a Tohá en Interior

Mientras participaba de la inauguración de la Semana de las MiPymes y Cooperativas 2024, en su discurso el Mandatario insistió en que la principal labor de su gobierno es la seguridad.

“Hoy en la mañana tuvimos consejo de gabinete con todos nuestros ministros y ministras, y la hoja de ruta de nuestro gobierno es clara y conocida, en primer lugar garantizar, dar la batalla y ganar la lucha por mayor seguridad para los chilenos y chilenas, que es la principal prioridad de nuestros habitantes en todos los lugares de Chile”, recalcó.

Más adelante en su intervención, el Presidente sostuvo que el objetivo “es poner todo el énfasis, no a poner, porque lo estamos haciendo ya, pero para esto necesitamos más unidad, a dar la pelea contra el narco, el crimen organizado, que sabemos que los afecta a ustedes también como pymes”.

A lo que agregó: “Que la gente vuelva a estar en la calle, vuelva a ir a sus locales de barrio, vuelva a darle vida a la ciudad, porque en la medida en que la gente honesta, trabajadora, nuestro pueblo, que son la gran y amplia mayoría, recupera esos espacios, todos vamos a ser capaces de vivir mejor, y le vamos a quitar terreno a la delincuencia. Esa quiero que sepan, es la prioridad de mi gobierno”.

A esto se suma el “total y absoluto respaldo” a Tohá que confirmó en esta jornada el gobierno en voz de la ministra vocera, Camila Vallejo, desde el set de prensa de La Moneda.

“Lo que yo puedo reafirmar es algo que ha dicho el Presidente de la República, que nuestra ministra del Interior, el equipo de gobierno, cuenta con total y absoluto respaldo para las tareas que el mismo Presidente ha encomendado en torno a trabajar por la principal preocupación de los chilenos y chilenas, que es la agenda de seguridad”, recalcó.

En ese sentido, apuntó que el Ministerio del Interior “tiene una tarea enorme que seguir enfrentando, junto a las policías, junto al Ministerio Público y distintas instituciones, la inseguridad, el crimen organizado, el narcotráfico en nuestros barrios”, agregando que “por eso lo necesitamos siempre plenamente operativo y funcionando para esas tareas”.