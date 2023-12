Fiscalía fija nuevo cerco en La Moneda: pide a la PDI esclarecer cuándo se enteraron el Presidente Boric y Montes sobre los convenios con Democracia Viva

Lo primero, en la causa en que se indagan los convenios entre Democracia Viva y la Seremi de Antofagasta, es determinar los delitos de lavado de activos, fraude al Fisco y negociación incompatible. Es más, por estos dos últimos ilícitos formalizaran al exSeremi, Carlos Contreras, y a quien fuera representante legal de la fundación, Daniel Andrade.

Sin embargo, en la investigación también se han abierto otros flancos que requieren ser precisados, dado que la Fiscalía también indaga el delito de omisión de denuncia, al detectarse que en el Ministerio de Vivienda se manejaba información sobre los convenios y algunas de sus irregularidades. De eso, por ejemplo, dio cuenta el 5 de octubre la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, en su declaración en la causa: “El informe se lo entregué al ministro (Montes) antes que el caso fundaciones saliera en la prensa”, dijo.

Por lo mismo, para el ente persecutor despejar esta duda se transformó en una línea investigativa más en la causa, y ya encargó peritajes a la PDI para aclarar esa trama que incluyen al Presidente Gabriel Boric, el ministro Montes y la exsubsecretaria Rojas.

Sin ir más lejos, el 1 de octubre el fiscal del caso, Cristián Aguilar, pidió a la Brigada de Delitos Económicos “se realicen las actuaciones conducentes para determinar en base a las declaraciones prestadas en los medios de comunicación social-, la fecha en la que se enteraron de los hechos investigados en la arista Democracia Viva. SE. el Presidente de la República, Sr. Gabriel Boric Font, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Sr. Carlos Montes Cisternas y la exsubsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Sra. Tatiana Rojas”.

Es esa búsqueda la que ahora está haciendo la PDI y así buscar cuándo las autoridades de La Moneda se enteraron del caso. Las declaraciones de los actores políticos del caso, de hecho, están en esa línea, por ejemplo, el 25 de octubre Ricardo Trincado, exjefe de Asentamientos Precarios, y hombre de confianza del ministro Montes, fue consultado al respecto.

“No recibí consultas de otras autoridades diferentes Ministerio respecto de los hecho expuestos en la presente”, dijo esa vez a los investigadores.

Tatiana Rojas es investigada como imputada y pesquisan un audio en que menciona a Montes

El caso por omisión de denuncia, además, suma otras pesquisas, donde la principal sospechosa para la Fiscalía es la exsubsecretaria Rojas.

Si bien en octubre declaró en calidad de testigo, la Fiscalía cambió su calidad, ahora, a imputada. Así lo deja entrever su propio abogado, Jaime Winter, en un correo enviado al fiscal del caso.

“Dado el cambio en la calidad bajo la cual declararía en esta oportunidad, es necesario tener previamente acceso a la carpeta investigativa y un tiempo prudente para revisarla. Por lo anterior, le solicito se pueda reagendar la fecha de la declaración, reiterando nuestra disposición a realizar dicha diligencia, pero en una fecha en la que ya contemos con los antecedentes del caso”, expuso.

Un elemento clave para la Fiscalía, en esta arista, se la reportó la PDI en un informe del 17 de octubre. Allí pesquisa el celular de Edson Dettoni, exsecretario general de RD, donde mantiene una conversación por WhasApp con la entonces subsecretaria Rojas.

Dettoni le escribió el 7 de junio, nueve días antes del escándalo: “Subsecretaria, buenas tardes, ¿tendrás un minuto para hablar sobre el seremi de Antofagasta? Ayer tuvimos una reunión con él. Y quería confirmar contigo algunas cosas”.

Rojas le respondió a las 17.07 de la tarde de ese día por un audio que la PDI logró transcribir. “Hola Edson, dame un tiempo porque estoy también en una situación de aclarar el tema y no quiero contaminar las cosas, entonces déjame ver, yo no he podido hablar con el Ministro todavía, entonces lo voy a ordenar en la interna y después los contacto a ustedes, estoy en permanente comunicación con el seremi sí”, le señaló.

Dettoni luego le hace algunas consultas sobre el caso y lo poco claro que resultaba la regularidad de los convenios, los montos involucrados y la amistad de Andrade y Contreras. “La amistad manifiesta es difícil de probar”, le contestó ella.

Finalmente, la PDI concluye algo que podría complicar a la exsubsecretaria en esta arista: “Se puede desprender que se trata de la ex Subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas Leiva y que el día 7 de junio ya habría estado en conocimiento de los convenios celebrados por el exseremi Carlos Contreras con la fundación Democracia Viva, en donde su director era Daniel Andrade”.

¿Y la subsecretaría declaró como imputada? Según se deprede del expediente, tras ser citada para el 24 de noviembre, esta no se presentó a la diligencia.