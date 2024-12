Alcaldes electos de la RM asumen sus cargos y coinciden en reforzar esfuerzos en materia de seguridad

Este viernes los candidatos a alcalde que resultaron electos en las pasadas elecciones de octubre asumieron el mando de sus comunas, cargo que ostentarán por un período de cuatro años, finalizando a fines de 2028.

En ese escenario, los alcaldes y concejales electos han procedido a comprometer el juramento de observar la Constitución y las leyes, y de cumplir con fidelidad las funciones propias de sus respectivos cargos.

Las ceremonias se están llevando a cabo en todo el país, y en la Región Metropolitana destacaron los agradecimientos de los alcaldes que se van y la energía y compromisos de los que llegan. Así como el entusiasmo de los que resultaron reelectos y se mantienen como alcaldes por los próximos cuatro años.

Santiago

El pasado 13 de noviembre, la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC) renunció a su cargo y declaró sus intensiones de postular a otro espacio de representación popular en el futuro próximo. La decisión de la política comunista se dio luego que Mario Desbordes (RN) ganara la carrera municipal en las elecciones de octubre.

En su despedida, Hassler agradeció “por el cariño y el apoyo a toda la comunidad de Santiago”. “A mis vecinos y vecinas que me han dado el tremendo honor de conducir la comuna barrial y capital. Quiero decirles que es por ustedes, por nuestra comunidad, que hemos realizado todo el trabajo en estos tres años y medio en la comuna de Santiago”, indicó en esa oportunidad.

En ese escenario, este viernes Mario Desbordes llegó hasta el Salón de Honor del Palacio Consistorial, en Plaza de Armas para hacer el juramento que lo ratifica como nuevo alcalde de la comuna capital.

En su intervención, el nuevo alcalde aseguró que uno de sus focos estará en “recuperar el espacio público para la gente, y para ello, enfrentar el comercio ilegal de todo tipo, terminar con los rucos, limpiar, asear, iluminar, pintar, perseguir el graffiti, en fin, todo aquello que deteriora este medioambiente físico”.

“Trabajaremos codo a codo con nuestras policías, con mis queridos Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones de Chile. Y por supuesto, con las autoridades del gobierno central y regional para combatir delitos y crímenes y en especial, los robos y el narcotráfico que se enseñorean en varios sectores de la comuna. No hay libertad sin seguridad. Así de simple”, sostuvo.

Providencia

Evelyn Matthei renunció a la alcaldía de Providencia para apoyar y posteriormente cederle el lugar al exministro de Sebastián Piñera, Jaime Bellolio, con miras a nuevos desafíos políticos, como una eventual carrera presidencial.

A través de sus redes sociales, la ahora exalcaldesa aseguró que deja su cargo “con la satisfacción del deber cumplido por todo lo logrado”.

“A los vecinos y vecinas de la comuna, al equipo municipal, a quienes me siguen por redes sociales, a quienes me saludan en las calles, en cada región a la he que ido, a quienes me dan ánimo y palabras de aliento, a todos, pero todos ustedes, solo puedo decirles Gracias y nos vemos muy pronto”, indicó en su mensaje.

Más tarde, Matthei participó en la ceremonia de cambio de mando, donde entregó oficialmente el sillón municipal a Bellolio. En esa instancia agradeció a todos los funcionarios municipales y aseguró que junto con ellos se pudo “crear un ambiente de confianza, único ambiente en que se puede progresar”.

Por su parte, Bellolio aseguró que su mandato será “muy claro: Mantener, defender y potenciar la vida buena de Providencia. Y lo enfrento con más esperanza que nunca. Una vida buena es habitar una comuna segura”.

“Aspiramos a una comuna donde no solo se administren bien los recursos, sino que en donde se generen nuevos ingresos que permitan realizar mayor y mejor inversión (…) Aspiramos a una Providencia donde todos tengan su espacio. Queremos ser la mejor comuna de Chile para la tercera y cuarta edad. Buscaremos apoyar a las mujeres en su desarrollo personal y profesional”, sostuvo.

Ñuñoa

El 13 de noviembre Emilia Ríos (FA) renunció a la alcaldía de Ñuñoa, tras perder en las elecciones municipales pasadas de octubre, donde salió victorioso Sebastián Sichel.

“Si bien originalmente mi deseo era continuar hasta el final de este periodo, hoy debo retirarme antes de tiempo debido a los plazos legales establecidos para poder postular a algún cargo de elección popular en 2025″, señaló en esa oportunidad, agradeciendo a su equipo municipal. Dos días más tarde, el 15 de noviembre, Ríos fue designada por el Presidente Gabriel Boric como subsecretaria del Deporte.

Esta jornada, en los Jardines de la Casa de la Cultura de Ñuñoa, Sichel asumió la alcaldía de la comuna. En su primer discurso como alcalde, fijó como uno de sus objetivos el combate a la delincuencia y establecer mayores resguardos en seguridad.

Por otra parte, aseguró que le “preocupa” que Ñuñoa “se transforme de a poco en una ciudad dormitorio, donde la gente duerme pero tenga que trabajar en otra comuna. Que ñuñoíno se sienta solo el que duerme pero no el que trabaja. Esta comuna era pujante en materia comercial (…) Vamos a transformar a Ñuñoa en el epicentro nuevamente comercial de Chile”, sostuvo.

Maipú

En Maipú la situación en distinta, puesto que Tomás Vodanovic (FA) -el alcalde más votado en el país en las últimas elecciones- resultó reelecto y hoy asumió su segundo periodo a la cabeza de la comuna.

El jefe comunal aseguró que durante su gestión tendrá “tres grandes desafíos a cumplir”. El primero de ellos tiene relación con la conectividad. “Uno de ellos es la extensión del Metro al poniente de Maipú y también la construcción del tren Melipilla”.

”Lo segundo es la renovación completa del Centro Cívico de Maipú. Tenemos varios proyectos en cartera de construcción de un centro cultural, de un nuevo polideportivo, de un edificio de la fiscalía y de un edificio de servicios municipales que nos permiten renovar por completo la cara del centro”, indicó.

En tercer lugar, el alcalde Maipú aseguró que busca avanzar “en la materia de seguridad, principalmente ligada a la recuperación del espacio público en el campamento de camino a Melipilla con Pajaritos, que es un sector que está generando un montón de externalidades negativas (…) uno de nuestros grandes desafíos de los próximos cuatro años es poder realizar la erradicación de ese campamento y la recuperación de ese espacio para la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinas”, sostuvo.