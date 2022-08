Matías del Río descarta haber interpuesto recurso de protección en contra del directorio de TVN

“Quiero aclarar que no he interpuesto, ni he solicitado a un tercero que lo haga por mi, ningún recurso de protección en contra de TVN y sus directores. No tengo relación con quien patrocina este recurso. Preparando Estado Nacional del domingo”.

De esa forma el periodista Matías del Río descartó este viernes -a través de sus redes sociales- haber interpuesto un recurso de protección en contra del directorio de Televisión Nacional (TVN). Esto, luego de la polémica que generó la determinación del canal estatal de removerlo como conductor del programa Estado Nacional. Una definición que, tras acusaciones de censura, fue revertida.

Su aclaración se da luego de que el 2 de agosto, en medio de la polémica, el abogado y exfiscal Pedro Orthusteguy ingresara un recurso de protección a favor del periodista por “afectación a las garantías constitucionales”, y en el que se solicitó la orden de “no innovar” en su salida de la conducción del programa.

En la acción, se acusa que se vulneró el derecho protegido en la Constitución a la “libertad de emitir opinión y a la de informar, sin censura previa”.

Se plantea, además, que la vulneración se realizó por parte del directorio de TVN, tras “el actuar ilegal y arbitrario de censurar y aparar de sus labores al señor Del Río de la co-conducción”.

Tras ser ingresado, el recurso fue admitido por la Corte de Apelaciones de Santiago el jueves. En la resolución se ordenó un informe de antecedentes al directorio de TVN, encabezado por Andrea Fresard, y al director ejecutivo del canal, Alfredo Ramírez, el cual deberá ser elaborado por separado y en un plazo de cinco días.

TVN echa pie atrás y descarta censura

La decisión de reincorporar a del Río a Estado Nacional se dio a conocer el jueves, luego de una extensa y extraordinaria reunión en el directorio de TVN.

“Con el fin de evitar cualquier interpretación distinta al espíritu original de la decisión, comunicamos que ‘Estado Nacional’ llevará adelante su nuevo formato con un conductor, rol que ejercerán de manera alternada los días domingo los periodistas Constanza Santa María y Matías del Río, mientras se continúa trabajando en innovaciones para el formato”, indicaron mediante un comunicado desde el canal estatal.

En la declaración, además, descartaron que la decisión de remover al periodista se tratara de una “censura” y reconocieron que se cometió “un error en la forma en que se comunicó la medida”.

Además, rechazaron las acusaciones sobre “falta de ética” en su contra, luego de que la presidenta del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, Ethel Pliscoff, afirmara que “Matías del Río, como periodista, tiene fallas éticas graves”.

De hecho, ante los cuestionamientos de Pliscoff -y previo a que se iniciara la reunión-, el periodista envió una carta a los miembros del directorio, a través de un correo electrónico, solicitando justamente su apoyo a propósito de ese episodio.