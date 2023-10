Marcela Peredo, experta (Ind.-RN): “No hay que infundir temores de algo que el mismo texto aclara y es que la ley de aborto en tres causales no se deroga”

La experta Marcela Peredo (Ind.-RN) se declara pro vida. Es académica de la Universidad de los Andes y para nadie es un misterio que es contraria del aborto. Por lo mismo, durante el proceso constitucional, promovió varias de las normas que mandataban a la ley la protección de la vida humana en gestación. En esta entrevista, lamenta que la izquierda no haya dado sus votos para resolver el problema que ellos critican, aclara cuáles son los efectos de la regulación aprobada en esta materia en la propuesta de nueva Constitución y es enfática en señalar que el texto del Consejo no pone en riesgo la normativa vigente.

¿Qué efectos tiene el cambio propuesto por los consejeros?

Entre “el que” y “el quien” hubo varias alternativas que nosotros ofrecimos en la parte de las observaciones para efectos de volver a la redacción original de la Constitución vigente. Aún así, desafortunadamente, no obtuvimos los votos. Tal vez hubiésemos estado en un escenario diferente de protección en términos “del que”, si es que así se hubiese querido, pero nunca tuvimos los votos. Ellos se hicieron cargo de la crítica o de una eventual crítica, pero nunca se hicieron cargo de cómo lo solucionamos. Fue una pena.

¿Se deroga la ley de aborto en tres causales?

La respuesta es no. Esto no tiene que ver con las convicciones personales de cada uno, sino que tiene que ver con el hecho de que la propuesta dice que es la ley la que protege a quien está por nacer. Por lo tanto, la misma ley, eventualmente, podría derogarla, que es el mismo escenario que tenemos ahora. Decir que se deroga, de modo tabla rasa, es una irresponsabilidad. No se puede suponer que la interpretación de un artículo va a significar ese efecto que se está diciendo. La norma en cuestión no supone la derogación porque eso es algo que le corresponde al Congreso. No hay que olvidarse de que la ley de aborto en tres causales es una norma que ya está vigente.

¿Cree que eso queda claro en el texto?

Es algo que está en las disposiciones transitorias. La voy a leer para despejar las dudas. Ese artículo dice que “toda la normativa vigente a la fecha de la publicación de esta Constitución seguirá en vigor mientras no sea derogada, modificada o sustituida, o bien, mientras no sea declarada contraria a la Constitución por el Tribunal Constitucional, en los casos que proceda y de acuerdo con lo establecido en esta Constitución”.

En una parte de su respuesta mencionaba que el cambio “del que” al “quien” implica el reconocimiento de un alguien. ¿Cómo puede ser que eso no tenga ningún efecto?

Es que en definitiva la norma apunta a eso, a un reconocimiento de la idea de que existe un alguien, y no un algo. Es algo que incluso salió en una columna de Carlos Peña. Pero junto con reconocer que hay un alguien, se reconoce que hay una ley que plantea excepciones. En principio todo eso se mantendría porque es la misma ley la que protege y concilia ambos factores. Es lo que nosotros quisimos desde el inicio, es decir, la protección de la vida, pero al mismo tiempo de la maternidad vulnerable. Uno entiende que a cuestiones excepcionales hay razones excepcionales,

En una de sus intervenciones en el pleno, cuando se refirió a esto, comentó que ante este tipo de problemas, había que tener en cuenta que el derecho es lo que los jueces dicen que es.

En el derecho hay tendencias. Yo creo mucho en la interpretación y las interpretaciones del derecho no son cuestiones que se definan en la Constitución.

A eso iba. Si es un punto de interpretación y dado que no sabemos la interpretación que tendrán los futuros operadores jurídicos del sistema bajo las reglas de una eventual nueva Constitución, ¿no está de acuerdo al menos con que esta norma añade un nuevo argumento para quienes quieran alegar la inconstitucionalidad de la ley de aborto en tres causales?

Yo puedo entender ese escenario, pero no lo comparto. El mandato que se le hace a la ley con el texto propuesto es el mismo que hace la Constitución vigente. Cuando se creo la norma, ¿alguien podría pensar que bajo esa cláusula existiría una ley de aborto en tres causales? Si se toma el tenor literal, probablemente nadie lo pensó, ya que dicha protección supone la exclusión del aborto. Pero el escenario es otro. Aún habiendo un mandato de protección, la ley de aborto en tres causales pudo ser aprobada y convivir sin ningún problema de constitucionalidad tal como lo determinó el Tribunal Constitucional (TC). Uno puede estar de acuerdo o no con ese criterio, pero al final la interpretación que hizo el TC sobre la cláusula de protección permitió el aborto en tres causales. Es normal que, al tratarse de normas que son de carácter tutelar, las personas traten de interpretar en un sentido que no es fijo a lo largo del tiempo.

¿No sería más honesto, ante la pregunta de si se pone en riesgo la ley de aborto en tres causales, responder que no se sabe y que dependerá de las mayorías del TC?

La interpretación del tribunal puede variar dependiendo de la composición. Nadie puede hacerse cargo de afirmar cuál va a ser el sentido último de una norma. Arrogarse interpretaciones antes de comenzar es una cuestión que nadie puede hacer por sí mismo. Es un poco arrogante. Las interpretaciones van cambiando con el tiempo.

¿Entonces qué le diría al oficialismo que insiste en este tema?

Hay que ser cautos y prudentes. No hay que infundir temores de algo que el mismo texto aclara y es que la ley de aborto en tres causales no se deroga. Hay que informar bien y leer el texto en términos completos, porque en este tema nunca ha habido mala fe, no hay trampa. Todo lo contrario. Siempre se han dado distintas redacciones. Lamentablemente tampoco fueron aceptadas. El “quien” lo único que hace es decir algo que ya sabemos: que hay alguien ahí, pero manteniendo las normas vigentes.

Para el oficialismo había una norma adicional que fue la razón para no haber dejado “el que”. Es el artículo que define que todo ser humano menor de 18 años es un niño. ¿Qué efectos puede tener esa norma al interpretarse junto con la de la protección de la vida?

Esa norma ya se entiende incluida al ser un tratado internacional ratificado por Chile. Lo que pasa es que ellos están haciendo una interpretación ex ante y están armando un caso dentro de las mismas normas redactadas. ¿Quién sabe cómo lo va a interpretar el tribunal el día de mañana? ¿Qué es primero? ¿Interpreto la Constitución desde ya o voy a un tribunal para que ahí la interpreten? Tengo varias posibilidades, pero yo no sé por qué siempre partimos por la más pesimista para aquellos que quieren mantener la ley de aborto en tres causales.

Pero si uno pensara en la eventualidad de un TC con siete ministros de un total de 11, que tengan una interpretación más conservadora, que fallen una inaplicabilidad en contra de la ley de aborto en tres causales y luego vayan por la inconstitucionalidad de la norma, el riesgo ya no es eventual.

Yo no creo que sea bueno en el momento en que hay que informar a las personas respecto a las normas ponerse a hacer constitucionalismo ficción, porque es cierto conforme a lo que tú dices. ¿Podría ser posible? Sí. ¿Podría no ser posible? También. Hay que informar los hechos. Los hechos son que la ley no se deroga porque hay una disposición transitoria que así lo establece.