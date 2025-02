Ministro Jaime Gajardo y crimen de Ronald Ojeda: “Es similar a lo que le ocurrió al general Prats y a Orlando Letelier”

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, fue el invitado este jueves al programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, donde abordó el trabajo de la Fiscalía, que ha dado “golpes muy rotundos” al funcionamiento del Tren de Aragua en el país, y los desafíos que enfrenta el sistema carcelario nacional con el ingreso de los miembros de este grupo a los recintos de máxima seguridad. También señaló que espera que su partido, el PC, condene la eventual injerencia del gobierno venezolano en el crimen del teniente (r) Ronald Ojeda en caso que la justicia determine su participación en él, y destacó que sería “un privilegio” que la exmandataria Michelle Bachelet decida ser nuevamente candidata presidencial.

La vocera en verano, Nicole Cardoch, abrió un debate al señalar que no recordaba un enfrentamiento de su sector con Carabineros durante el estallido, y ha sido apoyada por algunos del FA, como el diputado Sáez, quien también planteó que no recordaba. ¿No hay algo de amnesia en esta valoración?

La pregunta que se le hizo a la vocera, como usted dice, de este periodo de vacaciones, fue vinculada a si había algún enfrentamiento directo y ella, en ese sentido, señaló que no recordaba ningún enfrentamiento directo de parte de algún personero del oficialismo con Carabineros.

¿Me está hablando de un enfrentamiento físico?

Al parecer eso fue a lo que ella se refería. Yo creo que no hay ningún tipo de amnesia, nosotros como gobierno y también desde el oficialismo hemos sido muy claros de que las movilizaciones sociales que se generaron durante el 2019 se dan en un contexto en el que el país se encontraba con grandes dificultades, problemas, y hemos tratado de separar que las movilizaciones sociales son algo legítimo siempre y cuando se desarrollen de manera pacífica y, por cierto, que el uso de la fuerza de Carabineros o del resto de las agencias que usan la fuerza tiene que ser en el marco del pleno respeto a los derechos humanos.

Pero negar un enfrentamiento con Carabineros cuando la entonces oposición hablaba de refundar la institución. Hay un sinfín de tuits de los cuales varias autoridades tuvieron que retractarse. Por eso le pregunto a propósito de la amnesia y también cierta honestidad intelectual respecto de cómo calibra la postura que tuvo el hoy oficialismo.

Creo que en ningún caso uno tiene que ver esto en razón de la conveniencia o no que tenga en un momento determinado. En esto quiero ser muy claro como ministro de Justicia y Derechos Humanos: durante el estallido social hubo situaciones que vulneraron los derechos humanos de manera muy importante y no lo dice solamente en su momento la oposición, sino que además lo dijeron organismos internacionales muy relevantes: Amnistía Internacional, la CIDH (…) Hay una gran cantidad de personas que perdieron sus globos oculares, que fueron lesionadas de manera desproporcionada en contexto de movilización social. Por eso hay dos cosas que son relevantes. Uno, que la movilización social tiene límites, que es que se ejerza pacíficamente y, por otra parte, el uso de la fuerza para contener situaciones de orden público también tiene límite, que se ejerza proporcionalmente.

Respecto a la primera línea, ahí sí hubo enfrentamiento directo, físico, con la fuerza policial y la primera línea fue azuzada y respaldada por el hoy oficialismo. Quizás tiene que ver con eso el debate de si hubo o no enfrentamiento de su sector con la fuerza policial.

Yo creo que decir que la primera línea fue respaldada por el oficialismo es muy general.

No, ministro, fue recibida en el Congreso de manera formal.

Lo que yo quiero decir es que no todo el oficialismo respaldó a la primera línea. Puede haber sectores del oficialismo que hayan respaldado, y a mi juicio eso es erróneo. Como ministro de Estado y como persona le puedo decir que a mi juicio respaldar a la primera línea es un error. En mi caso particular no va a ver ninguna publicación que señale que hay un respaldo a la primera línea.

¿Usted ya se hizo el convencimiento, ministro, de que el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda tiene una motivación política?

Creo que no es relevante el convencimiento que yo tenga personalmente (…) Lo importante es que esto se resuelva institucionalmente. El Ministerio Público ha hecho un trabajo de investigación muy profesional. En poco tiempo tenemos resultados que son muy alentadores que nos van a permitir ir esclareciendo este crimen que, al parecer, conforme a lo que ha planteado el Ministerio Público, tiene una motivación política gestionada desde un gobierno extranjero y por altas autoridades de un gobierno extranjero, en este caso Venezuela. Esos planteamientos tienen que ser resueltos por los tribunales de Justicia (…) Si la justicia lo corrobora, es un hecho gravísimo, porque implica dos cosas. Primero, que el autor intelectual de este crimen horrendo es un alto personero de un gobierno extranjero y, en segundo lugar, es una grave violación a los derechos humanos porque tiene una motivación directamente política. Ese tipo de cosas no nos parece que sea aceptable, porque nos recuerda a las dictaduras. Las dictaduras son las que cometían este tipo de crímenes en el extranjero para eliminar a disidentes políticos. En segundo lugar, no vamos a aceptar que este tipo de situación ocurra en nuestro país, por eso hemos dicho que vamos a utilizar todas las herramientas que nos entrega tanto el ordenamiento jurídico internacional como nacional para perseguir esta situación.

Se ha hablado de la Corte Penal Internacional (CIDH). ¿Debe estar resuelto judicialmente para iniciar algún tipo de acción?

Efectivamente, tenemos que recabar todos los antecedentes, esperar que esto se resuelva judicialmente, por eso hemos dicho que si la tesis del Ministerio Público se corrobora, tal espacio va a seguir. También tenemos distintos organismos internacionales a los cuales vamos a hacer solicitudes, está también la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde efectivamente vamos a hacer nuestros descargos, pero todo eso lo va a revisar Cancillería junto con el Presidente de la República.

¿Por qué cree que el PC no comparte ese análisis de la Fiscalía? ¿Confía en que una vez que haya decantado de manera judicial se van a plegar a la posibilidad de que Maduro haya ordenado un crimen en Chile?

Espero, y no tengo dudas, de que ojalá ninguna fuerza política, incluido el Partido Comunista, una vez que esto se corrobore judicialmente, si efectivamente es así, plantee ninguna duda en condenar de una manera muy fuerte este tipo de situaciones. Esto es similar a lo que le ocurrió al general (Carlos) Prats, es similar a lo que le ocurrió a Orlando Letelier. Crímenes que cometió la dictadura en países extranjeros, países amigos, además, en el caso de Argentina, y además en el caso de Estados Unidos. Entonces, a nosotros nos parece que la única fórmula que tenemos como país y todas las fuerzas políticas es condenar esto con mucha fuerza.

Dirigentes del PC continuamente plantean la tesis contraria.

Yo soy ministro de Estado, esa es mi labor central. Y, en ese sentido, no tengo ninguna dificultad con planteamientos que hacen los distintos partidos políticos.

¿Ni el propio?

Como le digo, en el fondo, el Partido Comunista es parte de las distintas fuerzas que hay hoy por hoy en el oficialismo. Ellos han hecho sus planteamientos respecto a esto y yo como ministro de Estado, por cierto, uno revisa las distintas posiciones, pero mi misión es asegurar que nuestro sistema de justicia funciona adecuadamente.

¿Y lo conversa con los dirigentes del PC?

Por cierto, hay conversaciones. En esas conversaciones, como en todo, hay distintas opiniones, distintas valoraciones, pero mi rol hoy por hoy es como ministro de Estado y en eso no tengo ningún inconveniente de tener una posición distinta en este caso a lo que han planteado algunos dirigentes del Partido Comunista.

Los dos líderes máximos de la estructura de criminal de ‘Los Piratas’ que operan en Chile están detenidos. ¿Cuál es la situación real del Tren de Aragua en Chile?

El Ministerio Público, en conjunto con las policías y Gendarmería de Chile, que ha sido clave en el desarrollo de estas investigaciones, han ido desarticulando distintas ramas que tiene el Tren de Aragua: el clan de los Gallegos, Los Piratas, entre otros. Tenemos a los principales operadores de esta banda de crimen organizado transnacional, que sabemos que son los principales tentáculos del Tren de Aragua, ya tras las rejas, ya sea por imputaciones o condenas, y varios otros que están iniciando sus procesos de investigación y con prisión preventiva conforme a las últimas resoluciones de esta semana. Se le han dado golpes muy rotundos, muy importantes, que afectan a la organización criminal en sus mandos superiores (…) Sin embargo, como es una banda de crimen organizado que además mueve billones de dólares, tenemos que estar preparados para que aparezcan nuevos líderes desde los otros países en los que están operando.

Eso supone una presión sobre el sistema carcelario, que no está preparado para este tipo de reclusos.

La única manera de combatir el crimen organizado transnacional de forma eficaz es con cooperación, colaboración e intercambio a nivel regional. Estamos impulsando, por ejemplo, que en materia penitenciaria tengamos un acuerdo que nos permita hacer circular información de inteligencia penitenciaria en línea con el resto de los países. Podemos desarticular muchas bandas, tener a sus líderes tras las rejas, pero si el resto de los países de la región sigue permitiendo que operen estas bandas, va a ser muy complejo que podamos terminar con esta amenaza a nivel regional. También nos hemos ido preparando para tener un sistema penitenciario acorde al desafío de combatir el crimen organizado internacional, por eso hemos aumentado el número de módulos de máxima seguridad y alta seguridad en el doble de lo que teníamos cuando lo recibimos.

Este año va a estar marcado por todo el tema presidencial. ¿Tiene candidata, ministro?

Soy una persona extremadamente disciplinada, espero que nuestro sector tenga el mejor o la mejor candidata posible. Así que voy a esperar las resoluciones de nuestros distintos partidos y del oficialismo en general.

Su partido ha señalado que quiere tener un candidato.

Es completamente legítimo, nos parece que si hay primaria, efectivamente eso puede ser parte de los nombres que propongamos, así que eso se tendrá que ver en su momento.

Pero usted esperaría que su partido esté presente en una disputa de primarias al menos.

Claro, efectivamente, o que le demos el apoyo a alguna candidata que surja para las primarias.

Hay dos. ¿Le gusta la expresidenta Bachelet como candidata?

Indudablemente ha sido un tremendo liderazgo, para qué decir, la primera mujer Presidenta, dos gobiernos transformadores. Por cierto, yo creo que en general a todo el oficialismo nos parece que sería un tremendo privilegio para nuestro país tenerla como candidata.

Le tengo que preguntar por su jefa, la ministra Carolina Tohá.

Sería una tremenda candidata también, pero como le digo, estas son cosas que están en discusión, se van a resolver prontamente (…) La ministra Tohá también ha mostrado una gran capacidad de liderazgo, ha liderado una cartera muy difícil, se ha logrado quebrar la trayectoria de los delitos y los homicidios en nuestro país, entonces creo que sería una candidata de lujo también para nuestro sector.

¿No tiene favorita?

Como ministros de Estado no nos corresponde este debate, es un debate que llevan adelante los partidos. Creo que tenemos tremendas candidatas, la ministra Jara también es una tremenda candidata…

La nombró usted, yo no la quise nombrar a la espera de que me la nombrara.

Tenemos excelentes ministras que pueden ser candidatas, una expresidenta, que sería un privilegio, así que creo que nuestro sector goza de buena salud en esa materia.