Lula llega a Chile en medio de crisis venezolana y presiones al Presidente Boric para reconocer triunfo opositor

Esta noche arribó a Chile del Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para iniciar una visita de Estado que lo llevará a reunirse con el Presidente Gabriel Boric. El mandatario brasileño -que es uno de los referentes de izquierda del continente- llega en un contexto convulsionado en materia de relaciones exteriores, a raíz de los cuestionamientos internacionales al proceso electoral que llevó a Nicolás Maduro a mantenerse en el poder por un nuevo periodo.

Desde la oposición venezolana no han reconocido el triunfo de Maduro y han puesto en entredicho la legitimidad de los comicios, argumentando que su candidato, el dirigente Edmundo González, logró el 70% de los votos. En este escenario, en Chile la oposición ha emplazado a Boric a reconocer el triunfo de González, a lo que se suma una fuerte presión internacional en el mismo sentido, pues tanto Estados Unidos como Argentina ya han validado la victoria del dirigente opositor.

Boric ratificó este sábado su postura al afirmar que “no reconocemos el proclamado triunfo de Maduro y no validaremos ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes”. Anteriormente, el propio Lula había puesto mayor presión sobre la izquierda latinoamericana, cuando emplazó a que se publiquen las actas de las elecciones venezolanas en señal de transparencia.

Es en ese contexto, que Boric también habló con el Mandatario colombiano, Gustavo Petro, sobre el asunto y la relación con Venezuela se tensionó luego de que desde ese gobierno obligaran a retirar a todo el personal diplomático de países como Chile, Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay.

El Presidente Gabriel Boric y el Presidente de Brasil, Lula da Silva.

La gira de Lula, entonces, estará marcada por ese escenario, y se espera que junto con Boric entreguen una declaración conjunta abordando los desafíos de la región. Aunque fuentes brasileñas descartaban que se abordara la crisis venezolana, lo cierto es que la alocución estará marcada por la atención que genera ese tema.

En el resto del continente, los presidentes de izquierda han estado bajo la lupa por las señales que han dado respecto de la situación venezolana. Por ejemplo, tanto Lula como los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de México, Andrés Manuel López Obrador, que en el pasado se han mostrado amistosos con el gobierno chavista, dieron una señal el pasado jueves al conversar los tres por teléfono sobre la situación venezolana y emitir un comunicado conjunto en el que hicieron un llamado a las autoridades venezolanas a “que avancen de forma expedita y den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación”.

Previamente, sin embargo, el mandatario mexicano había dado señales de pedir a los otros países que no se involucraran con la situación de Venezuela.

Presidente de Brasil, Lula da Silva llega a Chile y es recibido por el Canciller Alberto van Klaveren.

Aumentan las presiones

Incluso a nivel nacional el tema ha causado revuelo. Partidos opositores como la UDI han presionado a Boric a que reconozca a González, mientras que al interior del oficialismo, el PC -partido defensor del gobierno de Maduro- se ha enfrascado en pugnas con sectores del PS -incluyendo al ministro de Vivienda, Carlos Montes- por los cuestionamientos a los valores democráticos del régimen chavista.

Este domingo, a propósito de la visita de Lula da Silva, aumentó el debate en Chile respecto de la situación venezolana. Parlamentarios de la comisión de Relaciones Exteriores presionaron a Boric para que aborde el tema. El diputado Diego Schalper (RN), sostuvo que “confío en que el Presidente Boric se forme una opinión acabada de si lo que está llevando adelante Brasil, Colombia y México es sustantivo o no. Que le plantee al Presidente Lula que esta estrategia de dividir a la oposición de Edmundo González y María Corina Machado no tiene ningún asidero, y que Chile siga defendiendo que no se va a aceptar ningún resultado del que no se tenga certeza”.

Su par Tomás de Rementería (ind. PS) sostuvo que “me parece realmente importante que el Presidente Lula venga a Chile, el tema Venezuela va a salir. Brasil es un país pivote en Latinoamérica que puede tener un rol clave en la vuelta a la democracia en Venezuela. Espero que ambos presidentes puedan conversar y llegar a una definición de cómo es la mejor forma que puedan cooperar ambos países. Chile tiene un rol importante en organismos internacionales y Brasil es una potencia, para que podamos dar vuelta la página del fraude electoral en Venezuela”.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, el diputado Vlado Mirosevic (PL) sostuvo que esperaba que ambos mandatarios aborden el tema Venezuela. “Es un asunto de interés continental. Ambos son grandes liderazgos que han tenido una posición de no reconocimiento y es de esperar una declaración al respecto”, dijo.

Desde el Partido Comunista continuaron las declaraciones. En Mesa Central de Canal 13, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, calificó de “autoristarismo” la decisión de la administración de Maduro de expulsar al cuerpo diplomático, mientras que el timonel comunista, Lautaro Carmona, defendió las elecciones y dijo tener “la certeza de que la institucionalidad electoral de Venezuela transparentará los mecanismos y procedimientos que validan el mencionado proceso (...) Lo que hemos dicho y mantenemos es una altísima consideración al pueblo venezolano que asistió, con una manifestación cívica referencial, porque no hubo ninguna alteración, ningún hecho que sea necesario de marcar como afectación de la convivencia cívica entre ciudadanos y con un porcentaje alto de participación”.

El Presidente de Brasil, Lula da Silva. REUTERS/Annegret Hilse

La agenda de Lula en Chile

El Mandatario brasileño estará dos días en Chile, pero uno de ellos no será para actividades protocolares en el marco de su visita de Estado. Al suelo chileno se acompañará de una comitiva de 14 ministros, entre ellos los titulares de Relaciones Exteriores, Puertos y Aeropuertos, Agricultura y Ganadería, Turismo, Salud, Trabajo y Empleo. También estará acompañado de otras autoridades, como el director general del Departamento de Policía Federal.

Su agenda partirá hoy lunes cuando deposite una ofrenda floral en el Monumento del Libertador General Bernardo O’Higgins. Después ingresará a La Moneda, donde será recibido con honores por la guardia de Palacio y el Presidente Boric. Luego de un recorrido por la sede del Ejecutivo, ambos presidentes sostendrán un encuentro bilateral de carácter privado. Más tarde se producirá una instancia en la que los ministros podrán trabajar junto a sus pares chilenos.

En el marco de la visita de Estado, Lula da Silva también estará con el presidente del Senado, José García Ruminot (RN) y su par de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola (PC), además del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco. Por la tarde, Boric y Lula da Silva sostendrán un encuentro con el gremio industrial agrupado en la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). Esa misma tarde, tiene consideradas reuniones con el CEO de Latam y el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Además, está contemplado la firma de cerca de 20 acuerdos de cooperación entre Chile y Brasil en temas como seguridad, salud, comercio, cultura, turismo y ciencias, y el martes se producirá la firma del convenio de Cooperación Espacial en el Museo Aeronáutico de la Fuerza Aérea de Chile ubicado en Cerrillos.

Según fuentes brasileñas, la agenda de Lula da Silva contemplaba, además, actividades de carácter privado, como por ejemplo una reunión con la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), quien está en búsqueda de la reelección, así como también una cita con el expresidente Ricardo Lagos.