Ministro Ossa: “Si Gabriel Boric sigue haciendo condena a la violencia ‘a medias tintas’, si alguna vez gobierna, por supuesto que la violencia debiese ir en aumento”

El ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, se cuadró la noche de este domingo con su par, el ministro vocero Jaime Bellolio, quien hace una semana aseguró que, si el abanderado por Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, vencía en las elecciones presidenciales, estaría “en riesgo que este clima de violencia siga en ascenso”.

En el programa Estado Nacional, el titular de la Segpres se refirió a los hechos delictuales y de violencia que se suscitaron el pasado lunes en el segundo aniversario del estallido social en Chile, donde criticó la “tibia” condena de estos sucesos que realizó tanto el diputado por Magallanes, como la candidata y senadora Yasna Provoste.

En ese sentido, respaldó también los dichos del subsecretario del Interior Juan Francisco Galli, quien responsabilizó a estos dos candidatos presidenciales de oposición de propiciar la violencia evidenciada el pasado lunes 18 de octubre.

“(Sus dichos) ayudan, porque permiten que sepamos quién es quién en esta materia. No se trata de hablar sobre candidatos presidenciales, sino de dos parlamentarios, una senadora y un diputado que son parlamentarios las 24 horas del día y que salieron a condenar la violencia en términos muy tímidos, y por eso el subsecretario del Interior hizo algo a mi juicio correcto, que fue decir dos cosas. Primero, ¿por qué hacen esta diferencia entre la violencia del lunes pasado y la de los 18 de octubre anteriores? Si quemar un metro en 2019, 2020 o 2021 es igual de grave. Y lo segundo que hace es señalar que esa condena es tibia. Si usted ve el Twitter de Gabriel Boric condenando la violencia se remite a los bienes públicos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que los saqueos a los supermercados le parecen legítimos?”, cuestionó Ossa.

Consultado en torno a que los dichos Galli, refiriéndose en particular a estos dos aspirantes a La Moneda, pueda constituir una eventual intervención electoral, el titular de la Segpres aseguró que “para nada, lo que hizo el subsecretario es pedirle a la oposición, en particular a quienes la lideran que por fin condenen la violencia con todas sus letras y sin letra chica. Es más, creo que es bueno en qué consiste el proyecto de indulto, porque han surgido una serie de mitos que son completamente falsos”.

Por otra parte, -y referido a los dichos del ministro Bellolio- remató que “si el próximo Presidente de la República es alguien que no ha condenado la violencia con todas sus letras, naturalmente que esa violencia no va a disminuir. Me parece que es de toda lógica. Si Gabriel Boric sigue haciendo condena a la violencia ‘a medias tintas’, naturalmente, yo no quiero que sea así, pero si alguna vez gobierna por supuesto que la violencia debiese ir en aumento”.

Concluyó señalando que “si tú le dices al país que en determinados casos no importa delinquir o tirar bombas molotov, no importa hacer saqueos y en otros casos sí, si es que se trata de bienes privados, y se hacen diferencias con los bienes públicos, naturalmente que el ejemplo que se le está dando a la ciudadanía es que la violencia está permitida. Más todavía si él es partidario de este indulto. Si eres Presidente de la República el próximo año y eres partidario de hacer este indulto a quienes queman trenes en lugares habitados o no habitados, edificios públicos o privados, quema de automóviles, bombas molotov, homicidios frustrados como fue el caso de dos carabineras que terminaron con sus caras quemadas, no veo cómo vas a hacer capaz de aplacar la violencia”.