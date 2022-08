“No me parece bien descalificar desde el punto de vista ético a un colega”: Santibáñez critica dichos de Ethel Pliscoff contra Del Río

En el programa “El Matinal de los que Sobran”, la presidenta del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, Ethel Pliscoff, abordó el martes la salida del periodista Matías del Río del programa “Estadio Nacional” de TVN, expresando que al comunicador “lo defiende solo un sector político, ni siquiera las y los periodistas, ni siquiera sus colegas”.

“Lo que me parece insólito es que todos hemos visto durante un par de años que Matías del Río como periodista tiene fallas éticas graves. Si él pretende ser cientista político, analista, dar su opinión, perfecto, bienvenido sea, pero los periodistas no estamos para dar las opiniones nuestras en las preguntas y, encima, hacer las preguntas más largas que las respuestas”, agregó.

Sus palabras generaron reparos por parte del también miembro del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, Abraham Santibáñez, quien dijo no estar de acuerdo con la intervención de Pliscoff.

“No me parece bien descalificar desde el punto de vista ético a un colega cuando no ha sido sometido en ningún proceso que nos corresponde como Tribunal, lamento mucho que se emita una opinión sobre un colega sin haber hecho un debido proceso”, dijo Santibáñez a La Tercera.

El premio Nacional de Periodismo ahondó en su desacuerdo con las palabras de Pliscoff asegurando que cuando hay supuestas supuestas infracciones al código de ética “hay todo un procedimiento establecido en los estatutos del Colegio y el Tribunal, por lo tanto, no nos corresponde de ninguno de nosotros calificar su actitud ética”.

Además, aseguró que él esperaba que la periodista, en el programa, abordara “una declaración que hicimos en el Tribunal, invitando a todos los periodistas a ser muy cuidadosos en la cobertura de la campaña por el plebiscito para evitar exageraciones pero, en definitiva, terminaron preguntando por la situación de Matías del Río”.

Por otra parte, este miércoles el miembro del tribunal envió una carta al Director al diario El Mercurio en la cual aseguró respecto a la salida de Del Río del programa que, “independientemente de si cae bien o mal, se trata de un profesional serio, avalado por un excelente desempeño a lo largo de su carrera”.

TVN había señalado que la decisión de marginarlo obedecía a “una definición estratégica”. Al respecto, Santibáñez insistió “en que hay decisiones de los medios que no deberían ser objetadas cuando se ajustan a su línea editorial”, y apuntó a que “no ha habido una fundamentación exhaustiva de las razones de fondo. Hablar de una medida destinada a ‘proteger’ al periodista no tiene sentido y se parece peligrosamente a una censura no explicitada”.