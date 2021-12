Ministro Delgado: “Hemos tratado de ser muy prudentes, pero los ministros y ministras tienen opinión”

Esta mañana, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, abordó las próximas elecciones presidenciales y descartó que existiera un intervencionismo electoral por parte del gobierno. Esto, luego de que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, mostrara apoyo al candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

Además, en conversación con radio Pauta, se refirió al estado de excepción de la Macrozona Sur y al desalojo que se realizó en barrio Meiggs ante el aumento del comercio ambulante irregular.

Al respecto de las acusaciones de intervencionismo electoral, Delgado indicó que como gobierno “han tratado de ser muy prudentes”.

“Ahora no se por qué hay tantas sensibilidades con las opiniones de los ministros. Acá un ministro efectivamente no puede ocupar recursos públicos, no puede llamar a votar, y nosotros en eso hemos tratado de ser muy prudentes”, dijo. Sin embargo, destacó que “los ministros y ministras tienen opinión con los temas relevantes que dirigen en cada una de sus carteras”.

En ese sentido, indicó, “si al ministro de Educación le preguntan qué piensa con respecto a la libertad de decisión de los padres con respecto a la elección de la educación de sus hijos, tiene una opinión. Si a mí me preguntan por el tema de indultos, por la violencia, por las armas, por la Macrozona Sur, por la Macrozona Norte o migración, tengo opinión. Eso no significa que esté llamando a votar por alguien”.

“Si tengo coincidencia en mi respuesta con algún programa, bueno, se da porque así es la vida, así es la política y las cosas no se inventan de la noche a la mañana (...). Para evitar sensibilidades yo prefiero que el debate sea entre los candidatos, entre los comandos, que la gente saque sus conclusiones, pero el gobierno tiene que seguir gobernando hasta el último día y las opiniones que podamos dar los ministros son parte de gobernar, así que es verdad yo creo que los ministros han estado a la altura hasta el momento”, añadió.

En cuanto a la postura del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, sobre Carabineros, Delgado indicó: “Le diría a las personas que opinan más desde la ideología que desde el conocimiento que conozcan la institución por dentro, que se den el tiempo, que conversen con Carabineros, y después emitan una opinión sin sesgos”. En ese sentido, sostuvo, él veía propuestas de Boric que ya se encontraban en la reforma que se está realizando a la institución.

“A lo mejor es falta de conocimiento de una institución tan importante como es Carabineros”, puntualizó.

Extensión del estado de excepción

En cuanto al actual estado de excepción en la que se encuentra la Macrozona Sur, el ministro confirmó que la próxima semana pedirán su extensión.

Esto, detalló, ya que han tenido buenos resultados y también las personas han respondido muy bien.

“El estado de excepción en la Macrozona Sur ha sido muy bien evaluado por la gente, en general. No ha coartado libertades y, por el contrario, ha hecho que el día a día sea mucho más llevadero”, sostuvo.

Barrio Meiggs

En cuanto al desalojo que se realizó del comercio ambulante en barrio Meiggs, en la comuna de Santiago, dada la alta presencia de puestos irregulares asentados en las afueras del Cesfam Nº5, ubicado en la calle Bascuñán Guerrero, y que impedía el ingreso al centro de salud, Delgado destacó que valoraba “el cambio de mirada de la alcaldesa Irací Hassler”, puesto que “se ha ido dando cuenta que es muy necesario el trabajo con Carabineros”.

“Cuando uno dice ‘comercio ambulante’, la gran mayoría de las personas que no conocen la dinámica que hay detrás se imagina una persona con un carrito, con un paño individualmente poniéndose para vender sus cosas y poder tener sustento. Lamentablemente, en esos sectores no es así, son bandas que se toman los territorios, se los reparte, y arrendando y subarrendando los puestos, y abusando incluso de las personas que no tienen regularidad migratoria (…). Son verdaderas mafias que operan que no tienen nada que ver con las personas individuales”, explicó.

En este sentido, puntualizó, “el trabajo colaborativo entre las policías, entre el gobierno y entre las comunas es clave”.