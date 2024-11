“Estoy muy, muy molesta”: la dura reprimenda de Ximena Rincón a Matías Walker por respaldar a Claudio Orrego

Una lluvia de críticas ha caído sobre el senador Matías Walker en las últimas 24 horas. Esto desde que, en entrevista con La Tercera, reconoció que si votara en Santiago en la segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales, lo haría por Claudio Orrego Larraín (independiente). En contraposición a la postura que institucionalmente tomó su partido, Demócratas, en favor de Francisco Orrego Gutiérrez (Renovación Nacional).

Los cuestionamientos han provenido desde su propia colectividad, de la que él es vicepresidente. Ayer por la tarde, luego de publicada la entrevista, algunos dirigentes comenzaron a escribirle a través de un chat que comparte la militancia y expresaron su molestia. En particular, dicen desde la directiva, porque la postura de Walker fue evidentemente minoritaria a la hora de tomar la decisión institucional.

Claudio Orrego y Francisco Orrego.

La presidenta del partido, la senadora Ximena Rincón, fue de las primeras en hacerlo. Ella escribió un extenso mensaje en que planteó: “Creo pésimo precedente lo hecho”.

A continuación, enumeró motivos para justificar su opinión. Entre ellos, que Walker expuso las decisiones del partido y a la diputada Erika Olivera, quien representa al distrito nueve de la Región Metropolitana, puesto que ella salió públicamente a respaldar a Francisco Orrego. “Es muy malo esto”, reconoció la senadora.

Rincón también se refirió al hecho de que Walker planteó en la entrevista que “muchos” militantes de Demócratas están con Orrego Larraín. En ese sentido, enfatizó que ella, como presidenta del partido, está en casi todos los chats de la militancia y ha recorrido las distintas regiones del país donde están constituidos, y sostuvo que nadie en el partido ha planteado que ese debate sea “como para renunciar”. “Estoy muy, muy molesta. Esto NO se hace. ¡No si queremos guardar y cuidar este proyecto!”, escribió.

FOTO: DEDVI MISSENE

Luego, Rincón aclaró que en Arica y Parinacota el partido está por apoyar al candidato de la Democracia Cristiana (DC), Jorge Díaz. Y que en Antofagasta respaldan a Marcela Hernando, la candidata del Partido Radical y exministra del gobierno del Presidente Gabriel Boric.

La senadora aprovechó de plantear que haber entregado el respaldo a Orrego Gutiérrez en lugar de Orrego Larraín responde a razones políticas y de probidad. “¿Apoyar a quien estuvo dispuesto a exponer al país o a quien desembolso $ 1.600 millones a la fundación del amigo (Alberto Larraín)? Perdónenme, pero todo tiene un límite en la vida. Para mí, esos límites son claros”, cuestionó Rincón.

Lo cierto es que Rincón fue una de varias entre quienes expresaron malestar. El abogado Gabriel Alemparte, quien además es vicepresidente de Demócratas al igual que Walker, sostuvo, a modo de ironía, que “quedamos estupendo”. Y luego apuntó contra el senador por referirse a la elección en la Región Metropolitana, pese a que él vota en Coquimbo. “¿Cuál es el afán de hacer lo que se quiere y dejar esta confusión y despelote gratuitamente? (...). Usted (Walker), con mucho respeto, no tiene ninguna capacidad de respetar a la mayoría”, sostuvo.

Otra de las vicepresidentas, Carolina Latorre, calificó la declaración de Walker como “muy grave” e “inaceptable”. Y reclamó que “lo mínimo” es actuar en consecuencia de los acuerdos que se tomen al interior del partido.

Por su parte, el exministro Carlos Maldonado, quien se desempeña como secretario general de Demócratas, tildó de “grave” e “inaceptable” lo dicho por Walker.

El concejal Víctor Saavedra, también militante de la colectividad, pidió que se tenga cuidadosos en todo sentido, para lograr que el partido prospere. En tanto, Julio César Díaz, un dirigente del Maule, planteó que el senador expuso a Demócratas al escarnio y a la mofa pública.

Quien sí disfrutó la entrevista del vicepresidente del Senado fue Claudio Orrego, quien es cercano a él desde que ambos militaban en la DC. “Gracias, Matías Walker, por tu apoyo. Seguiremos trabajando transversalmente por un proyecto de ciudad, independiente de nuestras posiciones políticas, con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos”, publicó el candidato en su cuenta de X.

“Estimado Claudio, desde el centro habemos muchos que creemos que se debe votar por los mejores como gobernadores regionales; a los que tienen mayor capacidad de gestión, tal como tú lo has demostrado, trabajando con todos los alcaldes, sin distingo político, en forma propositiva y respetuosa”, respondió el senador por Coquimbo.

MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Consultada por este medio, la presidente de Demócratas, la senadora Rincón, dejó en claro que “el partido definió apoyar a Francisco Orrego porque es el más calificado para ser gobernador de la Región Metropolitana. Es un hombre que a punta de esfuerzo se ha convertido en un gran profesional, probo, honesto, decidido valiente. Lo fue para el Rechazo y lo es ahora al enfrentarse a alguien que nadie creía se podía derrotar (...)”.

Y agregó que Francisco Orrego “no debe explicar ante nadie temas como los $ 1.600 millones de Procultura” y destacó que “tiene vocación por los ciudadanos, y experiencia laboral y de vida fundamentales para administrar la región más grande de Chile”.

“Si algún militante considera que esos atributos no son suficientes, nos hubiese gustado que no lo manifestara públicamente, porque los partidos políticos, y cualquier organización, para que funcione adecuadamente debe respetar las decisiones internas y no provocar ruido en la opinión pública. Sobre todo cuando han sido tomadas en función de las ventajas de uno sobre otro”, concluyó la senadora.