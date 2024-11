“Me quedo con el apoyo de la mesa directiva”: Francisco Orrego desdramatiza respaldo de Matías Walker a Claudio Orrego

El candidato a la gobernación de Santiago Francisco Orrego Gutiérrez (RN) se refirió esta mañana a las declaraciones del vicepresidente y senador de Demócratas, Matías Walker, quien entregó su apoyo a su contendor, Claudio Orrego Larraín (Ind.), a contrapelo de la postura de su partido.

El legislador sostuvo en conversación con La Tercera el pasado lunes que si su domicilio electoral estuviera en Santiago, votaría por Orrego Larraín -quien dejó su cargo para iniciar su campaña- y reveló que “incluso después del plebiscito, a muchos militantes demócratas no nos cabía duda que Claudio Orrego es la persona más capacitada para ser gobernador regional de Santiago, votamos por él en una instancia de definición interna, pero una mayoría clara estuvo por apoyar a Francisco Orrego y nosotros, bueno, haciéndole honor al nombre de nuestro vestido, respetamos esa decisión mayoritaria”.

Las declaraciones de Walker generaron molestia en su partido -liderado por la senadora Ximena Rincón- ya que la tienda había explicitado su respaldo a Orrego Gutiérrez.

Al respecto, el candidato a la gobernación y panelista de Sin Filtros, aseveró: “No me meto en la interna de los partidos, creo que no me corresponde, hay que respetar la autonomía y la democracia interna de los partidos que están respaldando mi opción. Me quedó lógicamente con la parte que a mí me interesa en esta pasada, que es el respaldo institucional del partido Demócratas, partiendo por la senadora Ximena Rincón y de la mesa directiva de Demócratas junto a su consejo general que decidieron respaldar mi opción”.

“La democracia es así, a veces hay disensos, van a estar en contra de las decisiones que se toman de carácter colegiadas. Creo que Matías Walker tiene toda la autonomía para poder llamar a quien considere necesario a votar por una opción”, añadió en conversación con Radio Pauta.

Al ser consultado por su postura ante las declaraciones de Walker que apuntaban a que Orrego Larraín era la persona más capacitada para ejercer el cargo, el abogado insistió que “es su postura, es su punto de vista, hay que respetarlo. Eso es muy relevante en materia política, respetar las opiniones del resto”.

“Creo que sí hace un análisis válido respecto de cuáles son las atribuciones que uno tiene para asumir este cargo de cara a los próximos cuatro años. Y hay que recordar que uno en política no parte de cero, no entra solo, trabaja con equipos, se rodea de los mejores, uno cuando ocupa este tipo de cargos tiene que contar con la opinión de las personas que han tenido mucho más experiencia que uno en estas materias”, argumentó.

“Pero acá llegamos con mucha preparación, acá llega una persona que es profesional, que es abogado y conoce al revés y al derecho la ley, el funcionamiento del Estado. Yo en lo particular he trabajado al interior del Estado. trabajé en el gobierno de Sebastián Piñera I, en el Ministerio de Educación, con Harald Beyer durante todo ese tiempo. La experiencia está, creo que es una crítica válida pero no más que eso”, cerró.