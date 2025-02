Marcel defiende billonario traspaso de recursos desde Corfo ante el comité político

El traspaso de US$ 3.500 millones provenientes de mayores ingresos del litio a la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) para financiar el erario fiscal, se tomó gran parte de la reunión del comité político ampliado de este lunes en La Moneda.

En la oportunidad el ministro de Hacienda, Mario Marcel, les expuso a los dirigentes de los partidos políticos los detalles de la billonaria operación que la semana pasada lo obligó a adelantar su regreso de vacaciones para blindar a la directora de la Dipres, Javiera Martínez, y para defender los traspasos.

En el comité político ampliado de este lunes 24 de febrero se abordó el billonario traspaso de recursos desde Corfo.

Ante las críticas de la oposición y en anuncio de eventuales comisiones investigadoras los dirigentes de los partidos oficialistas adelantaron la semana pasada que pedirían al jefe de las finanzas una presentación acabada sobre el tema.

Según los asistentes, Marcel realizó una exposición pormenorizada del uso de los recursos, insistió en la legalidad de la medida y hubo argumentos relacionados con el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

El diputado Jaime Mulet (FRVS), que participó del comité, dijo que -según las explicaciones del ministro- parte del dinero se utilizó “particularmente en pensiones, dada que la proyección de ingresos en pensiones cuando se aprobó la PGU, en enero del 2022, en el gobierno de Sebastián Piñera, el cálculo de los ingresos fue inferior a lo que efectivamente se está gastando en PGU, de manera que había que reponer esos recursos de la Pensión Garantizada Universal”.

Marcel agregó en la reunión que los billonarios recursos también se utilizaron en materia de salud y en las medidas para enfrentar la emergencia habitacional. Marcel sostuvo que también se utilizó esta fórmula durante la gestión del expresidente Piñera.

Para el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, “hay una predisposición de la oposición a tratar que cada cosa que se plantee del gobierno asignársela con el fin de crear un clima de desgaste. Es decir, hay una cosa de lo que era históricamente una guerra psicológica, respecto a gastar y cansar. No solo las autoridades, sino particularmente a la opinión pública”.

Respecto a la explicación que les dio Marcel, Carmona aseguró que “nos deja muy satisfechos y reivindicando plenamente el uso de los recursos públicos en políticas públicas”.

En la misma línea, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, calificó como “totalmente satisfactorias” las aclaraciones del ministro de Hacienda, y agregó que “me parece que la oposición acá está levantando una polémica artificial. Me preocupa de la candidata (Evelyn) Matthei que muestre tal nivel de desconocimiento del manejo de las finanzas públicas, ya sea por ignorancia o por mala fe. Me parece que acá evidentemente no hay ninguna polémica”.

Couble reiteró: “Hay una polémica artificial que busca simplemente dañar la reputación del buen trabajo que se ha hecho en el Ministerio de Hacienda”.