Matthei critica reacción del oficialismo ante destitución de Allende y responsabiliza políticamente a Boric por fallida compraventa

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), abordó los últimos acontecimientos relativos a la frustrada compra de una de las casas de Salvador Allende, que tienen hoy a la hija del exmandatario, la senadora Isabel Allende Bussi, destituida de su cargo.

El fallo del Tribunal Constitucional que cesará a la parlamentaria de sus funciones y cuya redacción final aún no ha sido dada a conocer, provocó un quiebre al interior de la alianza de gobierno. El Partido Socialista ha recriminado al Frente Amplio “una cadena de errores, de desprolijidades que terminaron con la salida de una senadora” , según sinceró el viernes la propia timonel de la tienda de Paris 783.

Adicionalmente, parlamentarios socialistas han reprochado que dos de los votos a favor de destituir a la senadora hayan venido de dos ministras nombradas por el Presidente Gabriel Boric y ligadas al Frente Amplio, Daniela Marzi y Nancy Yáñez.

Fue precisamente este último aspecto de la controversia el que fue criticado por Matthei durante la mañana del sábado en una actividad sobre seguridad ciudadana. “Pocas veces he visto una actitud más abiertamente en contra de la Constitución, que muchos que salen señalando ahora que las ministras del Tribunal Constitucional tendrían que haber votado de cierta manera porque eran de un determinado partido”, dijo.

“Creo que eso es incluso más grave que lo que se estaba juzgando, que era la compraventa de la casa. Esa actitud de sentirse traicionados porque esas ministras de la corte del Tribunal Constitucional votaron de una cierta manera y no se alinearon políticamente, eso es lo más grave que yo he visto. Y repudio fuertemente ese tipo de reacciones. Es como que si alguien por su propio apellido fuera impune y todo el mundo lo tenga que proteger. Eso va en contra de todo nuestro ordenamiento jurídico. Es increíble lo ‘cara de palos’ que han sido”, añadió.

Más tarde, en conversación con Chilevisión Noticias, la exalcaldesa profundizó sus dichos y señaló al Presidente: “Uno puede llamarse Allende, uno puede llamarse como quiera, Alessandri, uno puede tener el apellido que quiera. Las normas son para todos. Y está claro que las normas constitucionales no se respetaron ni por la senadora Allende, ni por la exministra de Defensa Maya Fernández, ni tampoco por el Presidente de la República. Naturalmente que hay responsabilidad del Presidente de la República, al menos política” .

Al ser consultada sobre si el Presidente debiese ser acusado constitucionalmente, en vista de la responsabilidad política a la que ella apuntó, Matthei aseveró: “Ese es otro tema. Porque una acusación constitucional tiene por objeto remover a una persona. Y ahí hay una discusión que no me compete a mí, le compete a la Cámara de Diputados y al Senado, si es como para acusación constitucional o no. Yo no tengo por qué dar mi opinión acá, no tengo por qué estar influenciando y además no es mi área”.

“No lo voy a decir acá. Lo diré después, cuando se hayan visto todos los pros y los contras. Pero que él tiene responsabilidad personal... Porque una cosa es rodearse por una cantidad de asesores pencas, malos, que no hicieron la pega. Pero también uno podría decir ‘la verdad es que no son tan penca, no son tan malos, sino que reciben una orden’. Uno no sabe. Y mientras no se sepa eso es bien difícil decidir. Pero que él firmó el famoso decreto 38 y dio la instrucción, así fue”, remató.