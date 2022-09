Los Infiltrados Prime: Mirada Externa

En el último bloque de Los Infiltrados Prime, los columnista de La Tercera, Paula Escobar y Cristián Valenzuela, conversaron sobre cómo se deberían comportar el sistema político a partir del día lunes, independiente que opción gane, pues ambas se comprometieron a someter cambios al texto.

Cristián Valenzuela, quien además es miembro del partido Republicano, abrió el debate. “Si gana Apruebo es un tremendo éxito del presidente. Si gana el Rechazo, va a ser uno de los grandes responsables”, indicó.

Mientras que Paula Escobar quitó un poco esa responsabilidad. “Es difícil que Boric, uno de los artífices más importantes de ese acuerdo constitucional, haya tomado palco de lo que estaba pasando y no le importara cuál alternativa ganara”, aseguró.

En esa línea, Escobar sostuvo que el resultado de mañana se tiene que ver en términos de ganadores y perdedores. “Todas las elecciones del último año han sido bien extrañas en sus resultados y es porque venimos de un estallido social gravísimo”, dijo.

Valenzuela, cree que si gana el Rechazo será un estallido social sin violencia e incluso entregó un dato. Dijo que el 93% de los plebiscito ratificatorios de nuevas constituciones ha sido aprobado. “Si mañana se rechaza sería una anomalía. Es bien difícil de explicar por qué en Chile en solo dos años se da una vuelta completa”, enfatizo.

¿Se respetarán las acuerdos?

El miembro del Partido Republicano sostuvo que lo primero que se debe hacer es analizar el resultado, pues sostuvo que mañana lo que se vota tienen que ver con el texto no si se ratifica la Constitución de Pinochet.

“Los días que vienen después del domingo son de interpretación. Los chilenos están cansados, golpeados por el estallido, la pandemia y la economía ha retrocedido mucho Yo al menos creo que proponerle a los chilenos la misma noche una nueva Convención Constitucional, no sé si los chilenos van a estar de acuerdo con eso, dijo.

Comentarios que llamaron la atención del panel y le preguntaron si los partidos de la centro derecha iban a respetar los acuerdos previos comprometidos de ganar la opción Rechazo.

Insistió que hay que analizar la elección e interpretar los números. “Yo no sé que va a pasar mañana, no sabemos si la gente del apruebo vieron el texto o las declaraciones de Tellier. Si se habla de referendum (sobre el gobierno de Boric) es algo que el Presidente Boric llevó para allá”, aseguró.

Por otro lado, Paula Escobar indicó que los personeros de centro izquierda que se cambiaron de vereda también tendrán que analizar su situación, pues gran parte los señala que están votando con la Derecha.

En las palabras al cierre, Cristián Valenzuela entregó antecedentes sobre el rol que ha cumplido José Antonio Kast en este proceso y qué ocurrirá con su figura a partir del lunes 5. “José Antonio ha estado viajando por todo el territorio, pero se definió que no estuviera en los medios, porque entendimos que esta elección no podía ser la segunda vuelta. Si queríamos que ganara el rechazo, no podíamos repetir eso”, afirmó.

En esa línea, agregó que lo única aparición pública que se hizo tuvo relación con la denuncia que se hizo a Contraloría por la intervención electoral del gobierno. “Teníamos que marcar que Boric estaba siendo el líder de la campaña del Apruebo y poner presión a Contraloría, indicó Valenzuela, quien cerró afirmando que aún está en evaluación si Kast vuelve a la primera línea política.