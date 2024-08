Mauricio Smok (UDI): “Partimos con desventaja en Recoleta por el desorden en la derecha”

En toda una telenovela se transformó la situación de la derecha en Recoleta, luego de que a último minuto -y al filo del plazo legal de la inscripción- se definiera la candidatura única del UDI Mauricio Smok.

Previo a ello, hubo tensiones con el postulante de RN, Felipe Cruz, quien oficializó su postulación por fuera de Chile Vamos y luego se le denunció por agredir físicamente a la secretaria general de ese partido, Andrea Balladares. En paralelo, además, Smok tuvo que lidiar con las críticas de los republicanos que quedaron molestos tras deponer las aspiraciones de su carta, Ruth Hurtado.

¿Hace alguna autocrítica por la demora que tuvieron para ponerse de acuerdo en Recoleta?

Lo comparto. La decisión final se tomó muy tarde. Y, lógicamente, el candidato que saliera designado está bastante perjudicado en comparación a personas que ya habían sido nominadas en otras comunas.

¿Por este motivo están en desventaja frente al candidato oficialista, Fares Jadue (PC)?

Así es. Porque Jadue viene corriendo como candidato hace un año. Y, al menos yo, no he hecho ninguna campaña ni nada. Por lo mismo, porque si yo salía a hacer campaña me iban a denunciar y a pegar palos en la cabeza, porque el peligroso soy yo. Yo soy la persona que tiene la mayor puntuación en todas las encuestas, y soy el que ha peleado con Jadue durante los últimos 12 años.

¿Se puede remontar?

Partimos con desventaja en Recoleta producto del desorden en la derecha. Pero esas desventajas las vamos a lograr disminuir. Ahora voy a salir a la calle y se va a notar la diferencia.

¿Se debió haber hecho primarias en Recoleta?

Yo era partidario. Era la mejor forma de definir al candidato. Como creo en la democracia y la participación de los vecinos, lo mejor es que ellos hubiesen definido quién era el candidato. Pero desgraciadamente ninguno del resto de los candidatos quiso ir, les ofrecí a todos: a Cruz, a Hurtado. Ninguno se atrevió.

Mauricio Smok, candidato UDI para alcalde de la comuna de Recoleta Foto: Luis Sevilla

La derecha ahora quedó dividida en Recoleta.

Yo soy el candidato de la derecha, y, por lo tanto, la derecha me va a apoyar. La gente tiene claro que para poder ganar las elecciones tiene que ir un solo candidato. Un candidato único, yo soy la persona del conglomerado que tiene más posibilidades de salir airoso debido a mi trabajo.

Se decía que en las encuestas marcaba más Cruz que usted.

En las encuestas que yo tenía estaban todos los candidatos de la campaña. Yo marcaba más que Cruz. Yo soy recoletano de toda la vida, nacido y criado en Recoleta. Estudié y vivo ahí.

Pero en 2021 usted perdió contra Daniel Jadue. Casi lo triplicaron en votos.

¿Sabe cuál era el problema? Que nosotros íbamos divididos. Había un candidato del Partido Republicano (José Carlos Meza). Aparte existía el voto voluntario, que nos perjudica a los candidatos de derecha. Además, jugó en contra mía el pensamiento que tienen los recoletanos: “Ya van divididos, ¿a qué voy a ir a votar y perder mi tiempo si van a perder? Me quedo en mi casa”.

¿Le beneficia el hecho de que Jadue esté en la cárcel?

No me da tanta ventaja, lo que sí me da es un mayor respeto de la gente de Recoleta por el trabajo que yo he efectuado. Y eso se va a ver reflejado en la elección.

¿Qué le parece que la izquierda apostaba a darle continuidad a Jadue, pero hoy lo desconocen?

Porque ellos están involucrados en el tema de Jadue. La persona que va a reemplazar a Jadue es una persona que ha estado involucrado en el último tiempo con él. A él lo perjudica, porque va solamente a tapar las posibilidades que tengo yo de seguir denunciando las irregularidades que tiene. Porque si no fuese así, Fares Jadue hubiese tomado una actitud distinta desde el día en que lo nombraron alcalde. Hubiese adoptado decisiones puntuales. No ha hecho nada. A él le perjudica el apellido, y ahora se está desmarcando. Está escapando de las redes de Jadue.

El caso judicial era una gran oportunidad para recuperar Recoleta, pero con el desorden opositor se desaprovecharía una oportunidad.

Alargó el cierre de las postulaciones de los candidatos de derecha y eso sí nos crea un conflicto, porque nosotros estamos partiendo recién una campaña electoral cuando los otros candidatos vienen corriendo hace nueve meses. En ese sentido, usted tiene razón.

El Partido Republicano quedó molesto por tener que bajar a su candidata. ¿Espera que lo apoyen?

Espero que los republicanos me apoyen. Y todos los que quieran apoyarme van a ser bienvenidos, los esperaré en mi comando con los brazos abiertos, cualquiera sea.

¿Y cómo hará campaña con la derecha dividida?

Estamos recién nominados. Hay que darle un poco de tiempo para poder concretar muchas reuniones pendientes, pero creo que vamos a llegar a ese final.

¿Cuál es su propuesta programática para la comuna?

La más importante es la seguridad ciudadana. Recoleta está inundada de narcotráfico, de sicarios, de asaltantes. La gente vive al revés, viven encerrados y los bandidos están libres. Si nos va bien y logramos ganar, nos vamos a preocupar sobremanera de que los verdaderos recoletanos vivan tranquilamente en sus casas y que puedan salir y saber que van a volver sanos y salvos a sus hogares.