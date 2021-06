Diputado Macaya sobre extensión del Estado de Excepción: “La UDI diría que ‘No’ en las actuales condiciones”

Durante el balance de este jueves las autoridades sanitarias anunciaron que toda la Región Metropolitana estará en confinamiento desde este sábado.

Una medida que provocó molestia y preocupación en Chile Vamos y el Partido Republicano, quienes salieron a enfrentar al gobierno y criticar la medida, coincidiendo en la necesidad de modificar las cuarentenas.

Además, la UDI y los republicanos cuestionaron la extensión del Estado de Excepción, con una expresión explícita por parte del partido gremial respecto a la evaluación de rechazar la discusión que tendrá lugar en dos semanas en el Congreso.

En conversación con Radio Duna, Javier Macaya, presidente de la directiva UDI, ratificó lo manifestado tras los anuncios de gobierno, insistiendo, sobre todo, en la necesidad de modificar las cuarentenas.

“Las cuarentenas no están logrando los efectos que se proponen de contener la pandemia, ya sea porque han sido demasiado prolongadas, porque definitivamente la gente está con un hastío, o porque le ha impedido a las personas salir a trabajar y salir adelante. También hay una situación de salud mental que es muy complejo”, dijo Macaya.

“Es momento de evaluar también por qué la mayor cantidad de personas, casi el 90% de las personas en camas UCI, no han completado su proceso de vacunación. Es evidente que las personas con vacunación completa puedan circular libremente, tienen que permitirles un trato diferenciado”, dijo defendiendo la idea de dar mayor libertad a quienes cumplieron con su proceso de inoculación.

“Chile, estando con un proceso de vacunación avanzado, tiene resultados peores. Hay que cuestionarse. No se trata de decirle a la gente que salga o que no use mascarilla, si no de profundizar el uso de mascarillas e incluso de otro tipo, la KN95 tiene buenos resultados preventivos. Tienen un costo más alto, pero es un costo menor que tener las UCI saturadas o a los emprendedores sin trabajar”, dijo citando una de las propuesta de la UDI que sugería repartir masivamente este tipo de mascarilla.

Rechazo a la extensión del Estado de Excepción

Un punto clave de la conversación fue la manifestación explícita que la UDI realizó respecto a la posibilidad de rechazar la extensión del Estado de Excepción Constitucional, el que está vigente hasta el 30 de junio y será discutido en dos semanas en el Congreso.

“Estando ad portas de la discusión de la extensión del Estado Constitucional, le hemos transmitido al gobierno que no estamos disponibles para mantenerlo tal y como está en este momento. Ha pasado más de un año y las cuarentenas no pueden ser la única alternativa”, dijo Macaya. “Espero que esta sea la última cuarentena, porque la extensión del Estado de Excepción se discutirá en dos semanas, y las cuarentenas no pueden seguir como están”.

“La UDI diría que ‘No’ en las actuales condiciones. Si avanzamos en términos medios, como libertades para las personas vacunadas, puede ser. Hay racionalidad atrás, hemos conversado con personas del mundo científico y médico”, explicó sobre la propuesta que hicieron al Ejecutivo.

Sobre el toque de queda, dijo que tampoco se justifica bajo las condiciones actuales. “Tenemos que reflexionar respecto a cualquier restricción a la libertad de nuestros compatriotas”.

“El gobierno cumple con su deber en términos más preventivos, en cuanto a no tener ningún flanco. Cada uno cumple su rol. Nosotros vamos a poner sobre la mesa nuestras facultades respecto a la extensión del Estado de Excepción, vamos a plantear a nuestro gobierno nuestra postura”, dijo Macaya.

“Las medidas personales deben seguir, es una cultura que tenemos que profundizar. Pero las cuarentenas las tenemos que cambiar”, añadió reiterando el lavado de manos, uso de mascarilla y mantener distancia social.

Sobre la suspensión de la gira por Europa por parte del Presidente Sebastián Piñera, el líder de la UDI expresó que “nos parece bastante contradictorio que el Presidente viaje [respecto a las cuarentenas]. Felicito la decisión que se toma. Yo creo que fue de sentido común”.

La respuesta de gobierno

En horas de la mañana, durante la presentación de protocolos de cara a los comicios de este domingo 13 de junio, el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, expresó que “Todas las medidas que se han tomado son poniendo por delante la salud de las personas”.

“Nadie puede ver con buenos ojos el volver a una cuarentena, nadie la quiere. Nosotros como gobierno llevamos más de 13 o 14 meses en una cuarentena que ha significado mucho dolor para muchas personas, sobre todo para los adultos mayores. De allí el pase de movilidad, para aquellas personas, sobre todo adultos mayores, que completaron su proceso de vacunación y cumplieron medidas estrictas”, explicó respecto a la solicitud de mayor libertad a quienes completaron su inoculación.

“Ahora no podemos relajar las medidas porque aún tenemos altos casos, necesitamos que las personas se cuiden. (...) Estamos tomando todas las medidas, entendemos la molestia, pero tengamos paciencia. La ciencia funciona, las vacunas funcionan, pero aún las personas vacunadas pueden contagiar. Las medidas personales siguen vigentes y no queremos aglomeraciones”, dijo Bellolio.

“Sin el Estado de Excepción no se pueden hacer cuarentenas comunales, solo individuales. Así que los parlamentarios [aludiendo a quienes critican las cuarentenas] tienen que decirnos entonces cuáles son las otras formas de aplacar el virus”, añadió el vocero de gobierno.