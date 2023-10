Ministra Jara sobre reforma previsional: “El gobierno ha cedido bastante, ahora le toca a la oposición”

Este domingo, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara abordó el proyecto de reforma previsional, que impulsa el gobierno y cuya tramitación, se encuentra congelada en la Cámara de Diputados luego de que el Ejecutivo no presentara sus indicaciones, que estaban previstas para fines de septiembre.

“Lo que puedo decir es que sigue siendo una prioridad para el Gobierno poder sacarla adelante, una prioridad para el Gobierno, porque es una prioridad para las personas poder tener un ingreso que les permita llegar un poco más tranquilos a fin de mes”, dijo Jara esta mañana en conversación con 24 Horas.

En ese sentido, añadió que “los tiempos legislativos muchas veces se relacionan harto con la contingencia política, con los debates. Ahora estamos muy cerca de un plebiscito, y a nosotros como gobierno nos habría gustado, y así lo dijimos muchas veces, tener esto resuelto durante el mes de septiembre. Lamentablemente, no basta solo con la voluntad del gobierno, también tiene que estar la voluntad de la oposición, y ha sido bien intransigente en esta materia”.

“Asi que vamos a seguir intentándolo. El Presidente de la República nos mandató para hacer todos los esfuerzos posibles y esperamos que por el bien de Chile esta reforma logre tener un buen acuerdo y ojalá sea pronto”, agregó.

Además, la secretaria de Estado aseguró tener “cierta certeza” respecto de “que nadie está lo suficientemente confundido en Chile para creer que no es necesario cambiar el sistema de pensiones y que seguramente tendremos que ponernos de acuerdo para poner por delante a las personas, ojalá que eso sea pronto”

Consultada sobre los plazos para concretar la reforma de pensiones, la titular del Trabajo contestó que “de lo único que depende, si los plazos alcanzan, si hay acuerdo o no, si hay seguro social, si hay reforma en definitiva, es de la voluntad política de los actores y el gobierno ha cedido bastante, ahora le toca a la oposición. De eso es lo único que depende. Si uno hace un acuerdo, esto puede salir muy rápido. Nosotros hemos cedido, entendemos que además se han instalado varias fake news, que a la gente le causan inquietud, pero nadie les va a quitar su plata, no va a haber expropiación de fondo, no hay un monopolio estatal. Aquí lo único que ha habido es un monopolio del sector privado, a través de unas pocas AFP, que se han dedicado a administrar pensiones con fines de lucro”.

“Esto no puede seguir prolongándose (...) porque el próximo año hay otras elecciones, se eligen las autoridades municipales y regionales. Entonces tenemos que resolverlo, tenemos nuevamente un intervalo de tiempo para resolverlo y ahí es donde estamos llamados y llamadas a cumplir con nuestra responsabilidad con la ciudadanía”, cerró.

Pese a que la titular del Trabajo aseguró a inicios de septiembre que ingresarían las indicaciones del proyecto a fines de ese mes en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, con el objetivo de despachar el proyecto de la Cámara de Diputados entre octubre y mediados de noviembre, eso no ocurrió.

Fuentes cercanas al Ejecutivo confirmaron a La Tercera que la decisión del gobierno ahora es esperar hasta después del plebiscito constitucional del 17 de diciembre para reactivar la reforma previsional.