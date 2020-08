Ministro Desbordes por movilización de este jueves: “Los camioneros son víctimas de lo que está pasando en la zona (...) hay que solidarizar con ellos”

Este jueves comenzó a desarrollarse una huelga convocada por diversos gremios de camioneros, debido a los hechos de violencia que se han generado en La Araucanía durante las últimas semanas.

En medio de esta manifestación, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, se refirió a estos hechos. En conversación con Radio Agricultura, el secretario de Estado señaló que “los camioneros son víctimas de lo que está pasando en la zona. Propietarios, conductores han visto como se queman camiones, como se agrede a los camioneros, como se atacan con armas de fuego a las familias”.

“Yo entiendo que eso tiene a los camioneros en alerta y movilizados. Uno tiene que ponerse en los zapatos de ellos y no puede menos que comprender y solidarizar con lo que está pasando. Son el Estado, el gobierno, el Ministerio Público y el Poder Judicial los llamados a solucionar el problema”, sostuvo Desbordes.

No obstante, señaló que “no es correcto cortar los suministros, sobre todo, de elementos básicos. Hay muchas formas de movilización, de manifestación, todas pacíficas. El corte y la interrupción de los suministros, sobre todo en la época que estamos, creo que no es correcto. Y eso es lo que está conversando el gobierno con ellos”.

Sobre la resolución de la Corte de Temuco que dejó con arresto domiciliario a imputados que portaban armamento de fuego prohibido, el ministro afirmó que “no debo cuestionar los fallos de la justicia pero tengo derecho a plantear que una persona que está con un fusil de guerra no es para matar conejos, es porque está dispuesto a matar a una persona”.

“Me cuesta entender que esa persona quede arrestada en su caso, que no es un peligro para la sociedad. Es algo que le corresponde a tribunales, pero como ciudadano tengo derecho a cuestionarlo”, añadió él.

Posteriormente se le consultó por la definición de socialdemócrata del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, y si él adhería a dicha definición. Respecto a este punto, sostuvo que “yo soy un ‘gallo’ de derecha nomás, soy de centro derecha. Me siento cómodo con la doctrina socialcristiana”.

“Ser de centro derecha no significa no poder dialogar, no poder conversar, no poder tener una profunda conciencia social. Todas son opciones legítimas (...) Uno no puede demonizar, no puede ser peyorativo, no puede denostar a ninguna de estas corrientes que son legítimas y que son democráticas. La centro derecha tiene varias vertientes dentro de nuestro sector, todas tienen que convivir en armonía y espero que la unidad de todas esas corrientes nos permita hacer un muy buen gobierno y, si la gente así lo decide, que podamos tener otro gobierno más”, finalizó.