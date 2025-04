Cristián Labbé: “Existe una sola derecha, Chile Vamos ya tomó su decisión de pertenecer al centro”

El diputado -quien renunció en marzo pasado a la UDI, luego de que su partido se sumara al acuerdo de la Reforma Previsional- hoy tomó un lugar de privilegio en el comando de Johannes Kaiser, de quien es jefe de campaña.

Aunque en las últimas elecciones presidenciales apoyó a José Antonio Kast, dice que ahora ve que Kaiser tiene una propuesta más “nítida”.

Renunció a la UDI diciendo que Chile Vamos se corrió al centro y que usted se mantiene en la derecha. ¿En qué nota eso?

Uno siempre quiere buscar ciertos espacios en base a lo que su partido profesa, pero sentí que no me escuchaban. Una cosa es que te entreguen un cargo, pero eso no es escuchar. Por ejemplo, siempre dije: no peleemos con republicanos, generemos puentes, veamos hacia dónde queremos ir políticamente.

Ustedes han reforzado la idea de que existen dos derechas. ¿Esa división no le hace daño al sector?

No es que existan dos derechas. Existe una sola derecha, Chile Vamos ya tomó su decisión política de pertenecer al centro. Lo respeto, pero no lo comulgo, porque hoy en día no es lo que Chile necesita, que es un gobierno de derecha. No de ambigüedades, no de medias tintas.

Ustedes mismos se calificaron como la “nueva derecha”...

Lo que pasa es que uno entiende que estos tres partidos, Nacional Libertario, Social Cristiano y Republicano, están en el eje de la derecha. Lo importante es entender que Chile Vamos migró hacia la izquierda o al centro.

17 ABRIL 2025 CRISTIAN LABBE FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

¿Pero no lo ve como una disputa por la hegemonía?

No, porque hoy día la gente que es de derecha va a votar por estos tres partidos para la parlamentaria. Nosotros no queremos hacer daño, al contrario. Cuando Johannes parte su carrera presidencial, lo primero que hace es pedir una primaria amplia. Pero Chile Vamos cierra esa puerta.

Kaiser decide restarse después de la Reforma Previsional...

Pero tiene una lógica. Porque para pelear una primaria se tiene que tener algo en común. Y con la reforma de pensiones no tenía nada que hacer, porque las primarias se pelean entre personas que pensamos relativamente igual.

Kaiser no tiene equipos sólidos, ha tenido frases desafortunadas en el pasado que le podrían pesar en la campaña…

No conozco a nadie que no tenga frases desafortunadas en la historia de su vida. Todos hemos cometido algún error en alguna cuña, en algún actuar. Y es falso que no tenga una estructura detrás, probablemente se le puede ver con una estructura menor, porque es un partido que está recién creciendo, pero no conozco ninguno que en cuatro meses haya logrado tener 48.500 militantes. Nosotros tenemos hasta agosto y cada uno pone su ritmo. Ahí veremos quién tiene el mejor proyecto para Chile.

Si uno mide los currículum de Kast y Matthei, se podría decir que tienen más experiencia...

Mucha experiencia puede tener una candidata y finalmente termina pisando el palo, termina desdiciéndose de lo que dijo...

Lo dice por los errores de Matthei esta semana…

Una cosa es tener experiencia y otra cosa es tener convicción. Hoy día los chilenos están viendo que Johannes tiene la capacidad de liderazgo y de tomar decisiones.

¿Por qué Kaiser y no Kast? En 2021 lo apoyó por sobre Sichel.

Porque finalmente Kaiser tiene un proyecto que a mí me seduce mucho más. Johannes tiene un proyecto, para mí, más nítido que el resto de las personas.

A esta derecha se le critica porque es considerada radical. ¿Puede incidir en la presidencial?

Me atrevería a decir que en Chile no existe la derecha radical. No existe la extrema derecha. Existe la derecha. Hoy día lo que busca el Partido Nacional Libertario es un Estado chico y un país grande. Es devolverles el Estado a las personas. Y eso creo que es consecuencia, y si eso es extremo, creo que se equivoca el centro.

17 ABRIL 2025 CRISTIAN LABBE FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

¿Creen que pueden quitarse ese techo electoral?

Absolutamente. Cuando en cuatro meses tú logras tener un partido político conformado y ya tienes 48.500 firmas, quiere decir que evidentemente tenemos un piso mayor.

Hasta ahora hay tres candidatos que irán directo a primera vuelta, y podrían ser cuatro si los socialcristianos se suman. ¿No le preocupa ese escenario?

Si los socialcristianos quieren un candidato, bienvenido. Si al final acá es quién presenta el mejor proyecto. A veces el documento puede ser potente, pero quien presenta el documento no conecta con las personas. Entonces, esa amalgama entre tener la capacidad de presentar un proyecto país para los próximos 50 años y además tener una conexión con el chileno en general va a darnos al próximos presidente.

Pero ¿le preocupa que haya dispersión de votos?

Lo desdramatizo. Los que están preocupados son los partidos. Esa minoría es la que está preocupada.

Kast volvió a acercarse a Kaiser y él se ha estancado en crecimiento. ¿Cree que Kaiser debería de bajarse?

No hablaría nunca de bajarse. No me bajo, yo me sumo. Ahora, yo creo que hoy está el espacio para que se puedan presentar todos, y quien gane, porque se dibujó mejor, tuvo mejor performance, tuvo mejor proyecto, esa persona tiene que ser lo suficientemente convincente para que los que quedamos atrás nos sumemos en segunda vuelta.

¿Kaiser tiene que ir sí o sí a la primera vuelta?

Sí, absolutamente. Veamos qué prepara el destino y el futuro. Pero hasta hoy, sí.