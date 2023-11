Ministra Tohá se refiere a su “sobreexposición” y sobre cuestionamientos a Vallejo: “En el gobierno trabajamos como equipo”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió esta tarde a declaraciones realizadas por parlamentarios del Socialismo Democrático, quienes han afirmado que la jefa de gabinete se ha visto sobreexpuesta a raíz de la crisis de seguridad que enfrenta el país, debido a un déficit de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC).

Así lo sinceró este domingo el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) en conversación con Mesa Central de Canal 13, donde explicó que la jefa del gabinete ha concentrado la atención mediática debido a que “tiene una figuración, está todos los días en los medios” y a que “tiene capacidad de responder todo y la voluntad de salir a responder y explicar qué es lo que se está haciendo. No sale a defenderse, ella sale a explicar políticas públicas”.

En esa línea, cuestionó a Vallejo por su baja presencia mediática para abordar temas complejos, como lo relativo a la seguridad pública. “El vocero es el vocero, tiene que explicar”, dijo. Y agregó que es la jefa de gabinete quien ha asumido un rol de “protagonismo” y “liderazgo”.

Tras sus declaraciones, otros parlamentarios de la coalición salieron a coincidir con el diagnóstico, lo que llevó a la propia ministra Vallejo a salir a explicar el tema.

“A veces la tensión político-mediática se concentra en algunos ministerios y cómo no va a ser el ministerio del Interior, que está a cargo de la seguridad del país principalmente, que tiene una agenda legislativa tremendamente extensa, que permanentemente tiene que ir al Congreso a explicar los proyectos de ley, etcétera. Evidentemente pasa que se concentra la tensión en un área”, respondió Vallejo en Radio Futuro, agregando que “eso no quiere decir que no hay un gobierno 100% desplegado en abordar las distintas temáticas”.

Asimismo, Vallejo recordó que han sido los propios parlamentarios los que han exigido la presencia de la ministra Tohá en la tramitación de los proyectos de ley sobre seguridad ciudadana.

“Yo quiero recordar además que el propio Parlamento es el que ha exigido permanentemente que la ministra del Interior sea la que vaya a tramitar los proyectos de ley y no el subsecretario (de la cartera, Manuel) Monsalve. Entonces, es extraño que se diga que tiene sobreexposición, porque son los mismos que dicen (...) si no va la ministra, no se le permite al subsecretario o subsecretaria tramitar los proyectos. Eso ha pasado en Interior”, aseguró.

Consultada sobre las críticas emanadas desde el Socialismo Democrático, la propia ministra Tohá afirmó este martes que “lo hemos tenido que decir muchas veces en distintos contextos, en el gobierno trabajamos como equipo, somos un equipo muy afiatado, somos un equipo donde distintas autoridades fuertes hemos logrado colaborar y hacerlo de buena manera”.

En el marco de una visita inspectiva al Centro de Especialidades de Carabineros de Arica, la titular de Interior agregó que “no tenemos ningún tipo de dificultad de esas características y yo en ningún momento he sentido que el trabajo que estoy haciendo sea un costo, lo siento como un honor, siento que es mi responsabilidad, lo hago con gusto y me siento muy apoyada en ello”, cerró.

Mea culpa de Boric

En la ocasión la ministra Tohá se refirió además a la autocrítica realizada por el Presidente Gabriel Boric respecto al rol que él y su sector político desempeñaron en el pasado cuando eran oposición al gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

“La seguridad pública es la preocupación central es nuestro país y así lo sabemos en el gobierno, y estamos en una situación compleja. La delincuencia es un fenómeno que no respeta fronteras, hay crímenes más violentos y más sofisticados, y lo peor que podría pasar es que desde el sistema político perdamos tiempo enfrentándonos para sacar réditos de largo plazo. En esto, la lógica gobierno/oposición no es necesariamente útil para poder enfrentar el problema”, partió señalando Boric en su alocución.

“Ahora, yo sé que desde la oposición deben estar pensando: ‘Es muy fácil decirlo ahora que eres gobierno, pero cuando eras oposición nos sacaste la cresta’. Hay algo de cierto en eso (risas), y ahí hay un aprendizaje que en algún momento todos debiéramos decir ya basta. Hoy día te toca a ti, mañana me toca a mí, pero al final en esa pelea los que pierden son los chilenos y chilenas”, agregó.

Las palabras de Boric tuvieron eco en la oposición, como lo señalado por la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, que, si bien valoró la autocrítica, apuntó a que “el daño ya está hecho” y que se perdieron “seis años” de trabajo en materia de seguridad.

Consultada por las palabras del mandatario, la ministra Tohá indicó que “no me corresponde analizar las palabras del Presidente, porque creo que él fue muy claro y muy elocuente”.

Pese a esto, sostuvo que “lo que sería importante es que esa actitud, que además no es primera vez que le vemos al Presidente Boric, la tuviéramos todos y todas. Esa actitud de hacerse cargo de cómo podemos hacer mejor las cosas, cómo podemos colaborar más, cómo podemos aprender, cómo podemos ir mejorando nuestra manera de enfrentar los problemas, porque insistir en hacer las mismas cosas que no han funcionado antes no es el camino”.

“Tenemos que hacerlo de otra manera, y quizás la mayor diferencia que podemos hacer es pasar de la confrontación estéril a la colaboración y el trabajo sistemático. Eso es lo que hace la diferencia y eso como gobierno es lo que estamos impulsando. Y por eso no nos detenemos un minuto en polémicas, en confrontaciones, y seguimos adelante, porque eso es lo que sirve”, destacó Tohá.