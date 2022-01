María Elisa Quinteros dice que sería “compleja” una visita de Piñera a la Convención por “las violaciones a los DD.HH. durante el estallido que no han sido del todo reconocidas por el Estado”

Horas después de resultar electa como presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros ha suscitado la atención de la opinión pública y ya ha sido requerida para que entregue sus principales definiciones respecto a como llevará a cabo el mandato que se le ha conferido.

De esa forma, la sucesora de Elisa Loncon se refirió en TVN a eventuales intenciones que existirían desde La Moneda para que el Presidente Sebastián Piñera haga una visita oficial al ex Congreso Nacional, donde funciona actualmente el órgano redactor.

Quinteros señaló que cree que “lamentablemente, nosotras obedecemos a las demandas ciudadanas, y no podemos olvidar que durante el estallido social hubo violaciones a los derechos humanos, las que no han sido del todo reconocidas por el Estado. Entonces eso hace muy compleja la presencia del actual Presidente de este espacio”.

Y si bien no quiso responder si eso era, desde ya, una respuesta negativa a una eventual reunión en la sede de la constituyente, insistió en que “es complejo. Yo no pondría en riesgo lo que estamos construyendo colectivamente al polarizar de esa forma la Convención”.

Consultada respecto si ella, junto a su vicepresidente, Gaspar Domínguez, y la mesa ampliada estarían dispuestos a, por ejemplo, visitar el palacio presidencial si se les invitara, la convencional de Movimientos Sociales Constituyentes (MSC) respondió que “es una conversación que debemos tener”.

“Recordemos que estamos en medio de un proceso de transición hacia la mesa en este segundo tiempo, entonces es una conversación que seguramente tenemos que dar. Yo lamentablemente no he tenido oportunidad de ver mails, responder, ni ver redes sociales, así que estoy un poco desconectada de eso”, agregó la odontóloga, electa por el distrito 17 (Constitución, Curepto, Curicó).

Las felicitaciones del gobierno

Desde el Ejecutivo han valorado la elección de la nueva mesa directiva y se han mostrado abiertos a “seguir colaborando” con la Convención. El mandatario Sebastián Piñera felicitó a Quinteros y Domínguez, agregando que ellos “tendrán la misión de llevar la Convención Constitucional a buen puerto, que significa una buena Constitución para Chile y todos los chilenos, que dé unidad, estabilidad y proyección a Chile”.

Por su parte, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, les deseó “éxito en las tareas que cumplirán en los próximos meses” y aseguró que “seguirán contando con la colaboración de la Segpres para el correcto funcionamiento de esta instancia”.

Las relaciones del Ejecutivo con la directiva saliente no fueron las mejores. Elisa Loncon señaló hace unos días en radio Universo que “una de las grandes dificultades fue no haber tenido el apoyo directo respecto de lo que implicaba avanzar con el trabajo convencional, del gobierno”, y derechamente que “la Convención no fue apoyada por La Moneda”. Por su parte, el exvicepresidente, Jaime Bassa, calificó en Estado Nacional la comunicación con el gobierno como “muy trabajada, difícil”, pero que “fue mejorando con el andar de los meses”, y que “los cambios en la secretaría ejecutiva (designación de Matías Cox en reemplazo de Catalina Parot) ayudaron”.

A pesar de las críticas, hoy el subsecretario de Segpres, que lidera los vínculos con la Convención, Máximo Pavez, señaló que espera reunirse, junto al ministro de la cartera, con la mesa encabezada por Quinteros.

“Voy a ponerme en contacto con Matías (Cox), para poder, desde luego, generar los acercamientos necesarios para que la presidenta sienta el mismo respaldo del gobierno que sintió la antigua mesa. A pesar de lo que ha dicho la presidenta saliente de la instancia, nosotros estamos muy tranquilos de lo que hemos hecho con la Convención y, desde luego, afinaremos con ese equipo todas las instancias formales que tengan que haber”, sostuvo.