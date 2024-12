Matías Toledo asume en Puente Alto: anuncia auditoría y cambios en jefaturas por denuncias de acoso laboral y persecución política

La tarde de este viernes se concreta la asunción del nuevo alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, quien anunció que realizará cambios en las jefaturas debido a las denuncias de acoso laboral recibidas desde que se instaló en el municipio, además de iniciar una auditoría a la administración del jefe comunal saliente, Germán Codina (ex RN).

Por 20 años, la comuna de la zona sur oriente de la capital estuvo dirigida por personeros políticos de Renovación Nacional, pero durante las pasadas elecciones del 26 y 27 de octubre, Toledo se impuso a la carta de Chile Vamos, Karla Rubilar, por 51,53 % versus un 37,29 %.

Así, durante la tarde, Toledo llegó hasta el Gimnasio Municipal para asumir la alcaldía frente a más de mil invitados. Antes de asumir, entregó un punto de prensa, donde afirmó que en su administración “se viene mucho trabajo, mucho cariño también porque hay mucho funcionario que está lastimado y lastimada, hay mucho, lamentablemente, acoso laboral, mucho maltrato laboral”.

“Vamos a tener que cambiar un par de jefaturas también y se vienen un par de sumarios que tenemos que llevar adelante por algunos procesos. Algunos están judicializados, pero los sumarios están durmiendo hace rato”, adelantó el recién asumido jefe comunal.

Respecto a los sumarios administrativos, Toledo aseguró que “nuestra labor hoy es esclarecer todo tipo de irregularidades, pero también brindar el apoyo al funcionario histórico de a pie, que está en la calle, en operaciones, en áreas verdes, las ‘tías’ de limpieza, que muchas veces son olvidadas, pero son nuestras madres, nuestras tías, nuestras abuelas que mantienen la comuna, esta victoria es para ellas”.

Asimismo, afirmó que iniciará una auditoría a la administración pasada, liderada por Codina. “Vamos a comenzar una auditoría, ya eso es claro, como primera medida”.

Sin embargo, Toledo se detuvo a señalar que otra de sus primeras medidas será “contener” a los funcionarios municipales. “Lo que nos hemos preocupado es en contener, porque desde que nos instalamos hace tres semanas, lo único que hemos recibido de muchos funcionarios y funcionarias, son denuncias de acoso, denuncias de persecución política, y hoy estamos acá dispuestos a eliminar esto. Tenemos que hacer justicia y hacerlo significa volver a darle dignidad al trabajador municipal”, agregó.

Cabe destacar que el saliente jefe comunal no asistió a la ceremonia del traspaso de mando para el período 2024-2028. Consultado al respecto, el alcalde Toledo afirmó que “me siento súper cómodo con que hoy estén los funcionarios que trabajan y viven en esta comuna. Estoy súper contento con el cariño de ellos y ellas”.

Toledo jura como alcalde

En la ceremonia realizada en el Gimnasio Municipal de Puente Alto, Matías Toledo juró como el nuevo jefe comunal frente a una Biblia y la Constitución. Así, una de las primeras tareas de la autoridad fue fijar el calendario de funcionamiento del concejo municipal, que quedó establecido para todos los jueves a las 11 horas, tras lo cual finalizó la primera sesión del mismo.

Toledo entregó sus declaraciones como alcalde recién investido. En sus palabras aseguró que buscará devolver la “dignidad” de los funcionarios, “porque también son vecinos, también son vecinas. Viven en Puente Alto. Y para que podamos tener un buen servicio, ellos y ellas tienen que estar felices, ya, tienen que tener dignidad. Así que, desde hoy, se acaba el maltrato laboral. Se acaba la persecución política. La verdad es que nosotros nos hemos preocupado de construir un proceso lo más amplio posible”.

“En Renovación Nacional también hay muchos trabajadores buenos, como también lo hay en el Partido Comunista, como también los hay en el Frente Amplio, como también los hay dentro del mundo de las organizaciones sociales. Y hoy día, para poder gobernar la comuna más grande de Chile, necesitamos de todos y de todas, nunca más divididos. No vamos a permitir que nos vengan a dividir, porque acá nosotros necesitamos poder construir en colectivo”, manifestó.

Asimismo, comprometió que los concejales encontrarán en él un “aliado, independiente de la posición política, vamos a ser aliados”.

Entre los gritos de “¡auditoría!” de los asistentes, Toledo confirmó la medida. “Y eso es básicamente porque los recursos de Puente Alto nos pueden quedar en los bolsillos de los corruptos”, agregó y pidió a los funcionarios recobrar la “vocación del servicio público” que permita dar un mejor trato a los vecinos que recurran al municipio.