Matthei aborda vínculo Chadwick-Hermosilla en chat de caso Audio: “¿Usted nunca le ha dado su confianza a alguien que lo haya defraudado?”

La alcaldesa de Providencia y carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, abordó esta jornada durante una visita a La Araucanía la compleja situación que ha revelado la filtración de un chat en el marco del caso Audio en que aparece la ministra Ángela Vivanco concediendo favores a Luis Hermosilla y viceversa. Debido a esto, ayer lunes la Corte Suprema abrió un cuaderno de remoción en su contra.

Al ser consultada sobre la responsabilidad del exministro Andrés Chadwick, quien también fue nombrado en los chats y si debiese explicar las posibles conversaciones que mantuvo con el abogado y Vivanco, la jefa comunal expresó que a su parecer “la justicia tiene que investigar todo a fondo”.

“Me parece que estos casos donde se estudian a fondo es en la justicia, no necesariamente a través de la prensa. Creo además que hay que investigar realmente a fondo cada arista que puede ir surgiendo”, añadió.

Asimismo, Matthei fue tajante en señalar que con esto “está apareciendo lo peor de nuestra sociedad. Chile es una sociedad muy pequeña donde muchas veces grupos herméticos toman muchas decisiones que muchas veces no les corresponde, y por eso la justicia tiene que investigar a fondo”.

Sumado a esto, la alcaldesa también fue consultada sobre Chadwick y su relación con Luis Hermosilla, a lo que Matthei apuntó a que las responsabilidades están finalmente en quien comete los delitos.

“¿Usted nunca le ha dado su confianza a alguien que lo haya finalmente defraudado?”, cuestionó la alcaldesa. “Lo que uno entiende es que aquí hay personas que cuando llegan a situaciones de poder se dedican a hacer el bien, y hay otros que se dedican a hacer favores”, planteó. “Chile es el país del amiguismo, donde muchas veces por amiguismos nos saltamos las normas -y quiero ser súper clara- la responsabilidad es de quienes cometen los delitos”.

Asimismo, sostuvo que según estima “esto está recién comenzado”, y Vivanco no es la única involucrada. “No creo que esté solo ella. Hay varios más”, afirmó.

Lusi Hermosilla y Andrés Chadwick. Foto: Raúl Zamora/Aton Chile

Matthei emplaza al gobierno por Vivanco y método de nombramiento de ministros de la Suprema

Junto con esto, la alcaldesa de Providencia también emplazó al gobierno a actuar, indicando que “es hora de que deje de ser mero comentarista, porque hasta ahora uno ve a los ministros y al propio Presidente comentando, y resulta que ellos están a cargo del país”.

“Si es bastante evidente que el método de nombramiento de los ministros de la Corte Suprema tiene problemas, yo echaría de menos que ellos digan por lo menos que están estudiando una posible alternativa de otra forma nombrarlos”, criticó.

Asimismo, indicó que el Presidente de la República “tiene facultades” y que podría pedirle a la Corte Suprema “que inicie investigaciones que pueden llegar incluso a la remoción. Hasta ahora nada de eso”.

“Creo que el tema es grave, he dicho hasta la saciedad, no es primera vez que lo digo, que hay que estudiar todo a fondo, hay que tener harto cuidado porque hay cosas que son sabrosas, pero no son delitos. Creo que acá finalmente lo que llora es que en Chile nos demos cuenta por fin después de muchos años, que las normas están ahí para cumplirlas y no para por debajo obtener lo que uno quiere”, finalizó.