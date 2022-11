Militantes DC denuncian “graves irregularidades” en Junta Nacional del partido y se restan de la instancia

En el marco del desarrollo de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, un grupo de 70 militantes del partido -de la denominado disidencia que estuvo a favor del Rechazo en el plebiscito- denunció a través de un comunicado “graves irregularidades en todo el proceso de convocatoria” a la instancia partidaria. Por lo que decidieron declinar su participación y restarse de las tratativas y el debate que hasta este momento mantiene vía Zoom el resto de la militancia.

Según reza la declaración del grupo disidente de la decé, las “graves irregularidades” que denuncian consisten -entre otras- en la resolución que dejó en suspensión la militancia del expresidente de la falange, Fuad Chahín, además de la votación telemática para la elección de autoridades.

“El vencido Tribunal Supremo del Partido no sólo ha acordado resoluciones graves como la suspensión de la militancia del ex presidente del Partido Fuad Chahín, sino que las que permiten la realización de esta Junta Nacional, entre ellas acordando la votación telemática para la elección de autoridades, lo que no está regulado por el Estatuto vigente del partido, como la calificación de las candidaturas tanto al Consejo Nacional como al propio tribunal Supremo, habida consideración que cuatro miembros son candidatos a la reelección y en mencionada calificación han dejado a cinco candidaturas inhabilitadas, es decir, son juez y parte en mencionado proceso”, se lee en el comunicado.

De la misma forma, acusan que las actuales autoridades democratacristianas no han querido “entender la magnitud de la crisis y se insiste en seguir adelante con una Junta telemática y con votaciones para elegir órganos fundamentales de los partidos políticos bajo las irregularidades señaladas.”

Así las cosas, el grupo de militantes decidió restarse del encuentro partidario por considerarlo “ilegítimo” y señalaron que no descartan “acudir a los Tribunales Ordinarios de Justicia para impugnar todas las situaciones de manifiesta ilegalidad que comprometen gravemente el actuar de un Partido Político”.

“Producto de lo anterior, hemos decidido no participar de las votaciones y debates de la Junta Nacional, nos reservamos el derecho de acudir a los Tribunales Ordinarios de Justicia para impugnar todas las situaciones de manifiesta ilegalidad que comprometen gravemente el actuar de un Partido Político, los que hoy son fiscalizados estrictamente por la legislación vigente”, dice en concreto la declaración.

Entre los 70 firmantes del comunicado figura el mismo Fuad Chahín, los parlamentarios Joanna Pérez y Jorge Saffirio, y el exgobernador de la provincia del Marga Marga, Gianni Rivera, entre otros militantes.

Todos ellos, según dice el comunicado, declaran que mantienen su militancia “con profundo pesar en estado de reflexión”.

La diputada Pérez ya había dado esbozos de la postura asumida por el grupo disidente, cuando al tomar la palabra en la Junta expresó que “sería ilógico pensar que no estamos pasando una crisis y que todos y todas podemos tener culpa de aquello”.

Además, la misma parlamentario había presentado un recurso ante el Servel para solicitar la “declaración de caducidad y cesación del tribunal supremo” del partido. En el documento se argumentó que el órgano que fue elegido con 15 integrantes hoy está compuesto solo por siete, lo que afecta el quórum de mayoría absoluta necesario para tomar decisiones.

En ese contexto, hoy la diputada expresó: “No puedo estar en un partido político que no respete la ley”.

La Junta Nacional de la Democracia Cristiana se desarrolla desde las 11.00 de la mañana, en la cual la actual Directiva Nacional -encabezada por el diputado Alberto Undurraga- dará a conocer su cuenta pública y se decidirá sobre diversos temas relativos al funcionamiento interno de la DC, entre los que destaca la elección del Consejo Nacional y Tribunal Supremo.

La reunión de la colectividad se enmarca en una aguda crisis política del partido, la que ha hecho que varios militantes históricos renuncien, tales como los senadores Ximena Rincón y Matías Walker; el expresidente de la colectividad, Ignacio Walker Prieto; el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego; entre otros.