Ministra de la Mujer pide ser juzgada “por lo que haga de ahora en adelante” tras críticas por polémicos dichos que emitió cuando era alcaldesa

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Santelices, concedió su primer punto de prensa tras realizar el juramento del cargo. En esta oportunidad, pidió dejar atrás los cuestionamientos sobre los polémicos dichos que emitió cuando era alcaldesa de Olmué y ser juzgada por los actos que realice “de ahora en adelante” como secretaria de Estado.

“Quiero agradecer el trabajo de la subsecretaria (Carolina Cuevas) en estos 55 días. Se ha coordinado con todos los servicios disponible para poder erradicar cualquier tipo de violencia. Vamos a trabajar fuertemente para que la igualdad de derechos y la participación sea la prioridad como siempre ha sido”, sostuvo la secretaria de Estado.

Acto seguido, fue consultada por la prensa por sus dichos emitidos en una entrevista publicada en 2016 donde sostuvo que no se podía desconocer “lo bueno” del régimen militar.

“La violación a los Derechos Humanos (DD.HH) es algo que jamás puede ser justificado. Ningún color político puede justificar la violación de los DD.HH. y los DD.HH. los no tienen religión, no tienen que ser de izquierda ni de derecha, los D.D.HH. tenemos todos, y es una de las razones por las que vamos a luchar en el ministerio”, dijo la ministra.

“Desde hoy soy ministra de todas las mujeres. Las llamo a trabajar en conjunto. No podemos permitir ningún tipo de violencia ni por pensar distinto, ni por tener una etnia (...) Desde hoy hemos formado un gran equipo (...) Júzguenme desde lo que haga de hoy en adelante, como mujeres y como chilenas tenemos derecho a tener tendencias políticas, pero eso en ningún caso eso significa justificar, vulnerar, ningún tipo de derechos ni justificar las violaciones a los derechos humanos”, agregó.

Santelices también fue interpelada por otras declaraciones públicas que emitió en el pasado, cuando escribió en su cuenta de Twitter “no más inmigrantes”.

“No me corresponde hacer juicios hoy como ministra de la Mujer a comentarios que he hecho en el pasado. Pero puedo solidarizar con los 345 alcaldes de chile (...) que tienen una realidad, que tienen que enfrentar los problemas día a día de las personas que más sufren, personas que no tienen servicios básicos”, comentó.

“Sabemos que hubo inmigrantes que tuvieron que ser deportados, hubo años en que se descontroló la inmigración. Insisto que mi cartera es el ministerio de la Mujer y no corresponde entrar en ningún tipo de calificación política porque en el pasado era alcaldesa”, agregó.

Sin embargo, la ministra fue consultada si se arrepentía de sus dichos, a lo que contestó: “Uno no tiene que arrepentirse de algo en lo cual hoy como ministra de la Mujer (...) mi cargo es desde hoy en adelante, y es velar por los derechos de todas las mujeres. Un alcalde tiene prioridades distintas, todo juicio, todo pensamiento que pude haber hecho como alcaldesa (...) los alcaldes tienen que resolver las necesidades inmediatas de los vecinos”, insistió.