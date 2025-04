Los reparos de Francisco Undurraga (Evópoli) a los diputados del Partido Nacional Libertario

“Existe una sola derecha, Chile Vamos ya tomó su decisión de pertenecer al centro”. Con esas palabras el diputado Cristián Labbé (Partido Nacional Libertario) apuntó contra su exconglomerado.

Sus palabras no fueron bien acogidas por algunas voces. Así lo transmitió el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) esta jornada en entrevista con Desde la Redacción, de La Tercera.

“Las palabras del fin de semana del diputado Labbé no me parece que sean la forma correcta de enfrentar la política, no me parece que sea la forma correcta de la relación con la ciudadanía”, señaló.

Sebastián Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Luego, al ser consultado sobre si apoyaría la candidatura de Johannes Kaiser en caso de que gane la primera vuelta, Undurraga dijo: “Indudablemente con las declaraciones del diputado Kaiser en relación a cómo nosotros solucionamos el tema previsional, no, porque no tiene intenciones de generar en este instante ningún tipo de asociación entre las oposiciones”.

“Él hoy día está enfocado además en señalar que ellos son la nueva derecha”, criticó.

Luego, agregó: “Los proyectos tienen que ser convocantes y no tienen que ser de obstrucción. Si nosotros queremos quedarnos en la política testimonial, queremos defender una cuota de poder y una parcela de sensaciones o de valores, entre comillas, ganado para que no se vayan a mover y Chile no pueda avanzar, bueno, reconózcanlo una vez por todas y no le hagan perder el tiempo a la gente”.