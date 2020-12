Ministro Monckeberg asegura que “por ahora sigo en la Secretaría General de la Presidencia”

Esta mañana, el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, aseguró que “por ahora sigo en la Secretaría General de la Presidencia”. Ello, en referencia a la información que publicó ayer La Tercera PM que señala que el propio Monckeberg y el ministro de Defensa, Mario Desbordes, evalúan salir del gabinete para “ordenar” a Renovación Nacional, partido del cual ambos son militantes.

“Yo siempre lo he señalado y voy a responder lo que normalmente se responde en esto: es el Presidente el que corta el queque, el que decide, pero yo siempre he señalado que soy muy agradecido de todo el tiempo que he formado parte del Gobierno, sobre todo en el Ministerio de Vivienda que me tocó estar poco más de dos años. Hoy yo estoy concentrado en la Secretaría General de la Presidencia, esa es mi pega y esa es mi función”, aseguró a T13 Radio.

El ministro agregó: “por ahora sigo en la Secretaría General de la Presidencia. Son muy difíciles los consensos y ojalá que el partido se organice bien, porque yo pertenezco al partido. Uno tiene aprecio, cariño, si uno es militante le interesa que le vaya bien. Y es el más grande, el más votado de Chile. Por lo tanto, tiene mucha responsabilidad de lo que va a ocurrir este año. Por lo tanto hay que hacer una buena pega”.

“Siempre son interesantes los cariños, que a uno lo echen de menos. Tampoco yo creo que uno se la pueda todo, estos son trabajos en equipo. Pero claro: de aquí al 11 de enero lo más seguro es que haya ajustes, porque más de alguno se va a querer ir a la Convención”, aseveró.

También se refirió a la situación de Desbordes: “La política tiene sus tiempos y es evidente. Mario, el ministro de Defensa, ha construido un liderazgo al interior del partido y una posibilidad de que sea presentado a la primaria que la coalición de Chile Vamos va a tener en su minuto y esos tiempos se vienen encima, y hay que tomar decisiones. Yo no soy el que va a tomar la decisión por él ni mucho menos: es el Presidente finalmente quién decide, más aún cuando hay consejos regionales que empiezan a nominar a algunas personas y a él como candidato”.

En tanto, en la radio Cooperativa se refirió al proyecto de ley de indulto general para quienes han sido procesados en el contexto del estallido social: “No nos parece un buen proyecto, no nos parece que va en el camino adecuado. La democracia no conversa con la violencia, y lo que hubo en ese minuto fue mucha violencia: hubo delitos, como también hubo mucha presencia de personas que pacíficamente se manifestaron”

“No nos parece adecuado un proyecto de esta envergadura, y así como los parlamentarios presentan su proyecto -que es legítimo, está dentro de sus facultades-, para nosotros también es importante señalar lo que creemos de este proyecto, y hasta dónde llegamos y hasta qué consecuencias tomaríamos si es que efectivamente avanzase”

“Es bueno que se ponga sobre la mesa, que forme parte del debate, más allá de que algunos digan que sí, que no, que fue a destiempo o que no, para qué”, cerró.