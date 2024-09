Ministro Cordero se desmarca de críticas de la UDI y asegura que cena en casa de Ángela Vivanco se dio en un “contexto institucional”

El ministro de Justicia, Luis Cordero, rechazó los dichos de parlamentarios de la UDI quienes afirmaron que estaba “moralmente invalidado” para hablar del caso Audio, luego de que se diera a conocer que en abrirl de 2023 asistió a una cena privada en la casa de la suspendida magistrada Ángela Vivanco.

Cabe recordar que la Corte Supremsa suspendió de sus funcionaes a Vivanco y abrió un cuaderno de remoción en su contra tras las revelaciones que hizo Ciper en el caso y que involucran al abogado Luis Hermosilla en solicitudes de favores mutuos con la ministra.

En conversación con radio Duna, y consultado por el motivo de su visita a la casa de Vivanco, el ministro Cordero respondió: “Es muy simple. A la ministra Vivanco, cuando asumí en enero, no la conocía de antes. Como ustedes saben, yo me he dedicado a estudiar a la Tercera Sala de la Corte Suprema y lo que conocía, más bien, eran sus flujos juriprudenciales. Cuando yo asumí, ella tenía la condición de vocera de la Corte y mis comunicaciones con ellas fueron en el contexto institucional”.

En este sentido, explicó que “yo mantuve contactos con la ministra Vivanco en términos institucionales por mi rol de ministro. El Ministerio de Justicia es el que está a cargo de los vínculos del Ejecutivo con el Poder Judicial (...) Y yo mantuve contactos por eso, algunas reuniones, y en una ocasión participé de una cena con unos profesores de derecho en su casa. Por cierto, la invitación de cordialidad que me hizo la ministra Vivanco, dado que yo no tengo ningún vínculo de amistad con ella, ni antes de ejercer mi cargo, porque no lo conocía, ni durante el ejercicio de mi cargo, la única razón por la cual yo asistí era en esa condición”.

Requerido sobre quién más participó de esa reunión, Cordero sostuvo que “había otros profesores de derecho, pero era en un contexto de cordialidad, yo había asumido hace dos o tres meses como ministro. Lo que quiero decir es que no había aspectos que tuvieran que ver con decisiones que estaban vinculadas al ministerio ni nada parecido”.

En tanto, consultado si ahora considera que fue imprudente haber asistido al domicilio de una magistrada, el ministro Cordero indicó que “no tengo experiencia previa en un cargo público y he tratado de ejercerlo de la manera más correcta según mi saber y entender. Yo mantengo conversaciones con ministros de la Corte por distintas razones (...) Los contactos con ministros de la Corte para temas institucionales es inevitablemente la posición en la cual está el Ministerio de Justicia”.

Ante la insistencia de porqué sostuvo una cita en la casa de la ministra, en vez de realizarla en oficinas institucionales, el titular de Justicia indicó que “ahí yo creo que hay una confusión, porque a mi me realizan una invitación de cordialidad y yo la acepto simplemente porque la realiza una ministra de la Corte y yo soy ministro de Justicia, no porque tenga amistad con ella”.

En este sentido, recordó que “he ido a otra casa, creo yo, de un ministro de la Corte, creo que fue para la despedida del ministro Haroldo Brito cuando él terminó su período”.

No obstante, el ministro Cordero reconoció que -a raíz de las recientes acusaciones contra ministros de la Corte Suprema, incluyendo a Vivanco- “estamos en un momento complejo y por lo mismo yo prefiero ser muy transparente, porque además me preguntan cuál es el tipo de comunicaciones que tuve con ella y son comunicaciones extrictamente institucionales”.

Sobre las palabras de los diputados gremialistas, indicó que “yo creo que hay que tener cuidado, porque cuando un dipútado dice eso, los estándares se aplican para quienes ejercen función pública y yo creo que las dinámicas del diálogo institucional se dan en contexto también de esas característias. Si yo tuviera amistad, es una cosa que es distinta, pero yo no tengo amistad con las personas que me han invitado”, cerró.

El cruce con la UDI

Las palabras del ministro de Justicia, Luis Cordero, se dan luego de que desde la Unión Demócrata Independiente (UDI) lo emplazaran tras las críticas que realizó contra al gremialismo por el respaldo a Andrés Chadwick, mencionado en los chats de Luis Hermosilla y de quien también –acorde a Ciper– recibió transferencias que superaban los $100 millones.

Además de los chats de Hermosilla que aludían a gestiones de Chadwick, La Tercera dio a conocer que el exministro del Interior (2018-2019) realizó un llamado a la Comisión del Mercado Financiero (CMF) para interceder por STF Capital –propiedad de los hermanos Sauer, acusados de emitir facturas falsas– cuando la compañía era representada por Hermosilla y Leonarda Villalobos.

Chadwick entregó su versión de la llamada a La Tercera: “Las consultas sobre procedimientos administrativos no están sujetas a Ley de Lobby. No tuve ningún contacto -ni antes ni después- con ninguna persona relacionada con STF. A la fecha de ello, como es de público conocimiento, no me encontraba ejerciendo cargo público alguno”.

Dado esos antecedentes, Cordero apuntó contra el blindaje de la UDI y manifestó que “aunque no sean delito, igualmente comprometen la fe pública”.

Tras este emplazamiento, los diputados gremialistas Henry Leal y Felipe Donoso tildaron al titular de Justicia de “inconsecuente” y que está “moralmente invalidado” para hablar del caso, luego de que El Mercurio diera a conocer que asistió a una cena privada en la casa de la suspendida magistrada Ángela Vivanco.