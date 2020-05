Mandatario insta a aprobar límite a reelección en medio de división oficialista

Fue el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, quien abrió el tema hoy durante el comité político. El dirigente, según presentes, planteó que era necesario que el gobierno y Chile Vamos apoyaran con fuerza el proyecto que establece un límite a la reelección de autoridades, que se encuentra en su segundo trámite en el Senado y que será votado este martes en una sesión especial.

La iniciativa -que restringe la reelección de parlamentarios y otras autoridades, permitiendo solo una repostulación para senadores y dos para diputados, consejeros regionales, alcaldes y concejales en períodos consecutivos- no ha estado exenta de polémicas. Y en la Cámara Alta su votación ha sido postergada en tres ocasiones por algunas diferencias en el contenido, entre ellas, la retroactividad.

En esa línea, la discusión en el Congreso ha generado discrepancias al interior del oficialismo y de la oposición. Y ha estado marcada entre quienes creen que es necesario dar una señal política a la ciudadanía, mientras que otros dicen que con la retroactividad algunos podrían perjudicar a eventuales contendores. Así, sostienen que hay quienes pretenden sacar beneficios con el proyecto.

En este escenario es que se abrió hoy un debate al interior de Chile Vamos en el comité político, instancia en la que -según presentes- la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, y la jefa de bancada de esa colectividad, María José Hoffmann, plantearon sus reparos al proyecto. De acuerdo a las mismas fuentes, la timonel gremialista sostuvo que cree que no habrá acuerdo en la iniciativa, argumentando que es un mal proyecto. Una postura similar planteó Hoffmann, quien hizo hincapié en que hay que respetar la voluntad ciudadana y que esto era un proyecto impulsado por la izquierda.

La postura de la diputada fue retrucada por el senador UDI Iván Moreira, quien advirtió que en esta materia no hay órdenes de partido y que hay al menos cuatro senadores gremialistas que votarían a favor.

“El Congreso tiene una tasa de renovación del 40% y debemos fortalecer el necesario oxígeno, pero sin trampa ni cálculos partidarios”, señaló Hoffmann, mientras que Moreira sostuvo que “el no aprobar este proyecto con retroactividad sería burlarse de la ciudadanía; los que pretenden hacer algunos senadores de inhabilitarse, me parece que es una estrategia para que no tengamos el quórum para aprobar esta reforma”.

El Presidente Sebastián Piñera, por su parte, dio varias señales ayer instando a aprobar la iniciativa. Si bien no estuvo en casi todo el debate de Chile Vamos, el Mandatario ingresó por unos minutos al comité político ampliado, ocasión en la que señaló que el límite a la reelección de autoridades se enmarca en el programa de modernización del Estado, una postura que planteó después en una declaración que realizó en La Moneda al promulgar la ley que reduce los sueldos a altas autoridades. “Junto con el Parlamento, el gobierno también está impulsando una ley para limitar las reelecciones de los parlamentarios (...). Esta restricción también se aplicará a los alcaldes y concejales. De esta forma, estamos avanzando hacia una mayor igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos para ser electos a cargos de elección popular”, dijo Piñera.

En línea con esa señal, el Mandatario planteó más tarde, en una reunión a través de Zoom con los presidentes de Chile Vamos, que está de acuerdo con la iniciativa. En todo caso, en el oficialismo dicen que el Jefe de Estado les señaló que la retroactividad de la medida era resorte de los parlamentarios.