Mesa PS cita a reunión extraordinaria ante situación de ministro Montes por convenios

“Informamos que mañana, viernes, se reúne la mesa a las 9.30 horas, en modalidad híbrida. ¿Participará presencialmente?”.

Ese fue el mensaje que, durante la tarde del jueves, recibieron los integrantes de la mesa directiva del Partido Socialista (PS), que encabeza la senadora Paulina Vodanovic. Aunque habitualmente estos encuentros tienen lugar los días lunes, la seguidilla de problemas que han afectado al ministro de Vivienda Carlos Montes (PS) forzaron a citar una reunión de forma extraordinaria.

Aunque no hay punto en tabla, distintos de los integrantes de la mesa reconocen que el tema de conversación no puede ser otro. Y es que, según reveló La Tercera la tarde del jueves, la Fiscalía solicitó a la Policía de Investigaciones (PDI) esclarecer cuándo se enteraron el tanto el Presidente Gabriel Boric como el ministro Montes sobre los convenios con la fundación Democracia Viva.

En concreto, el pasado 1 de octubre el fiscal del caso, Cristián Aguilar, pidió a la Brigada de Delitos Económicos que “se realicen las actuaciones conducentes para determinar -en base a las declaraciones prestadas en los medios de comunicación social- la fecha en la que se enteraron de los hechos investigados en la arista Democracia Viva. SE. el Presidente de la República, Sr. Gabriel Boric Font; el ministro de Vivienda y Urbanismo, Sr. Carlos Montes Cisternas, y la exsubsecretaria de Vivienda y Urbanismo Sra. Tatiana Rojas”.

Montes está en un pie tan complejo, que incluso desde su coalición, el Socialismo Democrático, han surgido voces que, de forma pública, piden su renuncia.

“El ministro Montes debe dar un paso al costado (...). Es insostenible (su permanencia), aunque no tenga responsabilidad directa”, señaló el diputado Sebastián Videla (IND-PL). “Hay que evaluar la continuidad del ministro Montes. No lo digo en el sentido de responsabilizarlo. Lo manifiesto porque (si no), no podremos avanzar”, complementó el diputado liberal Luis Malla.

Pero eso no es todo. Hasta dentro de la directiva de su partido, el PS, hay quienes han deslizado que Montes debe salir del gabinete del Presidente Gabriel Boric. “Ante las dificultades respaldamos al Presidente para hacer los cambios necesarios que reimpulsen la acción del gobierno y permitan la unidad más amplia para hacer frente a la ultraderecha”, publicó en su cuenta de X el secretario general del PS, Camilo Escalona.

Con ese tipo de declaraciones sobre la mesa, los ánimos de la directiva ya están caldeados. Y es que la estrategia de buena parte del partido ha sido blindar al ministro durante el mayor tiempo posible, para evitar que él salga del gabinete convertido en el rostro del lío de platas que involucró a distintas fundaciones y reparticiones gubernamentales.

De momento, se desconoce si el ministro Montes participará de esta instancia. Él se sumó a la reunión que la directiva celebró el lunes de esta semana. Ahí, según quienes estuvieron presentes, el secretario de Estado reiteró que no contempla renunciar y que valora la confianza que la ha entregado su partido y el Presidente Boric.