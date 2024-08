Luis Penchuleo (FA), candidato a gobernador por La Araucanía: “Los gobiernos regionales tienen que atacar las causas de la violencia, que muchas veces son las brechas sociales”

De las 16 regiones de Chile, solo hay una con un gobernador de derecha: La Araucanía, administrada actualmente por Luciano Rivas. Pero para Luis Penchuleo (Frente Amplio), el candidato único de todos los partidos del oficialismo, los resultados electorales anteriores no son algo que inspire temor.

El periodista y exdirector nacional de la Conadi considera que la idea de que la circunscripción es conservadora no es más que una frase cliché. En esa línea, propone que él, como mapuche y con el respaldo del “mundo progresista”, representa una alternativa para generar, de una vez por todas, acuerdos políticos orientados a atacar las brechas de la región.

¿Cuál es el estado de la región?

Lamentablemente, no tiene muy buenos índices en distintas materias. Presenta brechas y rezagos que son históricos. Hoy día nos posicionamos como la segunda región más pobre del país, solo superados por Ñuble. Ahí el Estado, y particularmente lo que se puede hacer desde el Gobierno Regional, han estado al debe.

¿Cómo evalúa la gestión de Luciano Rivas?

La evaluación objetiva de la administración del actual gobernador no es positiva. Son públicos los temas de probidad en que el Gobierno Regional de La Araucanía lamentablemente se ha envuelto, el caso de las fundaciones. De hecho, él está en condición de imputado. Por otro lado, tenemos una subejecución, glosas completas que no se han ejecutado.

¿Cuál será el foco de su campaña?

Como objetivo general, poner en el centro los atributos de la región y atacar las brechas históricas. Generar una política pública que responda a los dolores que tiene la ciudadanía, a esos rezagos históricos. En La Araucanía todavía hay derechos básicos que no están atendidos en muchas comunas. Hay municipios que apenas llegan a fin de mes para cubrir, por ejemplo, el transporte escolar. Allí el Gobierno Regional tiene que tener sensibilidad.

En caso de ser electo, ¿cómo pretende abordar la crisis de seguridad?

Es claro que los gobiernos regionales no tienen atribuciones sobre la policía ni sobre el Ministerio Público. Pero tienen que atacar las causas que generan la violencia, la delincuencia y que son muchas veces las brechas sociales. Un gobierno regional que se preocupe por el desarrollo integral, que genere una presencia del Estado en lugares apartados geográficamente, que atienda brechas en términos de educación, de pobreza, de servicios básicos, finalmente va generando una sensación de desarrollo integral para los ciudadanos.

¿Y cómo abordaría el conflicto con el pueblo mapuche?

En lo que respecta al conflicto, o mal llamado conflicto histórico que tiene el pueblo mapuche con el Estado, ahí nosotros somos una alternativa que tiene las mejores cualidades para poder atender ese tema, dado que lo hemos demostrado en el gobierno actual, siendo oficialismo: se han bajado los niveles de violencia. Ahí las cifras están. Y porque también hay que abrir caminos de diálogo. El actual gobierno se ha esforzado en aquello y el Gobierno Regional tiene que sumarse también a ese esfuerzo. Siendo yo mapuche, creo que puede ser una oportunidad para acordar políticamente atacar la brecha y el no entendimiento que ha habido por por siglos en la región.

¿Cómo evalúa la gestión del gobierno del Presidente Boric en la Región de La Araucanía, que ha estado marcada por los extensos estados de excepción?

El conflicto y los niveles de violencia han ido a la baja desde que asumió el gobierno del Presidente Boric. Se ha hecho un esfuerzo en materia de seguridad con más de 30 reformas. Y al mismo tiempo que se han abordado medidas de seguridad, policiales y estados de excepción, el gobierno también ha instalado la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que busca un camino de diálogo duradero, profundo, con el pueblo mapuche.

Siendo militante del Frente Amplio, ¿identifica una evolución del partido en el manejo que se les da a los temas de seguridad?

El Frente Amplio es una fuerza joven, y ha tenido, como todo en la vida, una evolución, una madurez política y experiencia ahora en el conocimiento más profundo del Estado, de utilizar las herramientas que se tienen. Está claro que ha habido un cambio y una evaluación, pero yo lo considero bastante positivo. Con sentido de realidad, de generar una política contextualizada a los momentos.

¿Qué propuesta destaca de su programa?

Avanzar rápidamente en una estrategia de desarrollo regional, generar una hoja de ruta en acuerdo con las fuerzas progresistas y con el conjunto de la región, pero también con la ciudadanía. Nosotros no somos un gobierno regional que viene a hacer diagnósticos, queremos desde el día uno atacar las brechas estructurales e históricas.

Los últimos resultados electorales dan cuenta de que en La Araucanía la derecha tiene ventaja. ¿Cómo enfrenta ese escenario?

No estoy tan de acuerdo con ese diagnóstico. Siempre suena como una frase cliché que La Araucanía es de derecha o de tendencia conservadora. Si uno lo mira simplistamente, a la luz de los resultados, es así. Pero si uno analiza con más detalle las elecciones pasadas, esa tendencia ha ido cambiando. Cuando fue electo Luciano Rivas había cuatro candidatos del mundo progresista, y en primera vuelta esos cuatro candidatos sumaron alrededor de 100 mil votos. Si uno mira esa primera vuelta, el mundo progresista es mayoría.

¿Ve posible ganar en primera vuelta?

No me atrevería a dar un resultado. Está complejo, hay seis candidaturas en la región. Por lo tanto, va a haber dispersión. Veo poco probable que no haya segunda vuelta.

¿Qué puede ofrecer su candidatura que la derecha no?

Experiencia en lo público, capacidad de diálogo y construcción colectiva de coordinación con los sectores públicos y privados.

Algunos sugieren que la elección de gobernadores regionales puede ser un plebiscito a la gestión del gobierno en las respectivas regiones. ¿Cree que sea así?

Puede ser que haya algo de aquello, pero finalmente en las elección de gobiernos regionales la gente vota por la persona, por la capacidad de gobierno que se puede demostrar.