Ministro Cordero sobre declaración de la UDI por los 50 años del Golpe: “Sigo rescatando la parte en que la violación a los DD.HH. es injustificable”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió este martes a la declaración pública emitida por la UDI el lunes a propósito de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado de 1973, encabezado por el general Augusto Pinochet.

El secretario de Estado aseguró que si bien la declaración del partido liderado por el senador Javier Macaya lo sorprendió, sobre todo porque en el documento se asegura que “11 de septiembre se transformó en algo inevitable”, también rescató que se condenen las violaciones a los derechos humanos.

“Lo del Golpe como una situación inevitable en la declaración de la UDI a mí me sorprende, me deja en una situación bien ingrata”, dijo en entrevista con Radio Infinita.

“Pero sigo rescatando la parte en que la violación de los derechos humanos es injustificable, sobre eso hay un compromiso”, recalcó.

En esa misma línea, Cordero planteó que “si uno hace una línea de tiempo, sectores de este país sostuvieron primero que no habían existido violación a los derechos humanos y que tales detenidos desaparecidos no existían, que después los calificaron de excesos y que ahora sí me parece que hay un consenso después de esto, es que son injustificables”.

El ministro dijo que ese consenso sobre la condena a las violaciones a los derechos humanos “para el Plan de Búsqueda es esencial, yo me quiero quedar con eso”. Dicha iniciativa está a su cargo, la que tiene por mandato generar mecanismos institucionales para encontrar a las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura.

“Y lo segundo con lo que me quiero quedar es con otro consenso que me parece que es bien explícito y es que la violencia política no es un medio admisible en el sistema democrático y da lo mismo quién la utilice”, agregó.

Consultado acerca de si existe una contradicción por parte del gremialismo por plantear que el golpe era “inevitable” y a la vez condenar las posteriores violaciones a los derechos humanos, Cordero dijo: “No soy yo quién para explicar eso, eso lo tiene que explicar la UDI, pero me parece como que están atrapados en algo”.

“Me quedo con las declaraciones de la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, que ayer dijo que el golpe sí era evitable (en Radio Infinita), porque al final del día, la afirmación de ella es que la crisis de cualquier sistema democrático, sobre todo cuando está en un momento de fragilidad, la única manera de abordarlo es con más democracia, que creo además es la gran experiencia de Chile en el fondo”, enfatizó.

La declaración de la UDI se sustenta en ocho puntos, donde reseñan la postura del partido respecto a las causas y antecedentes que precedieron el Golpe de Estado ejecutado por fuerzas militares al mando del general Pinochet.

El más controvertido entre los puntos del comunicado es el número cinco, el cual expresa que “entre 1970 y 1973 sobrevino un quiebre social, político e institucional respecto del cual el 11 de septiembre se transformó en algo inevitable”.

“Los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973 marcaron y seguirán marcando de manera decisiva la historia de Chile. Ello exige una profunda y permanente reflexión en torno a sus causas, su significado y sus consecuencias políticas para Chile”, reza el texto.

En tanto, el punto siete es aquel que destacó el ministro Cordero, en el que se señala que la UDI “condena sin matices las violaciones a los derechos fundamentales. Como señaláramos en La Paz Ahora en el año 2003, Chile debe persistir en el camino de la justicia y la reparación, por el camino institucional, civil y penal”.

“Queda mucho por avanzar”

El titular de Justicia también hizo un balance personal respecto de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

“Me quedo con una sensación de que todavía nos queda mucho por avanzar (…) esa es la sensación con la que me quedo, que después de 50 años hay que seguir insistiendo en algunas cosas que son esenciales”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que “aquí es como una sensación que evaluamos por décadas, ‘ya veremos qué pasa en esa década’, asumiendo que en esa década hay como una cierta evolución y yo creo la verdad que esto es un esfuerzo por lo que significó el golpe para el país, un esfuerzo cotidiano, aunque sea ingrato, porque yo creo que es un esfuerzo cotidiano de la memoria”.

“Porque lo que uno no puede hacer es dejar que el terror de lo que ocurrió, de lo que sucedió, sea convertida por el tiempo, y me quedó con una sensación un poquito ingrata por eso, pero hoy es 12 (martes) y hay que seguir avanzando”, añadió.

Respecto al Plan Nacional de Búsqueda, recalcó que “el gran desafío es mantener el pulso y el ritmo”, ya que “esta no es una acción o una política que tiene un momento exclusivamente en el contexto de la conmemoración de los 50 años, sino que requiere de una implementación sostenida en el tiempo, porque además son otros los que van a continuar esta política de Estado, y por lo tanto, requiere de la máxima persuasión de un compromiso compartido, que es lo que yo he sentido durante la elaboración del mismo”.