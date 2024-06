Matthei se reúne con directivas de Chile Vamos tras primarias y pide zanjar candidaturas pendientes

Hasta la casa de la alcaldesa de Providencia y figura presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, llegaron este lunes en la mañana las directivas de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), con el objetivo de analizar los resultados de la coalición tras las primarias municipales y de gobernadores realizadas este domingo.

Según fuentes del sector, además de la jefa municipal en el encuentro participaron los presidentes de partido, Javier Macaya (UDI, Rodrigo Galilea (RN) y Gloria Hutt (Evópoli), y los secretarios generales, María José Hoffmann (UDI), Andrea Balladares (RN) y Juan Carlos Gonzáles (Evópoli).

De acuerdo a conocedores de la conversación, la idea fue revisar en general los resultados obtenidos durante la jornada electoral de este domingo y, así también, empezar a apurar las definiciones de cara a los comicios del 27 de octubre de este año, donde se votarán los cargos de alcalde, concejales, gobernadores y consejeros regionales.

Y es que en el sector han coincidido en que las negociaciones han demorado más de lo que corresponde, sobre todo porque a las conversaciones dentro de la coalición se suman el Partido Republicano, Amarillos, Demócratas y el PDG, lo que ha dificultado ordenarse en las zonas donde más de algunas de las colectividades quiere llevar candidato.

De hecho, en reiteradas ocasiones desde republicanos han llamado a la coalición a cerrar rápidamente sus cartas para poder negociar con todos los nombres sobre la mesa.

Los dirigentes de Chile Vamos. Marcelo Hernandez/Aton Chile

Eso sí, según presentes en la cita con Matthei, el análisis tras la primarias fue satisfactorio, esto pese a las dificultades que se mantienen en las conversaciones, donde se está estudiando ceder algunas comunas a la tienda liderada por Arturo Squella y realizar encuestas para definir algunos nudos. Entre estos, Recoleta, donde republicanos lleva a su secretaria general, Ruth Hurtado, RN a su concejal Felipe Cruz, y la UDI a Mauricio Smok.

Son estas dificultades las que han obligado a la alcaldesa de Providencia a hacerse parte de las tratativas, ejerciendo un rol mediador cuando las tiendas no pueden destrabar una situación. De hecho, la figura presidencial del gremialismo mantendría conversaciones semanales con los presidentes y secretarios generales de los tres partidos de la coalición.

En esa línea, Matthei sostuvo -en CNN Chile radio- que “ponerse de acuerdo es mucho más difícil que cuando eran tres partidos”, aludiendo que hay otras colectividades como Amarillos y Demócratas. Así, agregó que “espero que esta semana se nombren muchos nombres donde hay mayor concordancia”.

Al respecto, aseguró que “las tres mesas directivas están trabajando en forma, la gente no se da cuenta, en forma permanente, muy unida, muy coordinada. Todavía les falta salir más al público en forma conjunta”.

También añadió que “obviamente que hay tironeos y eso es parte de cualquier negociación. Pero la unión de las directivas de Chile Vamos es bastante sorprendente. Creo que, y es mi única crítica ahí, que tendrían que hacer esto más patente con conferencias de prensa conjuntas, salidas conjuntos, porque el trabajo es muy bueno”.

De todas formas, la jefa comunal se ha visto obligada a involucrarse en las negociaciones.

Así, por ejemplo, se la pudo ver interviniendo en las elecciones en Puente Alto, sobre todo después de que el concejal Felipe Ossandón -sobrino del senador Manuel José Ossandón (RN)- amenazara con competir como independiente por fuera de Chile Vamos, algo en lo que avanzó la semana pasada cuando inscribió su candidatura en el Servicio Electoral (Servel) para conseguir las firmas necesarias para, posteriormente, disputar la zona.

En ese contexto, Matthei no solo se mantuvo en contacto con el senador, sino que en un punto de prensa aseguró que “este domingo hay primarias en Puente Alto y podrían haber ido más candidatos. No estaba cerrada a nadie. No veo qué tienen de poco democráticas porque cualquiera se podría haber inscrito ahí. Este domingo va a haber una votación, y yo espero que mucha gente salga a votar a la primaria en Puente Alto”.

Otra de las zonas en que se involucró fue en Santiago, donde ella misma se contactó con el hoy candidato por Ñuñoa, Sebastián Sichel, para comunicarle que no sería el candidato de Chile Vamos y que quien representaría a la coalición sería el RN Mario Desbordes.

En Las Condes, por su parte, también se opinó y sostuvo conversaciones con la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI), quien finalmente decidió no repostular al cargo, tras la arremetida de la exministra de Educación Marcela Cubillos, quien competirá como independiente en la comuna.