Macarena Santelices, vocera del comando de Kast: “Tenemos que ser gobierno y necesitamos a los grandes conglomerados, necesitamos construir el mejor programa”

Macarena Santelices, vocera del comando de José Antonio Kast abordó lo que viene en los próximos días para el candidato presidencial del Frente Social Cristiano luego de obtener la primera mayoría en la elección de este domingo, perfilándose como el aspirante con mayores opciones de llegar a La Moneda.

En entrevista con ADN en la mañana Santelices se refirió a si en verdad existe un Chile tan polarizado como lo presentó Kast en su discurso de anoche, en donde el candidato afirmó que el 19 de diciembre ”vamos a elegir entre libertad y comunismo, vamos a elegir entre democracia y comunismo. Somos más fuertes y vamos a demostrar que en democracia vamos a derrotar a esa izquierda intransigente”. La vocera del candidato coincidió con esa lectura y sostuvo que “acá hay un Chile que esta dividido”.

“No puede ser que hay un Chile que quiere indultar a delincuentes, y ayer fuimos testigos como la senadora electa de la Región Metropolitana, Fabiola Campillai emplazó a (Gabriel) Boric y le exigió la libertad a los presos políticos (...) y Boric va a tener que referirse a esos temas de manera clara”, sostuvo.

En ese sentido, Santelices argumentó que “no es que estemos estigmatizando, es que acá tenemos un país que está dividido, un país que quiere paz, orden y seguridad, pero otro que promueve la violencia”.

Sobre cuáles son los cambios a los que el candidato presidencial del Frente Social Cristiano se podría abrir, Santelices dijo que “hay que construir el mejor programa” y que tal como Kast lo dijo en el ultimo debate Anatel, su programa “no estaba escrito en piedra”.

“Era un programa que apuntaba a un universo mucho menor, no a ser gobierno, y hoy día tenemos que ser gobierno y necesitamos a los grandes conglomerados, necesitamos construir el mejor programa”, puntualizó. “Nosotros queremos dejar en claro que lo que siempre ha dicho José Antonio Kast es el respeto a las diversidades: no porque José Antonio Kast crea fuertemente y principalmente en que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer, no va a respetar el matrimonio entre personas de igual sexo, desde el minuto que es una ley del Estado, él la va a respetar”.

Referente a la agenda que tendrán hoy agregó, será “un día de conversaciones, de muchas reuniones”.

“Vamos a comenzar la agenda a las 9.00 de la mañana con una agenda en terreno, y durante la tarde van a haber muchas reuniones donde todos esta convocados”, destacó.

Estas reuniones, agregó, serán “con todos los partidos, para incorporar a los mejores nombres a esta segunda vuelta”.

En cuanto a si han hecho acercamientos para conversar con Franco Parisi, quien obtuvo el tercer lugar en las preferencias, Santelices sostuvo que por el momento prefiere “ser cauta con los nombres”, pero, destaca que “es una bancada importante”.

“Hay una bancada de diputados electos por el Partido de la Gente - y no he dado ningún nombre, sino que hay chilenos que confiaron en ese proyecto - hay un gran número de personas que nos une un objetivo y hay que llegar a un acuerdo para hacer que ojalá esas personas se sientan identificadas con el proyecto de José Antonio Kast”, expresó.