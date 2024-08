La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió esta jornada a la situación que enfrenta Venezuela luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país ratificara el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio pasado.

Y es que la misma secretaria de Estado advirtió hace unas semanas que debíamos prepararnos ante una eventual ola migratoria a propósito de los resultados de aquellos comicios.

Al respecto, en entrevista con El Mercurio, Tohá sostuvo que ante ese escenario “estamos mejor preparados que antes, sin duda, pero eso es aún insuficiente. Nuestros mayores desafíos son dos: primero, nuestra frontera es extremadamente extensa y necesitamos sostener el esfuerzo de fortalecimiento por un buen tiempo para lograr un control”.

Ministra Tohá y elecciones en Venezuela: “No es el gobierno de Chile ni ningún gobierno quien proclama presidentes” Foto: Nicolás Maduro.

“Segundo, las personas que realizan ingresos irregulares y que son detectadas pueden ser reconducidas cuando entran por Perú o Argentina, pero no así en el caso de Bolivia, que solo admite a sus nacionales. Hemos hecho múltiples esfuerzos para cambiar esa situación y hasta ahora no lo hemos logrado. Por ello, estamos desarrollando lo que podría llamarse un plan B, que es ajustar la legislación”, agregó.

En esa línea, la ministra sostuvo que no se puede descartar una colaboración de Bolivia. “De hecho, estamos ahora trabajando arduamente en eso y consideramos que eso es algo en que Chile debe insistir en el tiempo y que va a lograr resultados tarde o temprano. El tema es que a nosotros nos sirve que sea temprano”, dijo.

Bajo ese marco, Tohá fue consultada sobre si el gobierno acogerá la petición de reconocer el “triunfo” de Edmundo González en Venezuela, realizado por la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados el pasado martes.

“Con todos los antecedentes que se han conocido, tenemos hoy bastante claridad de que los resultados que se entregaron oficialmente no obedecen realmente a lo que votó el pueblo venezolano, y no es algo que pensamos solo nosotros, es de alguna manera lo que indicó el informe de Naciones Unidas o el Centro Carter, y bueno, la mayoría de las democracias del mundo han sostenido sus dudas y su preocupación, pero no es el gobierno de Chile ni ningún gobierno quien proclama presidentes”, respondió.

“Nos tomamos muy en serio el resultado porque afecta a millones de venezolanos y también nos afecta a nosotros. Tenemos además muy claro lo que fue la experiencia cuando se reconoció como presidente al señor Guaidó, que no dio ninguno de los frutos esperados”, añadió.

La tensión con el PC por Venezuela

La ministra de Estado también abordó una de las últimas tensiones oficialistas. Y es que en el sector, el ambienten se ha visto crispado por la defensa que algunas voces del Partido Comunista han manifestado al régimen de Maduro, lo que ha provocado que algunos dirigentes pongan en duda un futuro pacto electoral con el PC.

En ese sentido, con respecto a estas diferencias, Tohá señaló que “es incómodo, pero no es tan difícil porque el gobierno tiene una postura clara que ha definido el Presidente, y nunca se ha subordinado esa postura, que está marcada por principios”.

Sobre el debate de la permanencia del PC en la coalición, Tohá dijo: “No le quiero quitar importancia a esa discusión, porque además se refiere a temas que son relevantes, que tienen que ver con principios. Sin embargo, creo que llegar a la conclusión de que por sí mismas esas discusiones significan que no es viable tener una coalición es saltarse varios pasos. Lo que yo creo que es fundamental es que si hay diferencias en materias importantes como esa, eso no impida que un gobierno tenga posturas en esas materias”.

“La tradición en Chile era que los temas que tensionaban a los partidos se metían debajo de la alfombra y eso no ha sido asi en este caso”, aseguró la ministra.